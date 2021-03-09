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Новости Коронавирус и карантин
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В США вакцинированным от COVID-19 разрешили встречаться без масок

В США вакцинированным от COVID-19 разрешили встречаться без масок

В США заявили, что полностью вакцинированные от коронавирусной инфекции американцы могут встречаться в помещениях с другими вакцинированными людьми без масок.

Об этом объявил Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

CDC считают граждан полностью вакцинированными через две недели после приема последней дозы зарегистрированных в США вакцин - Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson.

Согласно новым рекомендациям CDC, таким лицам будет разрешено посещать других вакцинированных людей и некоторых невакцинированных людей в помещениях без масок и физического дистанцирования.

Также им разрешено пребывание с невакцинированными людьми без масок или физического дистанцирования, если эти люди имеют низкий риск тяжелого течения COVID-19. Кроме того, полностью вакцинированным лицам можно будет пропустить тестирование или карантин при контакте с инфицированным COVID-19, если не появятся симптомы.

В то же время CDC рекомендует даже вакцинированным людям избегать второстепенных путешествий и больших скоплений людей, продолжать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование от невакцинированных лиц, которые могут иметь повышенный риск развития серьезных осложнений, связанных с коронавирусом.

"COVID-19 продолжает наносить огромные убытки для нашей нации. Как и вы, я хочу иметь возможность вернуться к повседневной деятельности и взаимодействовать с нашими друзьями, семьями и дугими людьми... По мере того, как все больше людей вакцинируются, уровень заражения COVID-19 в обществе снижается, и наше понимание иммунитета к COVID улучшается, мы с нетерпением ждем выполнения этих рекомендаций общественностью", - сказала глава CDC Рошель Валенска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На вакцинацию от COVID-19 записались более 190 тыс. украинцев, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) США (26401) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
"Вакцинация" - это тот же самый социальный отбор на "чистых" и "нечистых", который коммунисты устраивают везде, приходя к власти. Им нужно отделить "лояльных" от "бунтарей". Первая категория "вакцинируется", получает свои ветеринарные "ковид"-паспорта; вторая подлежит социальному остракизму и постепенному уничтожению методом отказа в базовых сервисах. Всё продумано.
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09.03.2021 13:39
+4
А шо тогда вакцины предотвращают?
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09.03.2021 13:15
+4
$ 5 триллионов вложены в этот фейк. Они заняты, бабки отбивают, наверное так.
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09.03.2021 13:51
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...странные какие-то американцы - у нас нарид и так без масок встречается, куда не посмотри, а потом зестепашка в соцсетях плакать начинает, что ему работать не дают
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09.03.2021 13:07 Ответить
О, а это уже интересно.
Что ж, Антип, выходит, что ограничения для вакцинированных снимают хоть в США. Поглядим что будет дальше
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09.03.2021 13:15 Ответить
А шо тогда вакцины предотвращают?
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09.03.2021 13:15 Ответить
"Вакцинация" - это тот же самый социальный отбор на "чистых" и "нечистых", который коммунисты устраивают везде, приходя к власти. Им нужно отделить "лояльных" от "бунтарей". Первая категория "вакцинируется", получает свои ветеринарные "ковид"-паспорта; вторая подлежит социальному остракизму и постепенному уничтожению методом отказа в базовых сервисах. Всё продумано.
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09.03.2021 13:39 Ответить
Жду, шоб пропагандисты этих вакцин шо-то внятное пробекали.
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09.03.2021 13:49 Ответить
$ 5 триллионов вложены в этот фейк. Они заняты, бабки отбивают, наверное так.
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09.03.2021 13:51 Ответить
Там нижче один з освіДчених відписавсь. ><
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09.03.2021 16:16 Ответить
Які тупі піндоси, населення відсіюють, скоро вже чіпувати почнуть і в космос відправляти невгодних. А у нас єсть скрепи православниє, боярішнік от роскосмоса і говорящая картіна с царьом.
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09.03.2021 14:49 Ответить
У вас на Банковой клоун заседает, вместо настоящего Гетьмана.
Проблема только эта.
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09.03.2021 14:51 Ответить
А я читаючи ваше повідомлення подумав що вас бунтаря вакцина покусала.
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09.03.2021 15:12 Ответить
Да у нас как-то вяло "вакцинации" идут. И вообще, вслед за Эндрюсом в больницу с какой-то инфекцией попал федеральный коллега Степанова. В новостях сказали что не ковид, а инфекция какая-то. Антибиотики бедолаге колют, под капельницу поставили. Прям беда с этими политиками.
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09.03.2021 23:05 Ответить
Це просто революційний прорив від Байдена! Шах і мат, містер Трамп! Шах і мат... До речі, Байдена не можуть знайти із дня інавгурації)
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09.03.2021 13:29 Ответить
собак от охранников оттаскивает
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09.03.2021 13:39 Ответить
Голограммы в телевизоре достаточно.
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09.03.2021 13:40 Ответить
у них что на лбу будет написано что они вакцинированы?
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09.03.2021 13:45 Ответить
В Израиле специальные браслеты выдают.
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09.03.2021 13:50 Ответить
Моя попытка с ними окончилась неудачей - сухо спросили друг у друга - как дела и - все. Могли бы и похвастаться. Не хотят, наверное.
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09.03.2021 13:59 Ответить
К сожалению, Израиль - экономическая колония Ротшильдов. Основная проблема Израиля в том что Ротшильды, когда начинали этот проект сто лет назад, не предусматривали создания независимого государства. В Британский мандат было включено понятие "homeland", то есть этакая размытая формулировка о создании "национального очага" на подмандатной территории. Однако у Давида Бен Гуриона были другие идеи на этот счёт, хотя он их публично старался не оглашать, т.к. он был соц-дем, т.е. его партия МАПАМ напрямую зависела от Ротшильдов. А вот "правые" ("Иргун") действовали независимо, и рассматривали бритишей как оккупантов. Собственно, иргуновцы (хотя Бен Гурион даже воевал с ними) создали там такую атмосферу, что британцы решили что им больше не нужны потери личного состава, и вернули Мандат в ООН, после чего на следующий день Бен Гурион провозгласил создание независимого государства.
Вся последующая история - это упорная политика Ротшильдов по ликвидации израильской государственности, т.к. проект вышел за предначертанные ими рамки. "Ковид" с "вакцинациями" - этап ликвидации государства. Как-то так.
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09.03.2021 14:17 Ответить
Так ти ж американець, дізнавайся новини з американських сайтів, не тупи...
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09.03.2021 14:52 Ответить
шо тут д1знаватися, 1дея сама по соб1 тупа
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09.03.2021 15:33 Ответить
Або хтось не в Америці, сидить під впн і на велику країну намовляє.
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09.03.2021 16:14 Ответить
може хто й сидит, але на злод1ю як кажуть 1 шапка горить
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09.03.2021 19:43 Ответить
Піддослідні хом'ячки отримали більше прав, ніж люди, здатні мислити. Якщо це не фейк, Штати більше не мають права називатись демократичною країною.
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09.03.2021 14:11 Ответить
Та ні ви напутали щось, люди що вакцинуються освідченні а ті що не хочуть дурні. А з плином часу дурнів ще й помирати стане більше, ковід19 то вбиває.
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09.03.2021 15:18 Ответить
Які-які там в тебе вакцинуються і до яких ти належиш, на твою думку?
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09.03.2021 16:06 Ответить
Пока не уколешься будешь ходить в наморднике. Дальше что??? До детей доберутся вот что
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09.03.2021 14:17 Ответить
Тут ввели обов*язкові маски для учнів початкової школи. Дітки по 10 годин мусять знаходитися в них. Батьки протестують.
Багато з них не відпускають дітей у школу. Дали уряду подумати до четверга.
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09.03.2021 22:09 Ответить
Вакциновані люди не несуть оточуючим небезпеку по відношенню до не вакцинованих тому і дозволи різні. Це як з щепленням від сказу, якщо собаку прищепили вона ходить вільно а якщо ні і вона когось покусала можуть і пристрелити.
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09.03.2021 15:01 Ответить
Американців від ковіду багато повмирало завдяки Трампу та його відношенню до хвороби. А жити американцям хочеться, де ще можна так насолоджуватись життям, як не в Америці.
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09.03.2021 16:30 Ответить
Трамп бегал по Нью-Йорку, вирусы в корзинке разносил по кварталам, не ?
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09.03.2021 23:02 Ответить
Живий ще, курілка? Шо там Австралія на замкє? Ковід до вас ще не прорвався?
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09.03.2021 23:09 Ответить
Лапоть, ти навіть не уявляєш, яким придурком ти виглядаєш на цьому форумі, особливо для тих, хто вже перехворів та втратив родичів, наприклад, як я. Ветеринарний паспорт у тебе з двоголовою куркою, поцілуй його і лягай спати.
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09.03.2021 23:26 Ответить
 
 