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Новости Коронавирус и карантин
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В мире сделали уже более 300 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

В мире сделали уже более 300 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg

С начала вакцинации против COVID-19 в мире уже сделали 312 миллионов прививок в 116 странах. В среднем вводят по 8,08 млн доз ежедневно.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ

Лидером по количеству введенных вакцин являются США - более 92 миллионов доз. В частности, 17,7% жителей этой страны уже получили по меньшей мере одну прививку, а 9,2% - две. На втором месте Китай - 52,5 миллиона доз, а на третьем - Великобритания более чем с 23 миллионами доз. В странах Европейского Союза ввели более 40 миллионов доз вакцин.

По относительному показателю лидирует Израиль. В этой стране уже ввели более 96 доз вакцины на 100 человек. На втором месте Сейшельские Острова (более 85 доз на 100 человек), а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты (более 58 доз на 100 человек).

Отметим, что количество сделанных прививок не равно количеству вакцинированных людей, ведь большинство препаратов против COVID-19 требуют введения двух доз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов рассказал, что COVID-вакцинация в Украине идет не по плану: Уже должны были выйти на 10 тысяч прививок в сутки. ВИДЕО

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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На каком месте мы ? Только не надо писать "типа в ж..." .
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09.03.2021 13:45 Ответить
Йдіть на йух зі своєю вакцинацією.
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09.03.2021 13:45 Ответить
С начала вакцинации против COVID-19 в мире уже сделали 312 миллиона прививок в 116 странах. В среднем вводят по 8,08 миллионов доз ежедневно. Источник: https://censor.net/ru/n3252138

ТАК ПИШУТЬ ЯК БИ ЦЕ БРЄД ВАКЦИНУВАЛЬНИЙ ЗУПИНИВ ВСІ ХВОРОБИ НА ЗЕМЛІ
Тих вакцинацій попереду десятки, як що не сотні.
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09.03.2021 13:50 Ответить
а в мене член довжиною 50 см, достовірність цієї інформації така сама, як і про кількість вакцинованих у світі
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09.03.2021 14:14 Ответить
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.03.2021 14:55 Ответить
 
 