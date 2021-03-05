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Снижение ставки НДС для крупных агрохолдингов было ошибкой, - Гетманцев

Снижение ставки НДС для крупных агрохолдингов было ошибкой, - Гетманцев

Снижение НДС для аграриев было ошибочным решением, которое стимулирует сырьевую отрасль, в то время как Украине нужно развивать переработку.

 Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью Главкому.

"Считаю, что уменьшение ставки НДС до 14% для крупных аграрных холдингов - это ошибочное решение. Я не вижу в нем потенциала по противодействию черному экспорту зерновых или так называемым "скруткам" с НДС, особенно это касается уменьшения ставки на овец, сахарную свеклу и молоко. Понятно, что это просто хоть какой-то аргумент лоббистов, который обосновывал принятие этого решения ", - сказал Гетманцев.

По его словам, снижение НДС стимулирует развитие сырьевого направления, что не является эффективным решением, в то время как перерабатывающая отрасль получит значительный удар.

"Это ударит прежде всего по переработке, не являющейся вертикально интегрированной, как в крупных холдингах, где есть своя база для выращивания, переработки и экспорт. Для последних это, безусловно, большой плюс в доходах. А вот если ты приобретешь пшеницу со ставкой НДС 14%, а хлеб отгружаешь со ставкой 20%, то бремя уплаты НДС переводится с сельскохозяйственного производителя сырья на сельскохозяйственного производителя готовой продукции", - пояснил Гетманцев.

Он также отметил, что ни одна сырьевая экономика не является успешной, и Украине нужно развивать перерабатывающую промышленность.

"Нам нужно стимулировать в Украине переработку, промышленность, высокую добавленную стоимость, рабочие места и уплату налогов здесь, а не отдавать их, например, в Польшу, где уровень сырьевой экономики в 15 раз меньше нашего", - подытожил Гетманцев.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде "аграрной группой" - межфракционным объединением "Доверие", которые ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что снижение НДС для сельхозолигархов даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 миллиардов гривен.

Ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что от закона о снижении НДС на отдельные виды агропродукции выиграют только крупные агрохолдинги, а государство потеряет миллиарды.

Автор: 

НДС (420) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+7
експериментатор сраный.
Тупо исполнили хотелки агробаронов, а теперь - ошибка...ля
А бабло в конверте за голосование не хоч вернуть?
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05.03.2021 14:44
+6
смешно...а они (крупные холдинги) так не считают...
а вот как считали те, кто придумал это снижение...чем-то ж они это мотивировали (ну кроме личной корысти))))
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05.03.2021 14:43
+5
Фанат путина и засранкинских законов пытается задушить украинскую экономику дикими налогами выполняя задание лубянских кураторов,пока это у него хорошо получается,лох ничего не подозревает.
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05.03.2021 14:36
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Фанат путина и засранкинских законов пытается задушить украинскую экономику дикими налогами выполняя задание лубянских кураторов,пока это у него хорошо получается,лох ничего не подозревает.
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05.03.2021 14:36 Ответить
Які дикі податки, зхаменіться. наш великий бізнес платить податки в декілька разів менші ніж в Західній Європі. Звідтіля в них дикі гроші, щоб купувати і ОП, і ВР, і уряд, і суд.
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05.03.2021 15:09 Ответить
а "народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики" все то время, пока закон готовился, проходил три чтения и был на подписи у преза провел за созерцанием сисечек в своем телефоне или был погружен в криокамеру?
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05.03.2021 14:37 Ответить
він рахував відкат
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05.03.2021 14:47 Ответить
ясен хер. а теперь, на случай, если (вернее, КОГДА) увидят потери бюджета, вызванные этим нововведением, надо строить из себя целку и мямлить "может, не нада былаа.."
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05.03.2021 14:52 Ответить
Зниження ставки ПДВ для великих агрохолдингів було помилкою, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2855
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05.03.2021 16:06 Ответить
Ну, добре. Зробив помилку, визнав, але ж наступник крок який?
Іди з посади і напиши сам на себе заяву у НАБУ
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05.03.2021 14:41 Ответить
хай краще змиє своєю кров'ю
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05.03.2021 14:44 Ответить
Це, була гірше ніж похибка. Це, було використання службового становища з корупційною метою.
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05.03.2021 14:42 Ответить
смешно...а они (крупные холдинги) так не считают...
а вот как считали те, кто придумал это снижение...чем-то ж они это мотивировали (ну кроме личной корысти))))
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05.03.2021 14:43 Ответить
експериментатор сраный.
Тупо исполнили хотелки агробаронов, а теперь - ошибка...ля
А бабло в конверте за голосование не хоч вернуть?
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05.03.2021 14:44 Ответить
Ани имеют права на ошибки, Ани же не саперы, к сожалению...
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05.03.2021 14:48 Ответить
Хуже чем предательство это ошибка -говорил Наполеону миниситр финансов Талеран. У финанситов ошибок не бывает есть только обстоятельства непреодолимой силы. Ошибка в несколько милиардов народных денег. Хорошо устроился придурок. Но кто тогда все мы если он лучший из нас финансист.
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05.03.2021 14:55 Ответить
зевлада це одна велика помилка
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05.03.2021 14:56 Ответить
Переработка нужна не только в агросекторе, но и с лесом, янтарём, рудой....
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05.03.2021 15:03 Ответить
И ведь главное - их предупреждали! Криком кричали - не делайте этого.
Но они с умным видом, мол, мы новая генерация политиков, лучше вас знаем.
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05.03.2021 15:08 Ответить
Агрохолдниги - убийцы сёл! Они приходят как колонизаторы, уничтожая на селе всю инфраструктуру, урожай вывозят и выручка вся в офшорах.
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05.03.2021 15:14 Ответить
Штучною помилкою для кращих друзів.
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05.03.2021 15:17 Ответить
Наконец то дошло. А снижение налогов для игорного бизнеса уже сделали? Или есть надежда что дойдет до них вовремя?
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05.03.2021 15:52 Ответить
Невже з ворюги бахматюка щось вимагатимуть?........
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05.03.2021 16:08 Ответить
Гетманцев - ты ошибка в Верховной Раде.
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05.03.2021 16:15 Ответить
потом так же скажет что и давлене на ФОПов было ошибкой.. только эти ошибки очень горько вылезают для населения а кто отвечать будет за их ошибки?
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05.03.2021 18:00 Ответить
гетьманцев падаль
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05.03.2021 21:35 Ответить
 
 