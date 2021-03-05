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Новини
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Зниження ставки ПДВ для великих агрохолдингів було помилкою, - Гетманцев

Зниження ставки ПДВ для великих агрохолдингів було помилкою, - Гетманцев

Зниження ПДВ для аграріїв було помилковим рішенням, яке стимулює сировинну галузь, в той час як Україні потрібно розвивати переробку.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Главкому.

"Вважаю, що зменшення ставки ПДВ до 14% для великих аграрних холдингів – це помилкове рішення. Я не бачу в ньому потенціалу щодо протидії чорному експорту зернових або так званим "скруткам" з ПДВ, особливо це стосується зменшення ставки на овець, цукровий буряк і молоко. Зрозуміло, що це просто хоч якийсь аргумент лобістів, який обґрунтовував ухвалення цього рішення", - сказав Гетманцев.

За його словами, зниження ПДВ стимулює розвиток сировинного напрямку, що не є ефективним рішенням, в той час як переробна галузь зазнає значного удару.

"Це вдарить насамперед по переробці, яка не є вертикально інтегрованою, як у великих холдингах, де є своя база для вирощування, переробка та експорт. Для останніх це, безперечно, великий плюс у доходах. А от якщо ти придбаєш пшеницю зі ставкою ПДВ 14%, а хліб відвантажуєш зі ставкою 20%, то тягар сплати ПДВ перекладається із сільськогосподарського виробника сировини на сільськогосподарського виробника готової продукції", - пояснив Гетманцев.

Він також наголосив, що жодна сировинна економіка не є успішною, і Україні потрібно розвивати переробну промисловість.

"Нам треба стимулювати в Україні переробку, промисловість, високу додану вартість, робочі місця і сплату податків тут, а не віддавати їх, наприклад, у Польщу, де рівень сировинної економіки в 15 разів менший за наш", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Тоді ж багато ЗМІ писали про те, що закон був пролобійований у Раді "аграрною групою" - міжфракційним об’єднанням "Довіра", які орієнтуються на співвласника агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

Зі свого боку лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що зниження ПДВ для сільгосполігархів дасть Веревському можливість отримати додатково 8 мільярдів гривень.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди.

Автор: 

ПДВ (623) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+7
експериментатор сраный.
Тупо исполнили хотелки агробаронов, а теперь - ошибка...ля
А бабло в конверте за голосование не хоч вернуть?
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05.03.2021 14:44
+6
смешно...а они (крупные холдинги) так не считают...
а вот как считали те, кто придумал это снижение...чем-то ж они это мотивировали (ну кроме личной корысти))))
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05.03.2021 14:43
+5
Фанат путина и засранкинских законов пытается задушить украинскую экономику дикими налогами выполняя задание лубянских кураторов,пока это у него хорошо получается,лох ничего не подозревает.
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05.03.2021 14:36
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Фанат путина и засранкинских законов пытается задушить украинскую экономику дикими налогами выполняя задание лубянских кураторов,пока это у него хорошо получается,лох ничего не подозревает.
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05.03.2021 14:36 Відповісти
Які дикі податки, зхаменіться. наш великий бізнес платить податки в декілька разів менші ніж в Західній Європі. Звідтіля в них дикі гроші, щоб купувати і ОП, і ВР, і уряд, і суд.
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05.03.2021 15:09 Відповісти
а "народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики" все то время, пока закон готовился, проходил три чтения и был на подписи у преза провел за созерцанием сисечек в своем телефоне или был погружен в криокамеру?
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05.03.2021 14:37 Відповісти
він рахував відкат
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05.03.2021 14:47 Відповісти
ясен хер. а теперь, на случай, если (вернее, КОГДА) увидят потери бюджета, вызванные этим нововведением, надо строить из себя целку и мямлить "может, не нада былаа.."
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05.03.2021 14:52 Відповісти
Зниження ставки ПДВ для великих агрохолдингів було помилкою, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 2855
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05.03.2021 16:06 Відповісти
Ну, добре. Зробив помилку, визнав, але ж наступник крок який?
Іди з посади і напиши сам на себе заяву у НАБУ
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05.03.2021 14:41 Відповісти
хай краще змиє своєю кров'ю
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Це, була гірше ніж похибка. Це, було використання службового становища з корупційною метою.
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05.03.2021 14:42 Відповісти
смешно...а они (крупные холдинги) так не считают...
а вот как считали те, кто придумал это снижение...чем-то ж они это мотивировали (ну кроме личной корысти))))
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05.03.2021 14:43 Відповісти
експериментатор сраный.
Тупо исполнили хотелки агробаронов, а теперь - ошибка...ля
А бабло в конверте за голосование не хоч вернуть?
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05.03.2021 14:44 Відповісти
Ани имеют права на ошибки, Ани же не саперы, к сожалению...
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05.03.2021 14:48 Відповісти
Хуже чем предательство это ошибка -говорил Наполеону миниситр финансов Талеран. У финанситов ошибок не бывает есть только обстоятельства непреодолимой силы. Ошибка в несколько милиардов народных денег. Хорошо устроился придурок. Но кто тогда все мы если он лучший из нас финансист.
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05.03.2021 14:55 Відповісти
зевлада це одна велика помилка
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05.03.2021 14:56 Відповісти
Переработка нужна не только в агросекторе, но и с лесом, янтарём, рудой....
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05.03.2021 15:03 Відповісти
И ведь главное - их предупреждали! Криком кричали - не делайте этого.
Но они с умным видом, мол, мы новая генерация политиков, лучше вас знаем.
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05.03.2021 15:08 Відповісти
Агрохолдниги - убийцы сёл! Они приходят как колонизаторы, уничтожая на селе всю инфраструктуру, урожай вывозят и выручка вся в офшорах.
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05.03.2021 15:14 Відповісти
Штучною помилкою для кращих друзів.
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05.03.2021 15:17 Відповісти
Наконец то дошло. А снижение налогов для игорного бизнеса уже сделали? Или есть надежда что дойдет до них вовремя?
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05.03.2021 15:52 Відповісти
Невже з ворюги бахматюка щось вимагатимуть?........
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05.03.2021 16:08 Відповісти
Гетманцев - ты ошибка в Верховной Раде.
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05.03.2021 16:15 Відповісти
потом так же скажет что и давлене на ФОПов было ошибкой.. только эти ошибки очень горько вылезают для населения а кто отвечать будет за их ошибки?
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05.03.2021 18:00 Відповісти
гетьманцев падаль
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05.03.2021 21:35 Відповісти
 
 