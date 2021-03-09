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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна

Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна

Президент Владимир Зеленский заявил, что нужно ускорить темпы вакцинации от коронавируса, поскольку именно прививка может остановить рост числа больных в стране.

Об этом сказал Зеленский во время селекторного совещания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что нашей стране нужно увеличить темпы вакцинации.

"Самым правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных. Мы приближаемся к середине марта, и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал Зеленский.

В частности, глава государства предложил Минздраву привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств к проведению прививочной кампании.

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Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20224) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Вже нюхнув зранку. Тепер його не зупиниш.
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09.03.2021 14:23
+7
Ой, який він вумний! Які вумні речі говорить!!!
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09.03.2021 14:24
+6
Ніяка заява навіть з хріпотцою не допоможе прискорити вакцинацію.
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09.03.2021 14:24
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Вже нюхнув зранку. Тепер його не зупиниш.
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09.03.2021 14:23 Ответить
І так є вже великі досягнення. Вакцинували в світі 300 млн, в Україні 20 тисяч. Запівроку всі перехворіємо, і ті що вижили матимуть колективний імунітет. Діло в то.
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09.03.2021 14:24 Ответить
сначало оно распространялдо вирус по Буковелю - не желая вводить локдаун, а потом и вовсе его отменило - бо у клоуна д.р.
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09.03.2021 14:32 Ответить
локдаун в наявності - вже пішов 3-й рік нової влади, одні покращення, ліквідація бідності, скажені інвестиції, ріст кількості населення - бум народжуваності , корупціонери передохли, в армії літаки F-5 продали і купили ретро-арт ДАНУ, в кабміні і в парламенті - волонтери і кращі військові , в тому числі бойові генерали.
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09.03.2021 14:48 Ответить
Ніяка заява навіть з хріпотцою не допоможе прискорити вакцинацію.
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09.03.2021 14:24 Ответить
Ой, який він вумний! Які вумні речі говорить!!!
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09.03.2021 14:24 Ответить
Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна - Цензор.НЕТ 1992
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09.03.2021 14:25 Ответить
У него хорошие сценаристы, он только озвучивает.
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09.03.2021 14:26 Ответить
Дата производства вакцины какая? Простой вопрос. Пытаютстся вколоть не понятно чем
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09.03.2021 14:24 Ответить
эта вакцина с самого начала окружена ореолом вранья,а потом еще и секретность добавили.Все очень рады.
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09.03.2021 14:36 Ответить
гениально
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09.03.2021 14:24 Ответить
Ускорить вакцинацию? Чем? Израиль не подтвердил готовность принимать туристов с индийской вакциной. Да и Европа не говjрит однозначно, что индийская вакцина равноценна AstraZeneca Они что-то знают?
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842 "Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы
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09.03.2021 14:25 Ответить
Чем ускорить? А тем, чем оно имитировало игру на рояле.
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09.03.2021 14:31 Ответить
Смотри зеля 16 февраля, юар отказалась от вакцины, 23 феварля как -то через стамбул вакцина попала в Украину. Ты думаешь будешь вечный?
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09.03.2021 14:28 Ответить
этот дурачок к концу года уже сидеть должен!
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09.03.2021 14:32 Ответить
Лицемерно-цинично-трусливо-воровитая СКОТИНА.
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09.03.2021 14:30 Ответить
Гениально!!!! Бл....ь!!!! Ну как это мы без него раньше....
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09.03.2021 14:31 Ответить
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
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09.03.2021 14:32 Ответить
Зельц, тікай з села, - тобі пі...да!
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09.03.2021 14:33 Ответить
уже удалили эту глупость)
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09.03.2021 14:36 Ответить
Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну - Цензор.НЕТ 5588
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09.03.2021 15:31 Ответить
300 подготовленных "бригад" делают аж 200 прививок в день! Дальше ускоряться уже некуда.
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09.03.2021 14:35 Ответить
Да дайте ему селелки! Набрыдло видеть это рожу!
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09.03.2021 14:36 Ответить
Селёдки, итить, уже пальцы заплетаются от одного вида этой дегенератины....
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09.03.2021 14:37 Ответить
Оце дiло.
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09.03.2021 14:36 Ответить
Иными словами или колитесь индийской мочой или пойдете на локдаун
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09.03.2021 14:38 Ответить
Вовік! Не хвилюйся! В Ростові тобі Янек вже чергу за Спутніком 5 зайняв!
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09.03.2021 14:39 Ответить
що ще казати цім виродкам, коли люди відмовляються від вакцинації водою з Гангу?
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09.03.2021 14:42 Ответить
Дату производству вакцины в студию!
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09.03.2021 14:43 Ответить
Вован !!! дбл ты ***.. Одной вакцинацией Коронавирус не победить !!! Тут нужен ОЧЕНЬ большой комплекс мер !!! Но увы , это будут делать уже другие люди ...А вы будете сидеть.. и долго..
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09.03.2021 14:45 Ответить
Проблема в том, что "ускориться" - это не про зеленую власть. Через полгода будет привито максимум 1-2 млн украинцев. Этого мало для того, чтобы остановить пандемию. Но через полгода у тех,кто привился сейчас, уже не будет антител и им потребуется следующая доза вакцины (нужно прививаться 2 р\год). Таким образом, мы, украинцы, будем болеть все время. Видимо "ускорителю" об этом уже рассказали...
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09.03.2021 14:50 Ответить
В другом топике живому (!) ЗЕбилу(!) на форуме(!) censor написала, и здес- повторю, бо очень беспокоюсь за "бубочку" в частности, и ОП с Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины в целом:

Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.

И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.

А то как же мы все будем, ежели с вами что приключится ВДРУГ.
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09.03.2021 14:55 Ответить
ножно сегодня пообещать больше чем вчера
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09.03.2021 15:15 Ответить
с 90 до 100 человек!
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09.03.2021 15:18 Ответить
Це він кому сказав? Мендель?
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09.03.2021 15:20 Ответить
Зеленое чмо, а Мендель привилась? Вколи ей на камеру двойную дозу сразу за два раза.
Єто и будет прискорение.
А если серьезно, придурок, то не вакцинацию надо ускрять - єто следствие, а доставку достаточного количества качественной вакцины. А это предполагает отстранение от должности как Стапанова, так и тебя от власти.
Тогда с темпами вакцинации все станет на место
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09.03.2021 15:20 Ответить
Так дайте людям за свои деньги ж завакцинироваться. Не нужно для них мобильных бригад - люди на своих двоих сами прийдут и заплатят. И быстрее пойдёт вакцинация.
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09.03.2021 15:43 Ответить
Да, 220 тысяч человек в день.. ну или в крайней мере 120 тысяч. Тогда на это уйдет от полугода до года. Ну в общем как и положено при подобном случае.
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09.03.2021 15:49 Ответить
Оно таки тупое до корней волос под мышками!
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09.03.2021 16:35 Ответить
Ти бач який розумник...
А хто казав, що є чемпіоном з боротьби проти ковіду??? Хто заявляв, що Україна найпершою й найліпшу вакцину отримає???
Такі да, «пфайзер» отримали - завезли контробандою для «самих рівних, серед рівних».
А 3,14здотє тепер всякий непотріб завезли... - Хіба гадаєш лікарі проміж собою не спілкуються і ніхто нічого не знає??? А тепер воно пучить оченята і питає, чому не бажають прищеплюватись??? - тому що ніхто не вірить вам брехунам! А ще тому, що ви безмозглі та безрукі невігласи.
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09.03.2021 19:04 Ответить
 
 