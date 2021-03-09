Попри "червону" зону, в Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку
Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що 10 березня найбільший комунальний ринок міста відновлює свою роботу.
Про це він сказав під час акції протесту підприємців Калинівського ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС із проханням дати роз'яснення стосовно ухваленого протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок. Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому ухвалюємо рішення, що відкриваємо ринок від завтра", - сказав Роман Клічук.
Пікетувальники з оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.
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такі маніпуляції
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється
як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?
"а захворіло 1410061 людина"
а скільки безсимптомних не зафіксовано?
Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
особисто для тебе дублюю посилання на звіт з сайту ВООЗ
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
"а захворіло 1410061 людина" - чим захворіли? як це встановлено?
ти оперуєш двома брехливими показниками, ділиш одне на інше і отримуєш ще більш брехливий, некоректний показник
що тобі не зрозуміло?
ось цифри по усьому світу, тупий дегенерат
Значення 0,2% спирається на іншого типу дослідження. Це зрозуміло?
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється.
А якщо взяти людей, які не мають купу хронічних патологій, вік яких менше середньої тривалості життя (в конкретному регіоні), і у яких вітамін Д в крові в нормі (55 нг/мл і вище), то серед них летальність від ковіду дорівнює НУЛЮ.
як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?
"а захворіло 1410061 людина"
а скільки безсимптомних не зафіксовано?
Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
Не вижу никакой разницы с магазином, только плюс свежий воздух.
Не те уже сейчас рынки, как в 90-х, совсем не те. Тогда надо было взявшись за руки ходить чтоб не унесло - вот это был рассадник.