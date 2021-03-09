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Новини Коронавірус і карантин
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У світі зробили вже понад 300 млн щеплень від COVID-19, - Bloomberg

У світі зробили вже понад 300 млн щеплень від COVID-19, - Bloomberg

Від початку вакцинації проти COVID-19 у світі вже зробили близько 312 млн щеплень у 116 країнах. В середньому вводять по 8,08 млн доз щодня.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Лідером за кількістю введених вакцин є США - понад 92 мільйона доз. Зокрема, 17,7% жителів цієї країни вже отримали щонайменше одне щеплення, а 9,2% - два. На другому місці Китай - 52,5 мільйона доз, а на третьому – Велика Британія більш ніж із 23 мільйонами доз. У країнах Європейського Союзу ввели понад 40 мільйонів доз вакцин.

За відносним показником лідирує Ізраїль. У цій країні вже ввели понад 96 доз вакцини на 100 осіб. На другому місці Сейшельські Острови (більш як 85 доз на 100 осіб), а на третьому - Об'єднані Арабські Емірати (більш як 58 доз на 100 осіб).

Зазначимо, що кількість зроблених щеплень не дорівнює кількості вакцинованих людей, адже більшість препаратів проти COVID-19 вимагають введення двох доз.

Також читайте: У США вакцинованим проти COVID-19 дозволили зустрічатися без масок

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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На каком месте мы ? Только не надо писать "типа в ж..." .
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09.03.2021 13:45 Відповісти
Йдіть на йух зі своєю вакцинацією.
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09.03.2021 13:45 Відповісти
С начала вакцинации против COVID-19 в мире уже сделали 312 миллиона прививок в 116 странах. В среднем вводят по 8,08 миллионов доз ежедневно. Источник: https://censor.net/ru/n3252138

ТАК ПИШУТЬ ЯК БИ ЦЕ БРЄД ВАКЦИНУВАЛЬНИЙ ЗУПИНИВ ВСІ ХВОРОБИ НА ЗЕМЛІ
Тих вакцинацій попереду десятки, як що не сотні.
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09.03.2021 13:50 Відповісти
а в мене член довжиною 50 см, достовірність цієї інформації така сама, як і про кількість вакцинованих у світі
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09.03.2021 14:14 Відповісти
Анонсированная министром здравоохранения Украины Степановым поставка китайской вакцины Sinovac Biotech (CoronaVac) не состоится. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Анонсированная Министерством здравоохранения Украины поставки 1,7 млн. доз вакцины AstraZeneca ChAdOx1-S по системе COVAX до конца мая невозможна, в связи с отсутствием предоплаты и переходу основных производственных линий на производство вакцины ChAdOx1-S2 (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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09.03.2021 14:55 Відповісти
 
 