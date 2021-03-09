Локдаун во Львове вполне возможен, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый не исключил возможность введения локдауна в городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Мэр Львова заявил, что по словам медиков, эта волна вируса очень агрессивна.

"Ежедневно в больницы поступает около 30 новых пациентов. Сейчас ситуация достаточно тревожная, поэтому будем вынуждены принимать достаточно непростые решения", - подчеркнул Садовый.

"Относительно локдауна, думаю, что он вполне возможен. Сейчас локдаун есть на Франковщине, Закарпатье, Черновицкой области. Также похожая ситуация в мире, Эстония пошла на локдаун, в некоторых странах уже негде лечить больных. Волна вируса постепенно заполняет Львовскую область", - добавил Садовый.

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