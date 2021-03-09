На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав

В лист ожидания для вакцинации от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев.

Об этом сказал в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек", - сообщил Степанов.

Запись в лист ожидания вакцинации стартовал с 1 марта. Записаться можно на портале государственных услуг "Дія", через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0800 60 20 19 или через портал Минздрава "Вакцинация от COVID-19".

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