МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон. ІНФОГРАФІКА

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні перебуває 61 держава. Серед них: Чехія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Італія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Франція, Іспанія та інші.

У той же час, у "зеленій" зоні перебуває Росія, Болгарія, Румунія, Греція, Німеччина, Туреччина, Хорватія, Єгипет, Канада та інші держави.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 186,4 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

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