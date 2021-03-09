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Новини Коронавірус і карантин
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У США вакцинованим проти COVID-19 дозволили зустрічатися без масок

У США вакцинованим проти COVID-19 дозволили зустрічатися без масок

У США заявили, що повністю вакциновані проти коронавірусної інфекції американці можуть зустрічатися в приміщеннях з іншими вакцинованими людьми без масок.

Про це оголосив Центр з контролю і профілактики захворювань у США (CDC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

CDC вважають громадян повністю вакцинованими через два тижні після прийому останньої дози зареєстрованих у США вакцин - Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.

Згідно з новими рекомендаціями CDC, таким особам буде дозволено відвідувати інших вакцинованих людей і деяких невакцинованих людей у приміщеннях без масок і фізичного дистанціювання.

Також їм дозволено перебування з невакцинованими людьми без масок або фізичного дистанціювання, якщо ці люди мають низький ризик важкого перебігу COVID-19. Крім того, повністю вакцинованим особам можна буде пропустити тестування або карантин під час контакту з інфікованим COVID-19, якщо не з'являться симптоми.

Водночас CDC рекомендує навіть вакцинованим людям уникати другорядних подорожей і великих скупчень людей, продовжувати носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання від невакцинованих осіб, які можуть мати підвищений ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

"COVID-19 продовжує завдавати величезних збитків для нашої нації. Як і ви, я хочу мати можливість повернутися до повсякденної діяльності і взаємодіяти з нашими друзями, родинами та іншими людьми ... У міру того, як дедалі більше людей вакцинуються, рівень зараження COVID -19 у суспільстві знижується, і наше розуміння імунітету до COVID поліпшується, ми з нетерпінням чекаємо виконання цих рекомендацій громадськістю", - сказала глава CDC Рошель Валенська.

Також читайте: На вакцинацію проти COVID-19 записалися понад 190 тис. українців, - МОЗ

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) США (22497) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
"Вакцинация" - это тот же самый социальный отбор на "чистых" и "нечистых", который коммунисты устраивают везде, приходя к власти. Им нужно отделить "лояльных" от "бунтарей". Первая категория "вакцинируется", получает свои ветеринарные "ковид"-паспорта; вторая подлежит социальному остракизму и постепенному уничтожению методом отказа в базовых сервисах. Всё продумано.
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09.03.2021 13:39
+4
А шо тогда вакцины предотвращают?
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09.03.2021 13:15
+4
$ 5 триллионов вложены в этот фейк. Они заняты, бабки отбивают, наверное так.
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09.03.2021 13:51
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...странные какие-то американцы - у нас нарид и так без масок встречается, куда не посмотри, а потом зестепашка в соцсетях плакать начинает, что ему работать не дают
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09.03.2021 13:07 Відповісти
О, а это уже интересно.
Что ж, Антип, выходит, что ограничения для вакцинированных снимают хоть в США. Поглядим что будет дальше
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09.03.2021 13:15 Відповісти
А шо тогда вакцины предотвращают?
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09.03.2021 13:15 Відповісти
"Вакцинация" - это тот же самый социальный отбор на "чистых" и "нечистых", который коммунисты устраивают везде, приходя к власти. Им нужно отделить "лояльных" от "бунтарей". Первая категория "вакцинируется", получает свои ветеринарные "ковид"-паспорта; вторая подлежит социальному остракизму и постепенному уничтожению методом отказа в базовых сервисах. Всё продумано.
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09.03.2021 13:39 Відповісти
Жду, шоб пропагандисты этих вакцин шо-то внятное пробекали.
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09.03.2021 13:49 Відповісти
$ 5 триллионов вложены в этот фейк. Они заняты, бабки отбивают, наверное так.
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09.03.2021 13:51 Відповісти
Там нижче один з освіДчених відписавсь. ><
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09.03.2021 16:16 Відповісти
Які тупі піндоси, населення відсіюють, скоро вже чіпувати почнуть і в космос відправляти невгодних. А у нас єсть скрепи православниє, боярішнік от роскосмоса і говорящая картіна с царьом.
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09.03.2021 14:49 Відповісти
У вас на Банковой клоун заседает, вместо настоящего Гетьмана.
Проблема только эта.
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09.03.2021 14:51 Відповісти
А я читаючи ваше повідомлення подумав що вас бунтаря вакцина покусала.
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09.03.2021 15:12 Відповісти
Да у нас как-то вяло "вакцинации" идут. И вообще, вслед за Эндрюсом в больницу с какой-то инфекцией попал федеральный коллега Степанова. В новостях сказали что не ковид, а инфекция какая-то. Антибиотики бедолаге колют, под капельницу поставили. Прям беда с этими политиками.
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09.03.2021 23:05 Відповісти
Це просто революційний прорив від Байдена! Шах і мат, містер Трамп! Шах і мат... До речі, Байдена не можуть знайти із дня інавгурації)
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09.03.2021 13:29 Відповісти
собак от охранников оттаскивает
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09.03.2021 13:39 Відповісти
Голограммы в телевизоре достаточно.
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09.03.2021 13:40 Відповісти
у них что на лбу будет написано что они вакцинированы?
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09.03.2021 13:45 Відповісти
В Израиле специальные браслеты выдают.
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09.03.2021 13:50 Відповісти
Моя попытка с ними окончилась неудачей - сухо спросили друг у друга - как дела и - все. Могли бы и похвастаться. Не хотят, наверное.
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09.03.2021 13:59 Відповісти
К сожалению, Израиль - экономическая колония Ротшильдов. Основная проблема Израиля в том что Ротшильды, когда начинали этот проект сто лет назад, не предусматривали создания независимого государства. В Британский мандат было включено понятие "homeland", то есть этакая размытая формулировка о создании "национального очага" на подмандатной территории. Однако у Давида Бен Гуриона были другие идеи на этот счёт, хотя он их публично старался не оглашать, т.к. он был соц-дем, т.е. его партия МАПАМ напрямую зависела от Ротшильдов. А вот "правые" ("Иргун") действовали независимо, и рассматривали бритишей как оккупантов. Собственно, иргуновцы (хотя Бен Гурион даже воевал с ними) создали там такую атмосферу, что британцы решили что им больше не нужны потери личного состава, и вернули Мандат в ООН, после чего на следующий день Бен Гурион провозгласил создание независимого государства.
Вся последующая история - это упорная политика Ротшильдов по ликвидации израильской государственности, т.к. проект вышел за предначертанные ими рамки. "Ковид" с "вакцинациями" - этап ликвидации государства. Как-то так.
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09.03.2021 14:17 Відповісти
Так ти ж американець, дізнавайся новини з американських сайтів, не тупи...
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09.03.2021 14:52 Відповісти
шо тут д1знаватися, 1дея сама по соб1 тупа
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09.03.2021 15:33 Відповісти
Або хтось не в Америці, сидить під впн і на велику країну намовляє.
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09.03.2021 16:14 Відповісти
може хто й сидит, але на злод1ю як кажуть 1 шапка горить
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09.03.2021 19:43 Відповісти
Піддослідні хом'ячки отримали більше прав, ніж люди, здатні мислити. Якщо це не фейк, Штати більше не мають права називатись демократичною країною.
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09.03.2021 14:11 Відповісти
Та ні ви напутали щось, люди що вакцинуються освідченні а ті що не хочуть дурні. А з плином часу дурнів ще й помирати стане більше, ковід19 то вбиває.
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09.03.2021 15:18 Відповісти
Які-які там в тебе вакцинуються і до яких ти належиш, на твою думку?
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09.03.2021 16:06 Відповісти
Пока не уколешься будешь ходить в наморднике. Дальше что??? До детей доберутся вот что
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09.03.2021 14:17 Відповісти
Тут ввели обов*язкові маски для учнів початкової школи. Дітки по 10 годин мусять знаходитися в них. Батьки протестують.
Багато з них не відпускають дітей у школу. Дали уряду подумати до четверга.
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09.03.2021 22:09 Відповісти
Вакциновані люди не несуть оточуючим небезпеку по відношенню до не вакцинованих тому і дозволи різні. Це як з щепленням від сказу, якщо собаку прищепили вона ходить вільно а якщо ні і вона когось покусала можуть і пристрелити.
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09.03.2021 15:01 Відповісти
Американців від ковіду багато повмирало завдяки Трампу та його відношенню до хвороби. А жити американцям хочеться, де ще можна так насолоджуватись життям, як не в Америці.
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09.03.2021 16:30 Відповісти
Трамп бегал по Нью-Йорку, вирусы в корзинке разносил по кварталам, не ?
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09.03.2021 23:02 Відповісти
Живий ще, курілка? Шо там Австралія на замкє? Ковід до вас ще не прорвався?
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09.03.2021 23:09 Відповісти
Лапоть, ти навіть не уявляєш, яким придурком ти виглядаєш на цьому форумі, особливо для тих, хто вже перехворів та втратив родичів, наприклад, як я. Ветеринарний паспорт у тебе з двоголовою куркою, поцілуй його і лягай спати.
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09.03.2021 23:26 Відповісти
 
 