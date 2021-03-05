Снижение ставки НДС для крупных агрохолдингов было ошибкой, - Гетманцев

Снижение НДС для аграриев было ошибочным решением, которое стимулирует сырьевую отрасль, в то время как Украине нужно развивать переработку.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью Главкому.

"Считаю, что уменьшение ставки НДС до 14% для крупных аграрных холдингов - это ошибочное решение. Я не вижу в нем потенциала по противодействию черному экспорту зерновых или так называемым "скруткам" с НДС, особенно это касается уменьшения ставки на овец, сахарную свеклу и молоко. Понятно, что это просто хоть какой-то аргумент лоббистов, который обосновывал принятие этого решения ", - сказал Гетманцев.

По его словам, снижение НДС стимулирует развитие сырьевого направления, что не является эффективным решением, в то время как перерабатывающая отрасль получит значительный удар.

"Это ударит прежде всего по переработке, не являющейся вертикально интегрированной, как в крупных холдингах, где есть своя база для выращивания, переработки и экспорт. Для последних это, безусловно, большой плюс в доходах. А вот если ты приобретешь пшеницу со ставкой НДС 14%, а хлеб отгружаешь со ставкой 20%, то бремя уплаты НДС переводится с сельскохозяйственного производителя сырья на сельскохозяйственного производителя готовой продукции", - пояснил Гетманцев.

Он также отметил, что ни одна сырьевая экономика не является успешной, и Украине нужно развивать перерабатывающую промышленность.

"Нам нужно стимулировать в Украине переработку, промышленность, высокую добавленную стоимость, рабочие места и уплату налогов здесь, а не отдавать их, например, в Польшу, где уровень сырьевой экономики в 15 раз меньше нашего", - подытожил Гетманцев.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде "аграрной группой" - межфракционным объединением "Доверие", которые ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что снижение НДС для сельхозолигархов даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 миллиардов гривен.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды.