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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну

Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно прискорити темпи вакцинації проти коронавірусу, оскільки саме щеплення може зупинити зростання кількості хворих у країні.

Про це сказав Зеленський під час селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", – сказав Зеленський.

Зокрема, глава держави запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити мобільні бригади і ресурси інших відомств до проведення кампанії з вакцинації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов розповів, що COVID-вакцинація в Україні йде не за планом: Вже мали вийти на 10 тисяч щеплень на добу. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23689) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
Вже нюхнув зранку. Тепер його не зупиниш.
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09.03.2021 14:23
+7
Ой, який він вумний! Які вумні речі говорить!!!
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09.03.2021 14:24
+6
Ніяка заява навіть з хріпотцою не допоможе прискорити вакцинацію.
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09.03.2021 14:24
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Вже нюхнув зранку. Тепер його не зупиниш.
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09.03.2021 14:23 Відповісти
І так є вже великі досягнення. Вакцинували в світі 300 млн, в Україні 20 тисяч. Запівроку всі перехворіємо, і ті що вижили матимуть колективний імунітет. Діло в то.
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09.03.2021 14:24 Відповісти
сначало оно распространялдо вирус по Буковелю - не желая вводить локдаун, а потом и вовсе его отменило - бо у клоуна д.р.
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09.03.2021 14:32 Відповісти
локдаун в наявності - вже пішов 3-й рік нової влади, одні покращення, ліквідація бідності, скажені інвестиції, ріст кількості населення - бум народжуваності , корупціонери передохли, в армії літаки F-5 продали і купили ретро-арт ДАНУ, в кабміні і в парламенті - волонтери і кращі військові , в тому числі бойові генерали.
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09.03.2021 14:48 Відповісти
Ніяка заява навіть з хріпотцою не допоможе прискорити вакцинацію.
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09.03.2021 14:24 Відповісти
Ой, який він вумний! Які вумні речі говорить!!!
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09.03.2021 14:24 Відповісти
Зеленский: Нужно ускорить вакцинацию от COVID-19, чтобы избежать локдауна - Цензор.НЕТ 1992
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09.03.2021 14:25 Відповісти
У него хорошие сценаристы, он только озвучивает.
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09.03.2021 14:26 Відповісти
Дата производства вакцины какая? Простой вопрос. Пытаютстся вколоть не понятно чем
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09.03.2021 14:24 Відповісти
эта вакцина с самого начала окружена ореолом вранья,а потом еще и секретность добавили.Все очень рады.
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09.03.2021 14:36 Відповісти
гениально
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09.03.2021 14:24 Відповісти
Ускорить вакцинацию? Чем? Израиль не подтвердил готовность принимать туристов с индийской вакциной. Да и Европа не говjрит однозначно, что индийская вакцина равноценна AstraZeneca Они что-то знают?
https://www.dw.com/ru/ne-hochu-astrazeneca-kakie-vakciny-predpochitajut-nemcy/a-56609842 "Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы
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09.03.2021 14:25 Відповісти
Чем ускорить? А тем, чем оно имитировало игру на рояле.
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09.03.2021 14:31 Відповісти
Смотри зеля 16 февраля, юар отказалась от вакцины, 23 феварля как -то через стамбул вакцина попала в Украину. Ты думаешь будешь вечный?
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09.03.2021 14:28 Відповісти
этот дурачок к концу года уже сидеть должен!
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09.03.2021 14:32 Відповісти
Лицемерно-цинично-трусливо-воровитая СКОТИНА.
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09.03.2021 14:30 Відповісти
Гениально!!!! Бл....ь!!!! Ну как это мы без него раньше....
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09.03.2021 14:31 Відповісти
https://ukranews.com/news/761397-na-vtoroj-srok-zelenskij-zaplaniroval-realizovat-programmu-novoe-selo "Президент Владимир Зеленский заявляет, что реализация программы "Новое село" рассчитана на 3,5 года в первую очередь и последующие 5-6 лет - во вторую".
На сьогодні Кабмін України та парламентська коаліція не мають програми на 2021рік, (і не мали на 2020-тий); а тут Зе-клован розпатякує про програму, яка "рассчитана пока на лет 9-10". Де вона?
ЗІ: тут одини з 73/43%-них запитував про брехню і фейки особисто від "найвеличнішого". Ловіть свіжак!
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09.03.2021 14:32 Відповісти
Зельц, тікай з села, - тобі пі...да!
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09.03.2021 14:33 Відповісти
уже удалили эту глупость)
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09.03.2021 14:36 Відповісти
Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну - Цензор.НЕТ 5588
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09.03.2021 15:31 Відповісти
300 подготовленных "бригад" делают аж 200 прививок в день! Дальше ускоряться уже некуда.
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09.03.2021 14:35 Відповісти
Да дайте ему селелки! Набрыдло видеть это рожу!
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09.03.2021 14:36 Відповісти
Селёдки, итить, уже пальцы заплетаются от одного вида этой дегенератины....
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09.03.2021 14:37 Відповісти
Оце дiло.
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09.03.2021 14:36 Відповісти
Иными словами или колитесь индийской мочой или пойдете на локдаун
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09.03.2021 14:38 Відповісти
Вовік! Не хвилюйся! В Ростові тобі Янек вже чергу за Спутніком 5 зайняв!
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09.03.2021 14:39 Відповісти
що ще казати цім виродкам, коли люди відмовляються від вакцинації водою з Гангу?
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09.03.2021 14:42 Відповісти
Дату производству вакцины в студию!
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09.03.2021 14:43 Відповісти
Вован !!! дбл ты ***.. Одной вакцинацией Коронавирус не победить !!! Тут нужен ОЧЕНЬ большой комплекс мер !!! Но увы , это будут делать уже другие люди ...А вы будете сидеть.. и долго..
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09.03.2021 14:45 Відповісти
Проблема в том, что "ускориться" - это не про зеленую власть. Через полгода будет привито максимум 1-2 млн украинцев. Этого мало для того, чтобы остановить пандемию. Но через полгода у тех,кто привился сейчас, уже не будет антител и им потребуется следующая доза вакцины (нужно прививаться 2 р\год). Таким образом, мы, украинцы, будем болеть все время. Видимо "ускорителю" об этом уже рассказали...
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09.03.2021 14:50 Відповісти
В другом топике живому (!) ЗЕбилу(!) на форуме(!) censor написала, и здес- повторю, бо очень беспокоюсь за "бубочку" в частности, и ОП с Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины в целом:

Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.

И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.

А то как же мы все будем, ежели с вами что приключится ВДРУГ.
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09.03.2021 14:55 Відповісти
ножно сегодня пообещать больше чем вчера
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09.03.2021 15:15 Відповісти
с 90 до 100 человек!
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09.03.2021 15:18 Відповісти
Це він кому сказав? Мендель?
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09.03.2021 15:20 Відповісти
Зеленое чмо, а Мендель привилась? Вколи ей на камеру двойную дозу сразу за два раза.
Єто и будет прискорение.
А если серьезно, придурок, то не вакцинацию надо ускрять - єто следствие, а доставку достаточного количества качественной вакцины. А это предполагает отстранение от должности как Стапанова, так и тебя от власти.
Тогда с темпами вакцинации все станет на место
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09.03.2021 15:20 Відповісти
Так дайте людям за свои деньги ж завакцинироваться. Не нужно для них мобильных бригад - люди на своих двоих сами прийдут и заплатят. И быстрее пойдёт вакцинация.
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09.03.2021 15:43 Відповісти
Да, 220 тысяч человек в день.. ну или в крайней мере 120 тысяч. Тогда на это уйдет от полугода до года. Ну в общем как и положено при подобном случае.
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09.03.2021 15:49 Відповісти
Оно таки тупое до корней волос под мышками!
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09.03.2021 16:35 Відповісти
Ти бач який розумник...
А хто казав, що є чемпіоном з боротьби проти ковіду??? Хто заявляв, що Україна найпершою й найліпшу вакцину отримає???
Такі да, «пфайзер» отримали - завезли контробандою для «самих рівних, серед рівних».
А 3,14здотє тепер всякий непотріб завезли... - Хіба гадаєш лікарі проміж собою не спілкуються і ніхто нічого не знає??? А тепер воно пучить оченята і питає, чому не бажають прищеплюватись??? - тому що ніхто не вірить вам брехунам! А ще тому, що ви безмозглі та безрукі невігласи.
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09.03.2021 19:04 Відповісти
 
 