Попри "червону" зону, в Чернівцях дозволили роботу найбільшого в регіоні ринку

Мер Чернівців Роман Клічук заявив, що 10 березня найбільший комунальний ринок міста відновлює свою роботу.

Про це він сказав під час акції протесту підприємців Калинівського ринку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У четвер ми написали звернення до обласної комісії ТЕБ та НС із проханням дати роз'яснення стосовно ухваленого протоколу щодо карантину червоної зони. Адже у пункті 9 рішення держкомісії з питань ТЕБ та НС є заборона роботи непродовольчих ринків, але не вказано щодо роботи ринків змішаного типу, яким є наш комунальний Калинівський ринок. Насправді ми так і не дочекалися роз'яснення і тому ухвалюємо рішення, що відкриваємо ринок від завтра", - сказав Роман Клічук.

Пікетувальники з оплесками сприйняли слова мера міста. Водночас він попросив людей не забувати, що коронавірус не відступає, тому варто дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних норм.

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