Руководитель Укрзализныци призвал депутатов приглашать представителей правления на заседания, касающиеся деятельности компании
Председатель правления УЗ Владимир Жмак выразил удивление тем фактом, что Временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для проверки финансового состояния УЗ, внезапно обратилась к Кабмину и Наблюдательному совету с вопросом о его компетентности.
И напомнил, что в постановлении, которым эта ВСК была создана, предполагается, что она должна проверять финансовую деятельность УЗ в 2017-2020 годах, тогда как самого Жмака назначили в конце 20-го года. Соответствующее сообщение он разместил в своем Телеграмм-канале.
Он напомнил, что временная следственная комиссия ВРУ по вопросам проверки и оценки состояния УЗ была создана в январе этого года. Недавно УЗ получила первый объемный запрос от ВСК, на который начала предоставлять информацию. Но в ВСК решили ответа не ждать.
"Каково же было мое удивление, когда, не дождавшись от УЗ ответа, Председатель ВСК Гришина Ю. сообщила на своей странице в фейсбуке о результатах первого заседания комиссии. ВСК приняла решение о направлении "обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету УЗ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании". Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формировании - резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год ", - напомнил Жмак.
Он также указал, что на заседание ВСК были приглашены только министр (инфраструктуры Владислав Криклий - Ред.) и члены Наблюдательного совета УЗ.
"Членов же правления на заседание пригласить забыли. Результаты деятельности действующего правление не исследовались от слова "вообще". А нам есть, что сказать: и о ликвидации дефицита тяги, и об увеличении оборота вагонов, и об отношениях с рынком, который, наконец, доволен сотрудничеством с УЗ, и о многом другом ", - перечисляет Жмак.
Он выразил надежду, что позиция главы ВСК вызвана недоразумением.
"Надеюсь, что распространенная Председателем ВСК в фейсбуке информация - просто недоразумение. И вместе с членами ВСК мы будем сотрудничать над тем, чтобы понять первопричины "крутого пике" УЗ с 2017 по 2020 годы ", - резюмировал Жмак.
Как известно, в январе Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы расследовать возможное бездействие и нарушения законодательства органами управления предприятия, которые привели к ухудшению показателей предприятия в 2017-2020 годах.
Ранее народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя результаты заседания комиссии, выразил удивление, что на это заседание не были приглашены представители правления, а только члены Наблюдательного совета. Он заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию: никакой информации от Наблюдательного совета по конкретному плану реформ депутаты не получили, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки.
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А ще при Бальчуні УЗ була прибутковою...
а Вы не допускаете вариант, что прибыльность в те годы была только на бумаге? И то - чаще всего - за счет того, что Бальчун запретил ВСЕ оплаты, даже критически важные и необходимые для поддержания работоспособности инфраструктуры. Ему, видать, так проще было. Тем более, что даже по официальным данным он более 50% рабочих дней своей "каденции" в УЗ был в Польше на концертах, нежели в Украине на работе
Ну, и как результат - сразу после его побега вся "прибыльность" пришла к устоявшейся ситуации в последние годы (что, само по себе, тоже не есть гуд, но факт, что он сделал только видимость изменений)
Про концерти в Польщі - це реально міф, він не настільки крутий і відомий рокер там, щоб щотижня концерти давати))) Музика ж у нього для фана, ну і в Польщі він був у відпустці, а не в робочі дні...
Просто при Бальчуні крали менше, тому і прибутковість. Бальчун пішов - красти стали так само, як і раніше.
А справка из кадрового отдела УЗ про то, что гитарист именно 50%+ рабочих дней провел в Польше, гуляла по И-нету - погуглите. Если, конечно, хочется честной информации