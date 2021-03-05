Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну - Кулеба

В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв'язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму і в РФ, повний термін. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - написав Кулеба.

Гліб Шаблій був засуджений у так званій справі "кримських диверсантів".

10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст.223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст.222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.

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