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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

Локдаун у Львові цілком можливий, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий не виключив можливість введення локдауну в місті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Мер Львова заявив, що за словами медиків, ця хвиля вірусу дуже агресивна.

"Щодня в лікарні надходить близько 30 нових пацієнтів. Зараз ситуація досить тривожна, тому будемо змушені ухвалювати досить непрості рішення", - підкреслив Садовий.

"Щодо локдауну, думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація в світі, Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже ніде лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівську область", - додав Садовий.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3066) Садовий Андрій (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) локдаун (339)


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Цікаво, як так сталося, що в Фінляндії і Швеції, країнах з найбільш м'якими карантинами (у вигляді лише кількох рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують чи б'ють кийками), за підсумками 2020 року зафіксовано найменшу надлишкову смертність (в розрахунку на 1000 населення) серед усіх країн Європи?

https://rationalground.com/mask-charts/

Ще про підсумки локдаунів і маскових режимів. Якщо коротко, немає жодного наукового доказу, що від карантину є більше користі, ніж шкоди.
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09.03.2021 15:15 Відповісти
Садовый раздуплился!
О Господи, я все думала, а жив ли он.

Садовый запирай всех, а то мы знаем, зачем локдауны: чтобы пришлые бизнес не отжали.
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09.03.2021 15:19 Відповісти
"Мэр Львова заявил, что по словам медиков, эта волна вируса очень агрессивна." андрійко доля вже не знає як у сраку фрідману залізти!
Скоро народ вкурвиться і буде андлійка вчити літати з оглядового майданчика на ратуші.
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09.03.2021 15:22 Відповісти
Как же удобно то, прикрывать темные делишки локдауном. Все права и правила можно похерить теперь. Нету никакого вируса, и не было никогда. Народ слишком телика засмотрелся.
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09.03.2021 16:40 Відповісти
новость вроде нормальная,а вот читая комменты понимаешь всю суть украинского нарида,это обосрать,оскорбить,выразить свою злость и несостоятельность,помойка одним словом...
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09.03.2021 15:29 Відповісти
https://censor.net/ru/user/465320 Ну да, народ плохой, а "мастера, по борьбе с коронавирусом", хорошие. Не тот народ достался
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09.03.2021 16:08 Відповісти
новость нормальная? Вы из какого измерения?
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09.03.2021 15:56 Відповісти
Локдаун вже нікого не врятує, особливо на Заході України. Дуже велика кількість хворих, а буде ще більше. Краще б піклувались про надання допомоги важкохворим, а ресторани та кафе нехай працюють, крамниці теж.
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09.03.2021 16:53 Відповісти
Вибори пройшли. На лохторат можна класти орган. Як і на конституційні права і свободи.
Коли для людей життя стає вищою цінністю -через страх його втратити - вони опускаються нижче тварин . Через страх вони готові плазувати і принижуватися, щоб продовжити ще трохи часто своє нікчемне життя...
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10.03.2021 00:13 Відповісти
 
 