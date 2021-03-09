Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну
Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно прискорити темпи вакцинації проти коронавірусу, оскільки саме щеплення може зупинити зростання кількості хворих у країні.
Про це сказав Зеленський під час селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації.
"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", – сказав Зеленський.
Зокрема, глава держави запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити мобільні бригади і ресурси інших відомств до проведення кампанії з вакцинації.
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https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842 "Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.
И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
А то как же мы все будем, ежели с вами что приключится ВДРУГ.
Єто и будет прискорение.
А если серьезно, придурок, то не вакцинацию надо ускрять - єто следствие, а доставку достаточного количества качественной вакцины. А это предполагает отстранение от должности как Стапанова, так и тебя от власти.
Тогда с темпами вакцинации все станет на место
А хто казав, що є чемпіоном з боротьби проти ковіду??? Хто заявляв, що Україна найпершою й найліпшу вакцину отримає???
Такі да, «пфайзер» отримали - завезли контробандою для «самих рівних, серед рівних».
А 3,14здотє тепер всякий непотріб завезли... - Хіба гадаєш лікарі проміж собою не спілкуються і ніхто нічого не знає??? А тепер воно пучить оченята і питає, чому не бажають прищеплюватись??? - тому що ніхто не вірить вам брехунам! А ще тому, що ви безмозглі та безрукі невігласи.