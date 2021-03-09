В США вакцинированным от COVID-19 разрешили встречаться без масок

В США заявили, что полностью вакцинированные от коронавирусной инфекции американцы могут встречаться в помещениях с другими вакцинированными людьми без масок.

Об этом объявил Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

CDC считают граждан полностью вакцинированными через две недели после приема последней дозы зарегистрированных в США вакцин - Moderna, Pfizer и Johnson&Johnson.

Согласно новым рекомендациям CDC, таким лицам будет разрешено посещать других вакцинированных людей и некоторых невакцинированных людей в помещениях без масок и физического дистанцирования.

Также им разрешено пребывание с невакцинированными людьми без масок или физического дистанцирования, если эти люди имеют низкий риск тяжелого течения COVID-19. Кроме того, полностью вакцинированным лицам можно будет пропустить тестирование или карантин при контакте с инфицированным COVID-19, если не появятся симптомы.

В то же время CDC рекомендует даже вакцинированным людям избегать второстепенных путешествий и больших скоплений людей, продолжать носить маски и соблюдать социальное дистанцирование от невакцинированных лиц, которые могут иметь повышенный риск развития серьезных осложнений, связанных с коронавирусом.

"COVID-19 продолжает наносить огромные убытки для нашей нации. Как и вы, я хочу иметь возможность вернуться к повседневной деятельности и взаимодействовать с нашими друзьями, семьями и дугими людьми... По мере того, как все больше людей вакцинируются, уровень заражения COVID-19 в обществе снижается, и наше понимание иммунитета к COVID улучшается, мы с нетерпением ждем выполнения этих рекомендаций общественностью", - сказала глава CDC Рошель Валенска.

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