Політв'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну - Кулеба
В Україну повернувся політв'язень Кремля Гліб Шаблій, який відбув повний термін ув'язнення в тимчасово окупованому Криму і РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вітаю політв'язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув’язненим в окупованому Криму і в РФ, повний термін. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру", - написав Кулеба.
Гліб Шаблій був засуджений у так званій справі "кримських диверсантів".
10 листопада 2016 року в ФСБ Росії заявили, що в Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку.
Шаблія засудили до п'яти років колонії за ч.1 ст.223.1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою) і ч.1 ст.222.1 КК Росії (незаконне придбання і зберігання вибухових речовин і вибухового пристрою) на п'ять років колонії.
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9 ноября 2016 года задержали в аннексированном Севастополе "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.
Тогда российские силовики заявили, что у задержанных якобы изъяты "взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".
Всего, по данным "Крымской правозащитной группы", в 2016 году были задержаны 9 человек: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.