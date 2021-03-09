Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна
Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку именно прививка может остановить рост числа больных в стране.
Об этом сказал Зеленский во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации.
"Самым правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.
В частности, глава государства предложил Минздраву привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств к проведению прививочной кампании.
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https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842 "Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.
И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
А то как же мы все будем, ежели с вами что приключится ВДРУГ.
Єто и будет прискорение.
А если серьезно, придурок, то не вакцинацию надо ускрять - єто следствие, а доставку достаточного количества качественной вакцины. А это предполагает отстранение от должности как Стапанова, так и тебя от власти.
Тогда с темпами вакцинации все станет на место
А хто казав, що є чемпіоном з боротьби проти ковіду??? Хто заявляв, що Україна найпершою й найліпшу вакцину отримає???
Такі да, «пфайзер» отримали - завезли контробандою для «самих рівних, серед рівних».
А 3,14здотє тепер всякий непотріб завезли... - Хіба гадаєш лікарі проміж собою не спілкуються і ніхто нічого не знає??? А тепер воно пучить оченята і питає, чому не бажають прищеплюватись??? - тому що ніхто не вірить вам брехунам! А ще тому, що ви безмозглі та безрукі невігласи.