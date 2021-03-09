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Новости Коронавирус и карантин
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Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый

Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый не исключил возможность введения локдауна в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Мэр Львова заявил, что по словам медиков, эта волна вируса очень агрессивна.

"Ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - подчеркнул Садовый.

"Относительно локдауна, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация в мире, Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовскую область", - добавил Садовый.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4580) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Цікаво, як так сталося, що в Фінляндії і Швеції, країнах з найбільш м'якими карантинами (у вигляді лише кількох рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують чи б'ють кийками), за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу надлишкову смертність (в розрахунку на 1000 населення) серед усіх країн Європи?

https://rationalground.com/mask-charts/

Ще про підсумки локдаунів і маскових режимів. Якщо коротко, немає жодного наукового доказу, що від карантину є більше користі, ніж шкоди.
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09.03.2021 15:15 Ответить
Садовый раздуплился!
О Господи, я все думала, а жив ли он.

Садовый запирай всех, а то мы знаем, зачем локдауны: чтобы пришлые бизнес не отжали.
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09.03.2021 15:19 Ответить
"Мэр Львова заявил, что по словам медиков, эта волна вируса очень агрессивна." андрійко доля вже не знає як у сраку фрідману залізти!
Скоро народ вкурвиться і буде андлійка вчити літати з оглядового майданчика на ратуші.
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09.03.2021 15:22 Ответить
Как же удобно то, прикрывать темные делишки локдауном. Все права и правила можно похерить теперь. Нету никакого вируса, и не было никогда. Народ слишком телика засмотрелся.
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09.03.2021 16:40 Ответить
новость вроде нормальная,а вот читая комменты понимаешь всю суть украинского нарида,это обосрать,оскорбить,выразить свою злость и несостоятельность,помойка одним словом...
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09.03.2021 15:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/465320 Ну да, народ плохой, а "мастера, по борьбе с коронавирусом", хорошие. Не тот народ достался
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09.03.2021 16:08 Ответить
новость нормальная? Вы из какого измерения?
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09.03.2021 15:56 Ответить
Локдаун вже нікого не врятує, особливо на Заході України. Дуже велика кількість хворих, а буде ще більше. Краще б піклувались про надання допомоги важкохворим, а ресторани та кафе нехай працюють, крамниці теж.
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09.03.2021 16:53 Ответить
Вибори пройшли. На лохторат можна класти орган. Як і на конституційні права і свободи.
Коли для людей життя стає вищою цінністю -через страх його втратити - вони опускаються нижче тварин . Через страх вони готові плазувати і принижуватися, щоб продовжити ще трохи часто своє нікчемне життя...
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10.03.2021 00:13 Ответить
 
 