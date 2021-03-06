Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова
В окупованому Росією Криму відбуваються репресії щодо кримських татар.
Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила в інтерв'ю тижневику "Український тиждень", інформує Цензор.НЕТ.
"Майже з перших днів окупації АРК і Севастополя РФ обрала переслідування кримських татар чи не головною мішенню репресивної машини. Що не дивно, адже для авторитарних систем РФ це традиційна політика: винищення корінного населення", - сказала дипломатка.
Вона зазначила, що і наприкінці XVIII століття, коли відбулася перша анексія Криму, російська влада "репресувала духовну й інтелектуальну еліту, коли почався масштабний перепис історії кримських татар і знищення кримськотатарської ідентичності загалоим, а також русифікація регіону".
"Депортація 1944 року поставила кримських татар в умови виживання, коли майже половина народу померла через голод і хвороби. Спроба анексії 2014 року для кримських татар стала черговим ударом та по суті поверненням у ту репресивну дійсність, проти якої народ боровся десятки років", - пояснила Джапарова.
За її словами, питання захисту кримських татар, зокрема політичних в'язнів, завжди перебуває у полі уваги та щоденної роботи дипломатів МЗС України й у постійних представництвах при міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, Рада Європи).
Джапарова зазначила, що переслідування кримських татар і дискримінаційна політика щодо них розглядається в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.
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А ты и дальше можешь плеваться желчью. Можешь с ними еще членами помериться.
https://hromadske.ua/ru/posts/krymskoe-soprotyvlenye-kak-rossyia-okkupyrovala-poluostrov
И есть большая разница между храбростью и безрассудством.
гнобить крымских татар входит в кацапскую программу - кацапензондер команден!
им на крыму нихто не нужет кроме из самих - нормальный такой нацизм.
Крым это Украина, но хотелось бы реакции от близкого Киримли народа Турции
Деоккупация Крыма не возможно без помощи Турции, как и существование свободного Крыма без Украины
Турецкая община Германии - 8 млн.
Турки представлены в законодательных собраниях всех уровней и в исполнительной власти.
Никто этим не занимается.
Save ATR !
Джамилев а ты почему не обращался за поддержкой к волжским татарам к башкирам, Украинцы вам должны
Як ми Україна підставили кримських татар коли вони мітінгували біля парламенту
Криму рік тому, а Київ для охорони протестувальників і будівлі парламенту не вислав
навіть роти спецпризначенців. На наступний день "прип*зд*ні чоловічки" захопили
парламент Криму. Та і татари на ніч зря розійшлись, треба було залишатись на площі,
хто ж знав... Це сторінка сорому в історії України
ситуацію як зробив Турчін з РНБО.
золотоординського роду Наришкіна, а батьком був грузинський князь Багратіон.
Вийшов дикий гібрід содомський.
Последним из указов еще более тысячи древних названий были заменены на безликие совковые «Ароматные», «Раздольные», «Урожайные и пр. ...
Ага, а Закарпатье - украинско-венгерской автономией в составе Украины. Так "патриотично" можно далеко зайти.
https://www.youtube.com/watch?v=YpgHb2Iz5ao Примерно так