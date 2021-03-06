После оккупации Крыма татары стали главной мишенью репрессивной машины РФ, - Джапарова

В оккупированном Россией Крыму происходят репрессии в отношении крымских татар.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в интервью еженедельнику "Український тиждень", информирует Цензор.НЕТ.



"Почти с первых дней оккупации АРК и города Севастополя РФ выбрала преследование крымских татар едва ли не главной мишенью репрессивной машины. Что неудивительно, ведь для авторитарных систем РФ это традиционная политика: истребление коренного населения", – сказала дипломат.

Она отметила, что и в конце XVIII века, когда произошла первая аннексия Крыма, российские власти "репрессировали духовную и интеллектуальную элиту, когда началось масштабное переписывание истории крымских татар и уничтожение крымскотатарской идентичности вообще, а также русификация региона".



"Депортация 1944 года поставила крымских татар в условия выживания, когда почти половина народа умерла от голода и болезней. Попытка аннексии 2014 года для крымских татар стала очередным ударом и, по сути, возвращением в ту репрессивную действительность, против которой народ боролся десятки лет", – объяснила Джапарова.

По ее словам, в настоящее время вопросы защиты крымских татар, в том числе политических заключенных, всегда находятся в поле внимания и ежедневной работы дипломатов МИД Украины и в постоянных представительствах при международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совета Европы.

Джапарова отметила, что преследования крымских татар и дискриминационная политика в отношении в отношении них рассматривается в Международном суде ООН по иску Украины против России.

Читайте также: "Дело "Хизб ут-Тахрир": из оккупированного Крыма в Россию конвоировали еще 13 крымских татар, - активисты