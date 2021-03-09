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Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый не исключил возможность введения локдауна в городе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Мэр Львова заявил, что по словам медиков, эта волна вируса очень агрессивна.
"Ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - подчеркнул Садовый.
"Относительно локдауна, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация в мире, Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовскую область", - добавил Садовый.
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Ще про підсумки локдаунів і маскових режимів. Якщо коротко, немає жодного наукового доказу, що від карантину є більше користі, ніж шкоди.
О Господи, я все думала, а жив ли он.
Садовый запирай всех, а то мы знаем, зачем локдауны: чтобы пришлые бизнес не отжали.
Скоро народ вкурвиться і буде андлійка вчити літати з оглядового майданчика на ратуші.
Коли для людей життя стає вищою цінністю -через страх його втратити - вони опускаються нижче тварин . Через страх вони готові плазувати і принижуватися, щоб продовжити ще трохи часто своє нікчемне життя...