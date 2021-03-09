Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку именно прививка может остановить рост числа больных в стране.

Об этом сказал Зеленский во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации.

"Самым правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

В частности, глава государства предложил Минздраву привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств к проведению прививочной кампании.

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