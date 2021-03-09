В мире сделали уже более 300 млн прививок от COVID-19, - Bloomberg
С начала вакцинации против COVID-19 в мире уже сделали 312 миллионов прививок в 116 странах. В среднем вводят по 8,08 млн доз ежедневно.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ
Лидером по количеству введенных вакцин являются США - более 92 миллионов доз. В частности, 17,7% жителей этой страны уже получили по меньшей мере одну прививку, а 9,2% - две. На втором месте Китай - 52,5 миллиона доз, а на третьем - Великобритания более чем с 23 миллионами доз. В странах Европейского Союза ввели более 40 миллионов доз вакцин.
По относительному показателю лидирует Израиль. В этой стране уже ввели более 96 доз вакцины на 100 человек. На втором месте Сейшельские Острова (более 85 доз на 100 человек), а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты (более 58 доз на 100 человек).
Отметим, что количество сделанных прививок не равно количеству вакцинированных людей, ведь большинство препаратов против COVID-19 требуют введения двух доз.
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