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Новости Коронавирус и карантин
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На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав

На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав

В лист ожидания для вакцинации от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев.

Об этом сказал в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек", - сообщил Степанов.

Запись в лист ожидания вакцинации стартовал с 1 марта. Записаться можно на портале государственных услуг "Дія", через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 по телефону 0800 60 20 19 или через портал Минздрава "Вакцинация от COVID-19".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки. ВИДЕО

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5491
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09.03.2021 11:58 Ответить
Индийское ШОУ: "Тупей, еще тупее продолжается"
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09.03.2021 12:07 Ответить
С учетом того что для полной вакцинации населения даже в течении целого года ( а это слишком длительный период, вакцинацию нужно проводить за 6 месяцев) нужно вакцинировать в ДЕНЬ 114 тысяч человек., У нас конечно такой возможности нет и не будет. Да и желающих набралось пока только на полтора дня... по сути. Так что вопрос вакцинации у нас зависнет по ряду причин, медленная вакцинация, отсутствие вакцины и главное не желание вакцинироваться ( из за недоверия к медицине, фармацевтам, и власти в целом).
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09.03.2021 12:10 Ответить
Желающих мало по той причине, что в МОЗ не дозвонится, пенсионеры, пользоваться услугами Дия не умеют. Семейные врачи на вакцинацию людей не записывают. Доступ на очереднсть получается, что в основном имеет молодежь.
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09.03.2021 13:41 Ответить
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.03.2021 15:01 Ответить
По состоянию на 8 марта в Польше вакцинировано около 4 млн человек. А в Украине только записались )))
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09.03.2021 12:17 Ответить
вакцинаия наверное нужна. но считаю такой бум, не более чем заговор тех же производителей вакцины. число смертей от ковид ничтожно по сравнению с серд.сосуд. заболеваниями, раком и рядом других болезней. но по их лечению никто тревогу не бьет. на кону десятки триллионов долларов ежегодного дохода и полный контроль над мировой геополитикой. думаю что ротельды, ротвеллеры и соросы приложили свою руку и сюда
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09.03.2021 12:25 Ответить
а люди не могут понять. кто то спасает мир или косит бабло???????????????
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09.03.2021 12:28 Ответить
а толку? весна 2022/23 - очень перспективно. мож к тому времени вирус сам загнется
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09.03.2021 12:31 Ответить
"На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. К концу той недели которая уже прошла.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
Думал, что у нас не хотят вакцинироваться, а оказывается придурки не могут организовать вакцинацию и привито всего 17 947 человек, хотя записалось на вакцинацию более 190 000.
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09.03.2021 13:52 Ответить
 
 