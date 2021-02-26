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МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон. ІНФОГРАФІКА

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МОЗ оновив список країн

МОЗ оновив перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів віднесені до "зеленої" і "червоної" зон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У "червоній" зоні перебуває 61 держава. Серед них: Чехія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Італія, Білорусь, Молдова, Угорщина, Польща, Франція, Іспанія та інші.

У той же час, у "зеленій" зоні перебуває Росія, Болгарія, Румунія, Греція, Німеччина, Туреччина, Хорватія, Єгипет, Канада та інші держави.

Згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 186,4 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів. Відповідно Україну віднесено до країн "зеленої" зони.

Також читайте: Епідситуація із коронавірусом в Україні напружена, високий ризик зростання кількості хворих, - Ляшко

МОЗ оновив список країн червоної і зеленої зон 01

Автор: Анастасія Потіха
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Во многом филькина грамота не считая развитых стран. В Узбекистане здесь смешная заболеваемость, в самом низу списка, а реально там серьёзное повышение избыточной смертности за прошедший год
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26.02.2021 13:19 Відповісти
В Туркмении вообще коронавирус запретили)) Надо зеленкину идею подать.
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26.02.2021 14:52 Відповісти
Вот не могу понять, как у страны ЕС, которые друг рядом с другом находятся, заболеваемость отличается в 15-20 раз..
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26.02.2021 14:52 Відповісти
 
 