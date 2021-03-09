На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав
В лист ожидания для вакцинации от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев.
Об этом сказал в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек", - сообщил Степанов.
Запись в лист ожидания вакцинации стартовал с 1 марта. Записаться можно на портале государственных услуг "Дія", через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0800 60 20 19 или через портал Минздрава "Вакцинация от COVID-19".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
Думал, что у нас не хотят вакцинироваться, а оказывается придурки не могут организовать вакцинацию и привито всего 17 947 человек, хотя записалось на вакцинацию более 190 000.