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Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий не виключив можливість введення локдауну в місті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Мер Львова заявив, що за словами медиків, ця хвиля вірусу дуже агресивна.
"Щодня в лікарні надходить близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені ухвалювати досить непрості рішення", - підкреслив Садовий.
"Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація в світі, Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже ніде лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівську область", - додав Садовий.
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Ще про підсумки локдаунів і маскових режимів. Якщо коротко, немає жодного наукового доказу, що від карантину є більше користі, ніж шкоди.
О Господи, я все думала, а жив ли он.
Садовый запирай всех, а то мы знаем, зачем локдауны: чтобы пришлые бизнес не отжали.
Скоро народ вкурвиться і буде андлійка вчити літати з оглядового майданчика на ратуші.
Коли для людей життя стає вищою цінністю -через страх його втратити - вони опускаються нижче тварин . Через страх вони готові плазувати і принижуватися, щоб продовжити ще трохи часто своє нікчемне життя...