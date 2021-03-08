В Украине создали "Фонд Ивана Вакарчука"

В Украине создали организацию "Фонд Ивана Вакарчука". Для чествования памяти ученого и политика будут проводиться несколько мероприятий.

Об этом в Facebook сообщил Святослав Вакарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Нашей основной миссией мы видим чествование памяти выдающегося украинского ученого мирового уровня, общественного и политического деятеля, многолетнего заведующего кафедрой теоретической физики, ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко, министра образования и науки Украины, человека, который стоял у истоков современного украинского государства, великого Львовянина и великого Украинца, Героя Украины Ивана Александровича Вакарчука. С этой целью мы создаем общественную организацию "Фонд Ивана Вакарчука", - написал он.

По словам, Вакарчука, ближайшие задачи "Фонда" - издание книги воспоминаний об Иване Вакарчуке; создание стипендии имени ученого для студентов, аспирантов и молодых ученых Львовского национального университета имени Ивана Франко; проведение ежегодной научной конференции; обращение к мэру и горсовету Львова с инициативой установления художественно-мемориальной доски, сооружения памятника и наименования именем Ивана Вакарчука одной из улиц.

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