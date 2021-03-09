Зеленський: Потрібно прискорити вакцинацію проти COVID-19, щоб уникнути локдауну

Президент Володимир Зеленський заявив, що потрібно прискорити темпи вакцинації проти коронавірусу, оскільки саме щеплення може зупинити зростання кількості хворих у країні.

Про це сказав Зеленський під час селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що нашій країні потрібно збільшити темпи вакцинації.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", – сказав Зеленський.

Зокрема, глава держави запропонував Міністерству охорони здоров'я залучити мобільні бригади і ресурси інших відомств до проведення кампанії з вакцинації.

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