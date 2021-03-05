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Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба

Сьогодні українці можуть відвідувати 95 країн світу за умови дотримання певних карантинних обмежень.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на кінець лютого українці можуть відвідати 95 країн з дотриманням певних карантинних обмежень", - заявив він.

Водночас міністр не уточнив, які саме країни відкриті для українців.

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Автор: Наталя Джума
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#НехерШастать!!!
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05.03.2021 09:43 Відповісти
Одразу видно людину, яка ніколи не була за кордоном ні з метою туризму, ні з метою навчання
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05.03.2021 10:40 Відповісти
посещать - таки да... наслаждаться поездкой - вряд ли...
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05.03.2021 09:54 Відповісти
З такими темпами вакцінації про безвіз забудьте Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5418 Ніхто нас нікуди не пустить Українці можуть відвідувати 95 країн світу з дотриманням карантинних обмежень, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5418
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05.03.2021 09:55 Відповісти
Впевнений, що навіть для самих європейців внутрішньошенгенські поїздки з метою туризму в 2021 році ще будуть неможливі.
Читав, що Греція та Італія готові з літа приймати туристів з сертифікатом про щеплення сертифікованою вакциною, але керівництво Євросоюзу зауважило, що це не рівні умови, адже до літа не всі бажаючі встигнуть вакцинуватися
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05.03.2021 10:44 Відповісти
?
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Так назови ці країни... щоб було видно, що більша половина Євросоюзу в цей список не входить...
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05.03.2021 09:58 Відповісти
Не "більша половина", а увесь!
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05.03.2021 13:27 Відповісти
 
 