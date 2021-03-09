У світі зробили вже понад 300 млн щеплень від COVID-19, - Bloomberg

Від початку вакцинації проти COVID-19 у світі вже зробили близько 312 млн щеплень у 116 країнах. В середньому вводять по 8,08 млн доз щодня.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Лідером за кількістю введених вакцин є США - понад 92 мільйона доз. Зокрема, 17,7% жителів цієї країни вже отримали щонайменше одне щеплення, а 9,2% - два. На другому місці Китай - 52,5 мільйона доз, а на третьому – Велика Британія більш ніж із 23 мільйонами доз. У країнах Європейського Союзу ввели понад 40 мільйонів доз вакцин.

За відносним показником лідирує Ізраїль. У цій країні вже ввели понад 96 доз вакцини на 100 осіб. На другому місці Сейшельські Острови (більш як 85 доз на 100 осіб), а на третьому - Об'єднані Арабські Емірати (більш як 58 доз на 100 осіб).

Зазначимо, що кількість зроблених щеплень не дорівнює кількості вакцинованих людей, адже більшість препаратів проти COVID-19 вимагають введення двох доз.

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