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Новини Коронавірус і карантин
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Попри "червону" зону, в Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку

Попри

Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що 10 березня найбільший комунальний ринок міста відновлює свою роботу.

Про це він сказав під час акції протесту підприємців Калинівського ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС із проханням дати роз'яснення стосовно ухваленого протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок. Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому ухвалюємо рішення, що відкриваємо ринок від завтра", - сказав Роман Клічук.

Пікетувальники з оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці пікетують Чернівецьку ОДА, виступаючи проти запровадження карантину "червоної" зони. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (18172) Чернівці (561) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
ура - даешь 150 % заполненность ковид-коек..., можно 2-х этажные нары...
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09.03.2021 13:47
+6
Бабло и зло где-то рядом .
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09.03.2021 13:46
+5
Вы не совсем правы, пойдут. Там выбор бОльший, и более разнообразный, чем в торговых центрах. С моей точки зрения, как жителя Черновцов .
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09.03.2021 13:59
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Бабло и зло где-то рядом .
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09.03.2021 13:46 Відповісти
В Одессе разрешили заплывать за буйки.....в Закарпатье - можно стоять под стрелой.....в Киеве строителям можно ходить без каски........красота!))
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09.03.2021 14:01 Відповісти
говорят, что обсуждают еще один зе -закон в Раде - чтобы на всех светофорах в стране постоянно горел только ЗЕЛЕНЫЙ свет!
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09.03.2021 14:06 Відповісти
ура - даешь 150 % заполненность ковид-коек..., можно 2-х этажные нары...
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09.03.2021 13:47 Відповісти
реанімація на одне місце заповнена на 200%
такі маніпуляції
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09.03.2021 14:11 Відповісти
Це перемога!
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09.03.2021 13:48 Відповісти
И какой самоубийца туда пойдет?
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09.03.2021 13:49 Відповісти
Вы не совсем правы, пойдут. Там выбор бОльший, и более разнообразный, чем в торговых центрах. С моей точки зрения, как жителя Черновцов .
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09.03.2021 13:59 Відповісти
Этот поц
У "червоних" Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку - Цензор.НЕТ 585
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09.03.2021 14:02 Відповісти
Ему это не нужно, у него половина Черновцов в торговых точках.
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09.03.2021 14:29 Відповісти
Ну що тут можна сказати... Дебіли,б##дь!
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09.03.2021 13:50 Відповісти
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
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09.03.2021 14:11 Відповісти
Як це - "чим краще"? Там дорожче.
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09.03.2021 16:23 Відповісти
Копайте траншеи, ям боюсь не хватит на всех.
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09.03.2021 13:57 Відповісти
навіщо ями? через що? через вірус з летальністю щонайбільше 0,2%, ймовірність передачі якого надворі близька до нуля?
чим краще йти в супермаркет за тими товарами, які можна купити на ринку?
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09.03.2021 14:10 Відповісти
Звідки ви взяли 0,2% летальності?
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09.03.2021 14:14 Відповісти
Із звіту на сайті ВООЗ
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється
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09.03.2021 14:16 Відповісти
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
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09.03.2021 14:23 Відповісти
"Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини"

як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?

"а захворіло 1410061 людина"

а скільки безсимптомних не зафіксовано?

Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
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09.03.2021 14:40 Відповісти
А с какого рожна тогда вы утверждаете что смертность 0.2%?
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09.03.2021 15:16 Відповісти
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

особисто для тебе дублюю посилання на звіт з сайту ВООЗ
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09.03.2021 15:18 Відповісти
І для початку навчися бачити різницю між смертністю і летальністю.
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09.03.2021 15:19 Відповісти
Не нужно манипулировать цифрами - еще раз сделаю вам копи паст:
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 л.дини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
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10.03.2021 08:50 Відповісти
"Україні померло 27204 л.дини" - від чого померли? як це встановлено?

"а захворіло 1410061 людина" - чим захворіли? як це встановлено?

ти оперуєш двома брехливими показниками, ділиш одне на інше і отримуєш ще більш брехливий, некоректний показник
що тобі не зрозуміло?
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10.03.2021 11:14 Відповісти
Так посмотри на цифры по всему миру. Или зашорился только на цифрах по Украине. Калькулятор тебе в помощь если в уме прикинуть не можешь. Или все вокруг врут?
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12.03.2021 09:12 Відповісти
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

ось цифри по усьому світу, тупий дегенерат
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12.03.2021 11:36 Відповісти
так, плр-тести - всюди однакове фуфло
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12.03.2021 11:37 Відповісти
Дегенерат - это ты, придурок, ты еще и противник носить маску. Я угадал?
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14.03.2021 19:59 Відповісти
Я перепрошую, а на що спираються ваші 0,2%? Не на статистику? Так вона ж по вашому брехлива. Я ще можу погодитися по статистиці в Україні, тає дуже багато нюансів, але інших даних ми все рівно не маємо. Але спеціально для того я навів вам світову статистику. Вона теж по вашому брехлива? Тільки ви один знаєте правду про 0,2%?
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10.03.2021 09:17 Відповісти
Брехливі результати плр-тестів. Це встановлений факт.
Значення 0,2% спирається на іншого типу дослідження. Це зрозуміло?
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10.03.2021 11:12 Відповісти
Додайте до кількості захворівших "80 % безсимптомних" і перерахуйте.
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09.03.2021 14:41 Відповісти
Мери кладуть болт на зелену владу. Буковель працює, а їм ніззя?
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09.03.2021 13:58 Відповісти
анархия - мать порядка... все дружно кладут друг на друга и на власть
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09.03.2021 13:59 Відповісти
чим краще здихати від голоду, ніж від вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%?
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09.03.2021 14:09 Відповісти
Звідки ви взяли 0,2% летальності?
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09.03.2021 14:17 Відповісти
Із звіту на сайті ВООЗ
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

Насправді вона ще менша, бо:
кількість смертей від ковіду сфальсифікована (завищена)
справжня кількість усіх інфікованих невідома, бо більша частина безсимптомних випадків не реєструється.

А якщо взяти людей, які не мають купу хронічних патологій, вік яких менше середньої тривалості життя (в конкретному регіоні), і у яких вітамін Д в крові в нормі (55 нг/мл і вище), то серед них летальність від ковіду дорівнює НУЛЮ.
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09.03.2021 14:19 Відповісти
Летальність це сппіввідношення померлих до захворівших. Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини, а захворіло 1410061 людина, тобто летальність становить 1,93%. У світі померло 2598660 людей, а захворіло 117103005 людей, тобто летальність 2,22%. Про які 0,2% ви пишете?
показати весь коментар
09.03.2021 14:24 Відповісти
"Станом на сьогодні в Україні померло 27204 людини"

як доведено, що ці 27204 людини померли саме від ковіду?

"а захворіло 1410061 людина"

а скільки безсимптомних не зафіксовано?

Навіщо ти мені суєш в очі цю брехливу статистику, яка спирається на результати гівнотестів, що дають 90% хибнопозитивних результатів?
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09.03.2021 14:39 Відповісти
Я можу сказати за кількох померлих знайомих. В одного онкологія легень(60років), в іншого - хвороба серця (63роки), в третього -діабет(42роки).Підхватили ковід-19 в лікарнях - і летальний кінець. Крім першого, інші двоє, при відповідному лікуванні,моголи б ще жити й жити.
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09.03.2021 16:56 Відповісти
Ты шо вы этому идиоту пытаетесь обьяснить? Оно тупе та ще й зелене.
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14.03.2021 20:00 Відповісти
Додайте до кількості захворівших "80 % безсимптомних" і перерахуйте.
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09.03.2021 14:44 Відповісти
Но все таки рынок на открытом воздухе и продувается ветром. А что творится в супермаркетах, когда там выстраивается очередь? Еще и если какое то быдло без маски лезет без очереди с пивом. Про общественный транспорт я вообще молчу.
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09.03.2021 14:12 Відповісти
+1
Не вижу никакой разницы с магазином, только плюс свежий воздух.

Не те уже сейчас рынки, как в 90-х, совсем не те. Тогда надо было взявшись за руки ходить чтоб не унесло - вот это был рассадник.
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09.03.2021 14:18 Відповісти
В супермаркете все в масках, на базаре 99% без масок
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09.03.2021 16:06 Відповісти
Так ведь и должно быть. Все как в Эвропе. Только через сраку....
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09.03.2021 14:12 Відповісти
видели что творилось в магазинах 7 8 марта??? о чем Вы говорите? не несите чушь...
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09.03.2021 14:40 Відповісти
...естественный отбор 73% в действии
Попри "червону" зону, в Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку - Цензор.НЕТ 3972
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09.03.2021 14:41 Відповісти
Якщо ринок не в приміщенні, то вірус не накопичується. Ризик заразитись мінімальний. Якщо щось закривати, то треба покривати збитки, а не бути правильним за чужий рахунок.
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09.03.2021 14:53 Відповісти
 
 