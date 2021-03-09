На вакцинацію проти COVID-19 записалися понад 190 тис. українців, - МОЗ

У лист очікування для вакцинації від коронавірусу записалося понад 190 тис. українців.

Про це сказав в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 9 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося вже 190 230 осіб", - повідомив Степанов.

Запис в лист очікування вакцинації стартував з 1 березня. Записатися можна на порталі державних послуг "Дія", через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 на лінію допомоги 0800 60 20 19 або через портал Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація від COVID-19".

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