Після окупації Криму татари стали головною мішенню репресивної машини РФ, - Джапарова

В окупованому Росією Криму відбуваються репресії щодо кримських татар.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила в інтерв'ю тижневику "Український тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

"Майже з перших днів окупації АРК і Севастополя РФ обрала переслідування кримських татар чи не головною мішенню репресивної машини. Що не дивно, адже для авторитарних систем РФ це традиційна політика: винищення корінного населення", - сказала дипломатка.

Вона зазначила, що і наприкінці XVIII століття, коли відбулася перша анексія Криму, російська влада "репресувала духовну й інтелектуальну еліту, коли почався масштабний перепис історії кримських татар і знищення кримськотатарської ідентичності загалоим, а також русифікація регіону".

"Депортація 1944 року поставила кримських татар в умови виживання, коли майже половина народу померла через голод і хвороби. Спроба анексії 2014 року для кримських татар стала черговим ударом та по суті поверненням у ту репресивну дійсність, проти якої народ боровся десятки років", - пояснила Джапарова.

За її словами, питання захисту кримських татар, зокрема політичних в'язнів, завжди перебуває у полі уваги та щоденної роботи дипломатів МЗС України й у постійних представництвах при міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, Рада Європи).

Джапарова зазначила, що переслідування кримських татар і дискримінаційна політика щодо них розглядається в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії.

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