На вакцинацію проти COVID-19 записалися понад 190 тис. українців, - МОЗ
У лист очікування для вакцинації від коронавірусу записалося понад 190 тис. українців.
Про це сказав в ході брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 9 березня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося вже 190 230 осіб", - повідомив Степанов.
Запис в лист очікування вакцинації стартував з 1 березня. Записатися можна на порталі державних послуг "Дія", через контакт-центр МОЗ з питань COVID-19 на лінію допомоги 0800 60 20 19 або через портал Міністерства охорони здоров'я "Вакцинація від COVID-19".
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Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА 2021 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/8/7285893/ с начала кампании вакцинировано 17947 человек, все они получили первую дозу вакцины.
Думал, что у нас не хотят вакцинироваться, а оказывается придурки не могут организовать вакцинацию и привито всего 17 947 человек, хотя записалось на вакцинацию более 190 000.