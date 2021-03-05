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Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба

Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба

В Украину вернулся политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, который отбыл полный срок заключения во временно оккупированном Крыму и в РФ,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Поздравляю политзаключенного Кремля Глеба Шаблия с возвращением в Украину! Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в РФ, полный срок. После освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали его двухдневное возвращение из Сибири", - написал Кулеба.

Глеб Шаблий был осужден по так называемому делу "крымских диверсантов".

10 ноября 2016 года в ФСБ России заявили, что в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

Шаблия приговорили к пяти годам колонии по ч.1 ст.223.1 (незаконное изготовление взрывного устройства) и ч.1 ст.222.1 УК России (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства) на пять лет колонии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украинского диверсанта" Шаблия этапировали из колонии в Уфе в СИЗО Омска: ни его вещи, в том числе зимние, ни лекарства с ним отправлены не были, - журналист Наумлюк

Автор: 

россия (95418) политзаключенные (1622) Кулеба Дмитрий (2880)


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Правда про таких людей іноді спливає в мемуарах...
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05.03.2021 19:07 Ответить
Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба - Цензор.НЕТ 4161

9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.
Тогда российские силовики заявили, что у задержанных якобы изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".

Всего, по данным "Крымской правозащитной группы", в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.
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05.03.2021 20:05 Ответить
Гарна новина.З поверненням додому...
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05.03.2021 20:23 Ответить
Это не тех которых задержали после рейда в Крым нашей разведки в 2016? Рейда в котором к стати участвовал нынешний глава разведки который пришел на место Бурбы после "Вагнергейта".
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05.03.2021 22:56 Ответить
А настоящие диверсанты удачно вернулись домой: https://mil.in.ua/uk/articles/rejd-gur-********-v-okupovanomu-krymu/
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05.03.2021 22:58 Ответить
 
 