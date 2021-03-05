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Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба
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Сьогодні українці можуть відвідувати 95 країн світу за умови дотримання певних карантинних обмежень.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Станом на кінець лютого українці можуть відвідати 95 країн з дотриманням певних карантинних обмежень", - заявив він.
Водночас міністр не уточнив, які саме країни відкриті для українців.
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