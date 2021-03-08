В Україні створили "Фонд Івана Вакарчука"
В Україні створили організацію "Фонд Івана Вакарчука". Для вшанування пам'яті вченого і політика будуть проводитися кілька заходів.
Про це у Facebook повідомив Святослав Вакарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нашою основною місією ми вбачаємо вшанування пам'яті видатного українського вченого світового рівня, громадського і політичного діяча, багаторічного завідувача кафедри теоретичної фізики, ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, міністра освіти і науки України, людини, що стояла коло витоків сучасної української держави, великого Львів’янина та великого Українця, Героя України Івана Олександровича Вакарчука", - написав він.
За словами, Вакарчука, найближчі завдання "Фонду" - видання книги спогадів про Івана Вакарчука; створення стипендії імені вченого для студентів, аспірантів та молодих учених Львівського національного університету імені Івана Франка; проведення щорічної наукової конференції; звернення до мера і міськради Львова з ініціативою встановлення художньо-меморіальної дошки, спорудження пам'ятника та найменування іменем Івана Вакарчука однієї з вулиць.
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Але син блудними пінчуківськими трубами пішов.
Скажу річ, яка може багато кому тут не сподобатися - у мене до Вакарчука ставлення КРАЩЕ, ніж до Скрябіна. Чому? Бо Вакарчук хоч і бігав то в політику, то з неї, АЛЕ ніколи не топив за ригів і завжди відстоював проєвропейський курс. А Кузьма в 2004 топив за Яника!
Певец создал партию Голос.
Боюсь представить партию, созданную гинекологом... ((
"Не твоя війна" у 2014 - це талановито!