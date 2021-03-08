В Украине создали "Фонд Ивана Вакарчука"
В Украине создали организацию "Фонд Ивана Вакарчука". Для чествования памяти ученого и политика будут проводиться несколько мероприятий.
Об этом в Facebook сообщил Святослав Вакарчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Нашей основной миссией мы видим чествование памяти выдающегося украинского ученого мирового уровня, общественного и политического деятеля, многолетнего заведующего кафедрой теоретической физики, ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко, министра образования и науки Украины, человека, который стоял у истоков современного украинского государства, великого Львовянина и великого Украинца, Героя Украины Ивана Александровича Вакарчука. С этой целью мы создаем общественную организацию "Фонд Ивана Вакарчука", - написал он.
По словам, Вакарчука, ближайшие задачи "Фонда" - издание книги воспоминаний об Иване Вакарчуке; создание стипендии имени ученого для студентов, аспирантов и молодых ученых Львовского национального университета имени Ивана Франко; проведение ежегодной научной конференции; обращение к мэру и горсовету Львова с инициативой установления художественно-мемориальной доски, сооружения памятника и наименования именем Ивана Вакарчука одной из улиц.
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Але син блудними пінчуківськими трубами пішов.
Скажу річ, яка може багато кому тут не сподобатися - у мене до Вакарчука ставлення КРАЩЕ, ніж до Скрябіна. Чому? Бо Вакарчук хоч і бігав то в політику, то з неї, АЛЕ ніколи не топив за ригів і завжди відстоював проєвропейський курс. А Кузьма в 2004 топив за Яника!
Певец создал партию Голос.
Боюсь представить партию, созданную гинекологом... ((
"Не твоя війна" у 2014 - це талановито!