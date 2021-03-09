У США вакцинованим проти COVID-19 дозволили зустрічатися без масок

У США заявили, що повністю вакциновані проти коронавірусної інфекції американці можуть зустрічатися в приміщеннях з іншими вакцинованими людьми без масок.

Про це оголосив Центр з контролю і профілактики захворювань у США (CDC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

CDC вважають громадян повністю вакцинованими через два тижні після прийому останньої дози зареєстрованих у США вакцин - Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.

Згідно з новими рекомендаціями CDC, таким особам буде дозволено відвідувати інших вакцинованих людей і деяких невакцинованих людей у приміщеннях без масок і фізичного дистанціювання.

Також їм дозволено перебування з невакцинованими людьми без масок або фізичного дистанціювання, якщо ці люди мають низький ризик важкого перебігу COVID-19. Крім того, повністю вакцинованим особам можна буде пропустити тестування або карантин під час контакту з інфікованим COVID-19, якщо не з'являться симптоми.

Водночас CDC рекомендує навіть вакцинованим людям уникати другорядних подорожей і великих скупчень людей, продовжувати носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання від невакцинованих осіб, які можуть мати підвищений ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

"COVID-19 продовжує завдавати величезних збитків для нашої нації. Як і ви, я хочу мати можливість повернутися до повсякденної діяльності і взаємодіяти з нашими друзями, родинами та іншими людьми ... У міру того, як дедалі більше людей вакцинуються, рівень зараження COVID -19 у суспільстві знижується, і наше розуміння імунітету до COVID поліпшується, ми з нетерпінням чекаємо виконання цих рекомендацій громадськістю", - сказала глава CDC Рошель Валенська.

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