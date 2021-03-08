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В Украине создали "Фонд Ивана Вакарчука"

В Украине создали

В Украине создали организацию "Фонд Ивана Вакарчука". Для чествования памяти ученого и политика будут проводиться несколько мероприятий.

Об этом в Facebook сообщил Святослав Вакарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нашей основной миссией мы видим чествование памяти выдающегося украинского ученого мирового уровня, общественного и политического деятеля, многолетнего заведующего кафедрой теоретической физики, ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко, министра образования и науки Украины, человека, который стоял у истоков современного украинского государства, великого Львовянина и великого Украинца, Героя Украины Ивана Александровича Вакарчука. С этой целью мы создаем общественную организацию "Фонд Ивана Вакарчука", - написал он.

По словам, Вакарчука, ближайшие задачи "Фонда" - издание книги воспоминаний об Иване Вакарчуке; создание стипендии имени ученого для студентов, аспирантов и молодых ученых Львовского национального университета имени Ивана Франко; проведение ежегодной научной конференции; обращение к мэру и горсовету Львова с инициативой установления художественно-мемориальной доски, сооружения памятника и наименования именем Ивана Вакарчука одной из улиц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер ученый, политик и общественный деятель Иван Вакарчук

В Украине создали Фонд Ивана Вакарчука 01

Автор: 

Вакарчук (353) память (1491) Вакарчук Иван (5)


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Топ комментарии
+11
Іван Вакарчук людина достойна.
Але син блудними пінчуківськими трубами пішов.
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08.03.2021 20:11
+11
Тот что дважды обосрался без боя решил рубануть бабло по лёгкому? Оно и понятно, пидсторкуватым то скакать по сцене всё тяжелее и тяжелее.
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08.03.2021 20:18
+7
Схоже що партія проктологів вже є-ОПЗЖ !!!))))
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08.03.2021 21:05
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Чего сегодня только не создали...
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08.03.2021 20:05 Ответить
На жаль,сувереної соборної держави України, поки що, не створили !!!)))
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08.03.2021 20:43 Ответить
Іван Вакарчук людина достойна.
Але син блудними пінчуківськими трубами пішов.
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08.03.2021 20:11 Ответить
таки да... лучше бы пел
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08.03.2021 20:19 Ответить
Тот что дважды обосрался без боя решил рубануть бабло по лёгкому? Оно и понятно, пидсторкуватым то скакать по сцене всё тяжелее и тяжелее.
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08.03.2021 20:18 Ответить
До чого тут сЛАВКО? і НА ЧОМУ ВІН МОЖЕ '' рубануть бабло по лёгкому?''-----ви зовсім здуріли? Паплюжите пам'ять великої людини.І не соромно?
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08.03.2021 23:24 Ответить
До того тут дважды обосравшийся и сдавшийся без боя, что он своим участием в этом деле позорит само хорошее дело.
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09.03.2021 05:47 Ответить
А рубанет бабло он на взносах людей в этот фонд.
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09.03.2021 05:49 Ответить
Поздравляю .. да и правильно говорят - В нормальной семье не без урода - Славика..
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08.03.2021 20:23 Ответить
Дежавю по родині Чорновола !!!))
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08.03.2021 20:40 Ответить
У Чорновола хоть Тарас совсем рос без отца. А тут папа хороший человек и ученый, а сын .....
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08.03.2021 20:46 Ответить
А синові просто не треба було вдруге лізти в політику... Бо як громадський діяч він зробив достатньо - чого варті одні лиш його концерти на Сході, які він організував за свої кошти
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08.03.2021 20:54 Ответить
Політика, це лайно,рідке та смердюче!!!)))
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08.03.2021 21:02 Ответить
Репутация создаётся годами, а гробится мгновенно. Нечего было зариться на деньги семьи Кучмы. Его насильно не заставляли.
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08.03.2021 21:03 Ответить
Кузьма позарився на гроші яника ще в 2004, але чомусь зараз його купа народу вважає героєм... Незрозуміло тільки, за що... Я б не сказав, що він допомагав армії більше, ніж той же Вакарчук, і точно менше, ніж, приміром, Роман Зозуля чи Притула!
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08.03.2021 21:06 Ответить
Я никогда его не считал. И всегда говорил -- певец очень хороший, а гражданин дерьмовый.
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08.03.2021 21:08 Ответить
Вакарчуку треба було набратися сміливості і піти на вибори в 2019... Він навряд чи б виграв, але відтягнув би у Зе електорат західних і центральних областей - в результаті Зе не потрапив би в 2 тур. Але Славко спромігся лише на "не голосуй по приколу". Думка-то правильна і у зебілів підгоріло, але цього недостатньо!
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08.03.2021 21:26 Ответить
После этой фотки у меня исчезли абсолютно все вопросы по "Голосу"

В Україні створили "Фонд Івана Вакарчука" - Цензор.НЕТ 6755
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08.03.2021 21:44 Ответить
Я не думаю, що Вакарчук аж така вже погана людина... Слабкодухий - так, не політик - так, "тонка творча натура" - так, але не урод... Йому просто не місце в політиці, а так він і в АТО концерти давав, і кошти немалі жертвував і воїнам, і на благодійність. Хай співає - це його.

Скажу річ, яка може багато кому тут не сподобатися - у мене до Вакарчука ставлення КРАЩЕ, ніж до Скрябіна. Чому? Бо Вакарчук хоч і бігав то в політику, то з неї, АЛЕ ніколи не топив за ригів і завжди відстоював проєвропейський курс. А Кузьма в 2004 топив за Яника!
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08.03.2021 20:52 Ответить
Это да. Что есть, то есть. А потом Кузьма долго и нудно пил.

В Україні створили "Фонд Івана Вакарчука" - Цензор.НЕТ 4101
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08.03.2021 21:07 Ответить
Бог не фраєр, все бачить. За добро нагороджає, а за зло - карає.
В Україні створили "Фонд Івана Вакарчука" - Цензор.НЕТ 5891
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08.03.2021 21:26 Ответить
Обидва гімно.
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08.03.2021 21:25 Ответить
Якщо так кажеш, то разом зі СлавкОм гувно - це ти.
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09.03.2021 09:09 Ответить
Фонд есть Веры НЕТ.
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08.03.2021 20:27 Ответить
Povaga Gidnomu Ukraincyu Ivanu Vakar4uku ! Svitla Pam'yat' !
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08.03.2021 20:52 Ответить
Боксер создал партию Удар;
Певец создал партию Голос.
Боюсь представить партию, созданную гинекологом... ((
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08.03.2021 20:52 Ответить
Схоже що партія проктологів вже є-ОПЗЖ !!!))))
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08.03.2021 21:05 Ответить
Згоден. І Матьківщина вже є!)))
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08.03.2021 21:09 Ответить
Це вже ближче до гінекологіі !!!)))
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08.03.2021 21:22 Ответить
Отец учёный , сын известный музыкант. Талантливые люди- талантливы во всем
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08.03.2021 20:53 Ответить
Та да.
"Не твоя війна" у 2014 - це талановито!
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08.03.2021 20:56 Ответить
много фондов , разных и хороших - но не дам ни копейки ,
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08.03.2021 20:56 Ответить
а хто у вас просить?Якщо і будуть просити,то у достойних Вакарчука людей.
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08.03.2021 23:27 Ответить
Сумно.Один з найбільш оплачуваних співаків України не в змозі оплатити книгу й пам'ятник батькові. Доводиться фонд створювати....
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08.03.2021 20:59 Ответить
Ясно. Адже проект завершується...
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08.03.2021 21:23 Ответить
Проект "Пінчук і Ко" )
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08.03.2021 21:25 Ответить
 
 