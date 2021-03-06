После оккупации Крыма татары стали главной мишенью репрессивной машины РФ, - Джапарова
В оккупированном Россией Крыму происходят репрессии в отношении крымских татар.
Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в интервью еженедельнику "Український тиждень", информирует Цензор.НЕТ.
"Почти с первых дней оккупации АРК и города Севастополя РФ выбрала преследование крымских татар едва ли не главной мишенью репрессивной машины. Что неудивительно, ведь для авторитарных систем РФ это традиционная политика: истребление коренного населения", – сказала дипломат.
Она отметила, что и в конце XVIII века, когда произошла первая аннексия Крыма, российские власти "репрессировали духовную и интеллектуальную элиту, когда началось масштабное переписывание истории крымских татар и уничтожение крымскотатарской идентичности вообще, а также русификация региона".
"Депортация 1944 года поставила крымских татар в условия выживания, когда почти половина народа умерла от голода и болезней. Попытка аннексии 2014 года для крымских татар стала очередным ударом и, по сути, возвращением в ту репрессивную действительность, против которой народ боролся десятки лет", – объяснила Джапарова.
По ее словам, в настоящее время вопросы защиты крымских татар, в том числе политических заключенных, всегда находятся в поле внимания и ежедневной работы дипломатов МИД Украины и в постоянных представительствах при международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
Джапарова отметила, что преследования крымских татар и дискриминационная политика в отношении в отношении них рассматривается в Международном суде ООН по иску Украины против России.
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А ты и дальше можешь плеваться желчью. Можешь с ними еще членами помериться.
https://hromadske.ua/ru/posts/krymskoe-soprotyvlenye-kak-rossyia-okkupyrovala-poluostrov
И есть большая разница между храбростью и безрассудством.
гнобить крымских татар входит в кацапскую программу - кацапензондер команден!
им на крыму нихто не нужет кроме из самих - нормальный такой нацизм.
Крым это Украина, но хотелось бы реакции от близкого Киримли народа Турции
Деоккупация Крыма не возможно без помощи Турции, как и существование свободного Крыма без Украины
Турецкая община Германии - 8 млн.
Турки представлены в законодательных собраниях всех уровней и в исполнительной власти.
Никто этим не занимается.
Save ATR !
Джамилев а ты почему не обращался за поддержкой к волжским татарам к башкирам, Украинцы вам должны
Як ми Україна підставили кримських татар коли вони мітінгували біля парламенту
Криму рік тому, а Київ для охорони протестувальників і будівлі парламенту не вислав
навіть роти спецпризначенців. На наступний день "прип*зд*ні чоловічки" захопили
парламент Криму. Та і татари на ніч зря розійшлись, треба було залишатись на площі,
хто ж знав... Це сторінка сорому в історії України
ситуацію як зробив Турчін з РНБО.
золотоординського роду Наришкіна, а батьком був грузинський князь Багратіон.
Вийшов дикий гібрід содомський.
Последним из указов еще более тысячи древних названий были заменены на безликие совковые «Ароматные», «Раздольные», «Урожайные и пр. ...
Ага, а Закарпатье - украинско-венгерской автономией в составе Украины. Так "патриотично" можно далеко зайти.
https://www.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao Примерно так