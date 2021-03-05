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Новини Провокація Путіна в Криму
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Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну - Кулеба

Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну - Кулеба

В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв'язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму і в РФ, повний термін. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - написав Кулеба.

Гліб Шаблій був засуджений у так званій справі "кримських диверсантів".

10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.

Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст.223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст.222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колишні в'язні Кремля створили спільну Платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Автор: 

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Правда про таких людей іноді спливає в мемуарах...
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05.03.2021 19:07 Відповісти
Политзаключенный Кремля Шаблий вернулся в Украину - Кулеба - Цензор.НЕТ 4161

9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.
Тогда российские силовики заявили, что у задержанных якобы изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".

Всего, по данным "Крымской правозащитной группы", в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.
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05.03.2021 20:05 Відповісти
Гарна новина.З поверненням додому...
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05.03.2021 20:23 Відповісти
Это не тех которых задержали после рейда в Крым нашей разведки в 2016? Рейда в котором к стати участвовал нынешний глава разведки который пришел на место Бурбы после "Вагнергейта".
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05.03.2021 22:56 Відповісти
А настоящие диверсанты удачно вернулись домой: https://mil.in.ua/uk/articles/rejd-gur-********-v-okupovanomu-krymu/
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05.03.2021 22:58 Відповісти
 
 