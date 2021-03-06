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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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После оккупации Крыма татары стали главной мишенью репрессивной машины РФ, - Джапарова

После оккупации Крыма татары стали главной мишенью репрессивной машины РФ, - Джапарова

В оккупированном Россией Крыму происходят репрессии в отношении крымских татар.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в интервью еженедельнику "Український тиждень", информирует Цензор.НЕТ.

"Почти с первых дней оккупации АРК и города Севастополя РФ выбрала преследование крымских татар едва ли не главной мишенью репрессивной машины. Что неудивительно, ведь для авторитарных систем РФ это традиционная политика: истребление коренного населения", – сказала дипломат.

Она отметила, что и в конце XVIII века, когда произошла первая аннексия Крыма, российские власти "репрессировали духовную и интеллектуальную элиту, когда началось масштабное переписывание истории крымских татар и уничтожение крымскотатарской идентичности вообще, а также русификация региона".

"Депортация 1944 года поставила крымских татар в условия выживания, когда почти половина народа умерла от голода и болезней. Попытка аннексии 2014 года для крымских татар стала очередным ударом и, по сути, возвращением в ту репрессивную действительность, против которой народ боролся десятки лет", – объяснила Джапарова.

По ее словам, в настоящее время вопросы защиты крымских татар, в том числе политических заключенных, всегда находятся в поле внимания и ежедневной работы дипломатов МИД Украины и в постоянных представительствах при международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совета Европы.

Джапарова отметила, что преследования крымских татар и дискриминационная политика в отношении в отношении них рассматривается в Международном суде ООН по иску Украины против России.

Читайте также: "Дело "Хизб ут-Тахрир": из оккупированного Крыма в Россию конвоировали еще 13 крымских татар, - активисты

Автор: 

Крым (26375) МИД (6940) оккупация (10131) репрессии (2766) крымские татары (2717) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+7
Татары стали и реально были первыми волонтерами, помогавшими нашей армии в 2014 году.
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06.03.2021 19:02
+6
Тобто багатомільйонна Україна, яка скидувалась і на Майдан, і на війну з кацапами - то вже потім, після кримських татар? Кримські татари перші сформували загони добробатів і пішли на війну? Ти хоч думай, що несеш. Одну заяву від кримських татар тоді я пам"ятаю: "дайте нам шматочок херсонщини і миколаївщини, що б ми переселились, бо нас окупували".
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06.03.2021 19:27
+5
Підтримка кацапів корінним населенням Криму, була б величезним козирем при узаконенні окупації. Киримли не здались, мокшани лютують і намагаються позбутися подразника.
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06.03.2021 19:27
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Татары стали и реально были первыми волонтерами, помогавшими нашей армии в 2014 году.
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06.03.2021 19:02 Ответить
Та ты шо...
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06.03.2021 19:05 Ответить
Да вот представьте себе. И первыми погибшими в Крыму были украинский солдат Сергей Кокурин и кырымлы.Решат Аметов.
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06.03.2021 19:17 Ответить
Серьезно?
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06.03.2021 19:06 Ответить
С тобой бесполезно.
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06.03.2021 19:18 Ответить
нет, это с тобой бесполезно.
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06.03.2021 20:12 Ответить
Да ты шо? Ниже посмотреть религия не позволяет, внезапная слепота или врожденное скудоумие?
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06.03.2021 20:14 Ответить
Тобто багатомільйонна Україна, яка скидувалась і на Майдан, і на війну з кацапами - то вже потім, після кримських татар? Кримські татари перші сформували загони добробатів і пішли на війну? Ти хоч думай, що несеш. Одну заяву від кримських татар тоді я пам"ятаю: "дайте нам шматочок херсонщини і миколаївщини, що б ми переселились, бо нас окупували".
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06.03.2021 19:27 Ответить
Було. Пам'ятаю кадри як татари через паркан передають величезний казан з їжею у блоковану кацапами частину ЗСУ, та й ще ординців, що спостерігають, тролять.
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06.03.2021 19:33 Ответить
Так у тому і справа. Різниця між передати казан для захисників і самим взяти зброю - дуже велика.
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06.03.2021 19:38 Ответить
Я у контексті перших волонтерів.
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06.03.2021 19:41 Ответить
Что непонятного в фразе " .... первыми волонтерами, помогавшими нашей армии в 2014 году....". Или в Крыму не было не предавших Украину военных? Я хорошо помню кто кормил и помогал десантникам из 25-ки, помню кто кормил и помогал "Черкассам", кто помогал тайком вывозить офицеров с важными документами на материк.
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06.03.2021 19:40 Ответить
Після семи років війни можу зробити один висновок: кримські татари у війні і визвольному русі майже нічого не зробили. Те, що зараз їх ******** кацапи - наслідки. Маємо один висновок. Коли ми повернем Крим, там не буде ніяких автономій, вільних зон чи ще якоїсь лабуди.Як і у будь-якому регіоні чи області України.
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06.03.2021 19:57 Ответить
Да неужели? Тебе они лично забыли доложить.
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06.03.2021 20:00 Ответить
А що тобі не подобається? Ти ж нижче писав, що в намкриші 200 тис. татар і вони не взмозі самостійно оборонятись. Так яка може бути автономія?
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06.03.2021 20:06 Ответить
Еще раз -- Что непонятного в фразе ".... Татары стали и реально были первыми волонтерами, помогавшими нашей армии в 2014 году. ..." ? Чем недоволен? Где там неправда? И я, кстати, совсем не кырымлы, хотя и имею знакомых среди татар.
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06.03.2021 20:12 Ответить
Якщо ти виключно про намкриш і волонтерів, то може й серед перших, але там і українців з іншими багатонаціональним населенням було не менше. А серед тих хто взяв зброю і пішов відвойовувати своє - їх на 250 тис і декілька сотен не набереться... Вони обрали шлях папіредників, нажаль.
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06.03.2021 20:29 Ответить
Посчитай один бат добровольцев в 560 чел. на 250 тыс. человек народа. Плюс еще немного в других подразделениях. Ну пусть всего человек даже 700. А теперь посчитай сколько должно быть добробатов на оставшиеся 43 млн.населения Украины. Никакие мысли не возникают?
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06.03.2021 20:38 Ответить
Виникають думки. Ще й які. Чому хлопці з неокупованих областей беруть зброю і йдуть на війну, а ті, що вже під окупацією, сидять і чекають дома кацапського НКВД?
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06.03.2021 20:45 Ответить
Если бы хлопцы с не окупированных территорий были бы в процентном соотношении такие-же ярые патриоты, то у нас было бы около 175 добробатов (!!!) Где-то так. Это к вопросу о патриотизме.
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06.03.2021 20:52 Ответить
Патріотизму вистачало і вистачає. Коли пішла перша хвиля, воєнкомати від добровольців відмахувались. Потім пішла черга перемирь, мирних планів, припинення вогню тощо. Так що тут ти промазав.
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06.03.2021 20:56 Ответить
Абсолютно нет. Это не я тут убогие сказки про "неправильных патриотов" леплю. Они ведь смогли, и в гораздо худших условиях. И в Крыму кроме татар было еще минимум 2 млн. населения. И что-то я в упор не вижу еще 8 крымских добробатов. Куда же они пропали?

А ты и дальше можешь плеваться желчью. Можешь с ними еще членами помериться.
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06.03.2021 22:34 Ответить
Для особенно отсталых повторяю.Татары в то-же самое время были в тех-же самых условиях и даже хуже, учитывая их семьи в оккупации. Но им это не помешало. И это абсолютно всем известно. Поэтому не петляй так тупо и перечисляй все 175 добробатов. Давай не стесняйся.
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06.03.2021 23:56 Ответить
Що не помішало? Де їх кацапи прийняли і судять? В намкришу? Так ось. Де там хто воює?
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07.03.2021 00:06 Ответить
Не петляй. Татарский батальон сейчас здесь и никуда не делся. Поэтому сказав "а" продолжай и перечисляй все 175 добробатов. Не стесняйся и пой.
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07.03.2021 00:11 Ответить
Який батальйон? Де на місці? У тебе вже брєд.
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07.03.2021 00:23 Ответить
Ты выше сам говорил, что их воюет несколько сот татар-добровольцев. Уже память отшибло или "тут помню, а тут уже не помню"? Ну и, будешь и дальше так тупо петлять? Давай перечисляй.
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07.03.2021 00:28 Ответить
Заради справедливості треба сказати, що гідного супротиву ви кацапам не чинили. Історія вас так нічому не навчила.
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06.03.2021 19:04 Ответить
на той момент сили були занадто нерівноцінні! їх би просто всіх повбивали б!
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06.03.2021 19:06 Ответить
Ага. От тільки ніякого супротиву не було. Ну хоч би щось там випадково взірвалось на кацапських складах. Вони мовчки сиділи. Поки до них не прийшли. Як і сто років тому.
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06.03.2021 19:11 Ответить
а ти свічку тримав, що такий впевненний?
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06.03.2021 19:24 Ответить
Дві свічки. Ще на початку війни писали про загони добробатів з намкришу, тільки там був такий мізер, що на загальному фоні - крапля в морі. А їх там не мало. Так що нічого "скігліть".
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06.03.2021 19:31 Ответить
Для народа в 250-270 тыс. человек сформировать один полноценный бат -- это уже очень и очень неплохо. Это о мизере. Особенно учитывая, что их родня осталась в оккупации.
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06.03.2021 19:58 Ответить
Врешь.

https://hromadske.ua/ru/posts/krymskoe-soprotyvlenye-kak-rossyia-okkupyrovala-poluostrov
И есть большая разница между храбростью и безрассудством.
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06.03.2021 19:44 Ответить
главной мишенью кацапии всегда была и будет Украина.
гнобить крымских татар входит в кацапскую программу - кацапензондер команден!
им на крыму нихто не нужет кроме из самих - нормальный такой нацизм.
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06.03.2021 19:16 Ответить
Вообще ничего не слышно о поддержке Крымских татар от Турции.
Крым это Украина, но хотелось бы реакции от близкого Киримли народа Турции

Деоккупация Крыма не возможно без помощи Турции, как и существование свободного Крыма без Украины
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06.03.2021 19:16 Ответить
Незваный гость хуже татарина... Так вот, в далекие времена был примерно по данному поводу анекдот, суть которого - Росдума приняла после жарких дебатов и мук историческое решение: незваный гость - лучше татарина.
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06.03.2021 19:23 Ответить
Підтримка кацапів корінним населенням Криму, була б величезним козирем при узаконенні окупації. Киримли не здались, мокшани лютують і намагаються позбутися подразника.
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06.03.2021 19:27 Ответить
В Германию надо ехать и с турками разговаривать.
Турецкая община Германии - 8 млн.
Турки представлены в законодательных собраниях всех уровней и в исполнительной власти.
Никто этим не занимается.
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06.03.2021 19:36 Ответить
Турки- это не помощники в этом вопросе, а потенциальные претенденты на Крым. Для Украины они стараться не будут, а если и будет казаться, что помогают, то только в рамках тайного плана о присоединении Крыма к самой Турции.
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06.03.2021 20:02 Ответить
Qirimli-Respekt !
Save ATR !
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06.03.2021 19:40 Ответить
Все правильно говорит. Россиянцы боялись в Крыму не украинцев, а именно татар. Всё ждали от них основную угрозу. После аннексии они же и пострадали больше всех. Украинцы, которые поняли что к чему или сразу отреагировали как могли (н-р как Сенцов) или уехали оттуда. Но татары Родиной всегда считали именно непосредственно сам Крым, а не остальную Украину. И ехать многим из них особенно было некуда, вот и оказались в заложниках...
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06.03.2021 19:55 Ответить
Не по слухам знаю, много молодежи из мужчин кырымлы уехали в Украину. Некоторые с семьями. Но их старики и дома остались в Крыму.
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06.03.2021 20:17 Ответить
Те, которые уехали думали будут скоро воевать за Крым в составе Украинской армии.
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06.03.2021 20:32 Ответить
Не обязательно. Работают. Учат детей в нормальных школах, не зараженных рашенской фашистской пропагандой.
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06.03.2021 22:40 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum2/topic2239037.html Д иптих "Космонавты"Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6418
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06.03.2021 19:59 Ответить
Крымлы,нация так называется.Татарами их обозвала русня чтоб расчеловечить.
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06.03.2021 20:22 Ответить
Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 557
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06.03.2021 20:23 Ответить
Преследование Крымских Татар, а почему татары России молчат или они не ваш братский народ
Джамилев а ты почему не обращался за поддержкой к волжским татарам к башкирам, Украинцы вам должны
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06.03.2021 20:32 Ответить
В оккупированном Россией Крыму происходят репрессии в отношении крымских татар. Источник: https://censor.net/ru/n3251871

Як ми Україна підставили кримських татар коли вони мітінгували біля парламенту
Криму рік тому, а Київ для охорони протестувальників і будівлі парламенту не вислав

навіть роти спецпризначенців. На наступний день "прип*зд*ні чоловічки" захопили
парламент Криму. Та і татари на ніч зря розійшлись, треба було залишатись на площі,
хто ж знав... Це сторінка сорому в історії України
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06.03.2021 20:38 Ответить
Кого охранят было? Сам Джамилев призвал их расходиться по домам, на ночь ни одного там не было а на утро никто и не пришёл , тот же сам Джамилев молчал ни к каким действиям татар не призывал зато ватники с трёхцветка мне полно там было на утро
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06.03.2021 20:47 Ответить
Будівлю парламенту звісно требо було охороняти, а не на самотьок пускати

ситуацію як зробив Турчін з РНБО.
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06.03.2021 20:51 Ответить
Це правда і історики ще довели що маттю п*дараса Петра першого була жінка з
золотоординського роду Наришкіна, а батьком був грузинський князь Багратіон.
Вийшов дикий гібрід содомський.
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06.03.2021 20:54 Ответить
Татарве до аннексии Крыма надо было думать и искать компромиссы, а не "садиться на головы" нетатарскому населению полуострова с земельными претензиями, привилегиями коренного народа, Меджлисом и прочими наездами. Теперь пострадавшее от татар население Крыма многое прощает Путину за то, что он татарву "за рога и в стойло"© на общие основания поставил, а Меджлис к Аллаху отправил. И татарва в Крыму тут же присмирела - знает, что стоит только заикнуться на тему претензий - тут же срабатывает формула: "Сибирь+кайло+каменоломня".
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06.03.2021 20:52 Ответить
На срани РАБссиянской 2 БЕДЫ,Новичсок и Старичок...,как говорил покойный Немцов...он ёп..тый...
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06.03.2021 21:01 Ответить
Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова - Цензор.НЕТ 3089
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06.03.2021 21:03 Ответить
Зять Хрущева Аджубей рассказал как быдло моцкальское отдавало Крым Украине в 1954 году...,это шедевр..наехало баранов рюсских из деревень и кольхозов всей РАБссии..а ума где взять воду не знало...засуха рек нет,полезных ископаемых нет только гора Ай-Петри...
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06.03.2021 21:08 Ответить
кремлёвские вертухаи, и татар вывозили и, сразу 4 декабря 1944 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР переименовали 11 районов и районных центров в Крыму, имевших крымскотатарские и немецкие названия ...
Последним из указов еще более тысячи древних названий были заменены на безликие совковые «Ароматные», «Раздольные», «Урожайные и пр. ...
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06.03.2021 21:38 Ответить
шаную кримських татар.. считаю іх патріотами свеі батькивщини...крим повинен називатися . украінсьако татарськой автономіей в составе украіні... а ми будем завжди памьятати і шанувати наших кримських татар. так само як і украінців. слава украіні слава нашим патріотам татарам..
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06.03.2021 22:33 Ответить
украінсьако татарськой автономіей в составе украіні..

Ага, а Закарпатье - украинско-венгерской автономией в составе Украины. Так "патриотично" можно далеко зайти.
https://www.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao Примерно так
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07.03.2021 06:56 Ответить
При всём уважении к татарам нашему народу наголос делаю НАШЕМУ ! Они опять сдались.Татары они сильные.Давите рвите по тихому вы умеете.
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06.03.2021 22:48 Ответить
Там куча военных путинской п@дарасии отправляйте их к праотцам
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06.03.2021 22:49 Ответить
маємо боржок перед татарами...
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07.03.2021 13:45 Ответить
 
 