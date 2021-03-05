Зниження ставки ПДВ для великих агрохолдингів було помилкою, - Гетманцев

Зниження ПДВ для аграріїв було помилковим рішенням, яке стимулює сировинну галузь, в той час як Україні потрібно розвивати переробку.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Главкому.

"Вважаю, що зменшення ставки ПДВ до 14% для великих аграрних холдингів – це помилкове рішення. Я не бачу в ньому потенціалу щодо протидії чорному експорту зернових або так званим "скруткам" з ПДВ, особливо це стосується зменшення ставки на овець, цукровий буряк і молоко. Зрозуміло, що це просто хоч якийсь аргумент лобістів, який обґрунтовував ухвалення цього рішення", - сказав Гетманцев.

За його словами, зниження ПДВ стимулює розвиток сировинного напрямку, що не є ефективним рішенням, в той час як переробна галузь зазнає значного удару.

"Це вдарить насамперед по переробці, яка не є вертикально інтегрованою, як у великих холдингах, де є своя база для вирощування, переробка та експорт. Для останніх це, безперечно, великий плюс у доходах. А от якщо ти придбаєш пшеницю зі ставкою ПДВ 14%, а хліб відвантажуєш зі ставкою 20%, то тягар сплати ПДВ перекладається із сільськогосподарського виробника сировини на сільськогосподарського виробника готової продукції", - пояснив Гетманцев.

Він також наголосив, що жодна сировинна економіка не є успішною, і Україні потрібно розвивати переробну промисловість.

"Нам треба стимулювати в Україні переробку, промисловість, високу додану вартість, робочі місця і сплату податків тут, а не віддавати їх, наприклад, у Польщу, де рівень сировинної економіки в 15 разів менший за наш", - підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року. Тоді ж багато ЗМІ писали про те, що закон був пролобійований у Раді "аграрною групою" - міжфракційним об’єднанням "Довіра", які орієнтуються на співвласника агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського.

Зі свого боку лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що зниження ПДВ для сільгосполігархів дасть Веревському можливість отримати додатково 8 мільярдів гривень.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди.