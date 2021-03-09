Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий не виключив можливість введення локдауну в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Мер Львова заявив, що за словами медиків, ця хвиля вірусу дуже агресивна.

"Щодня в лікарні надходить близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені ухвалювати досить непрості рішення", - підкреслив Садовий.

"Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація в світі, Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже ніде лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівську область", - додав Садовий.

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