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Виталий Кличко открыл памятник Кобзарю во Флоренции

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделли открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.

 Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции, сообщает официальный сайт Кличко.

Виталий Кличко открыл памятник Кобзарю во Флоренции 01
Виталий Кличко открыл памятник Кобзарю во Флоренции 02

"Сегодня, в день рождения великого Кобзаря произошло символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры", – отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автор памятника, созданного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

"Как Киев является столицей культуры и языка Украины, так же Флоренция – столица культуры и языка Италии. Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, – ради общего блага", – отметил во время церемонии Дарио Нарделли.

Напомним, в 2015 году совместными усилиями Киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник итальянскому поэту, родившемуся во Флоренции, Данте Алигьери.

Автор: 

Италия (1640) Кличко Виталий (4635) памятник (2238) Шевченко Тарас (272)


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Топ комментарии
+13
Все вірно:
в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
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09.03.2021 15:41
+8
Послухайте , кремлівські холуі , у Кличка завдяки його фізичній силі і твердих кулаках , стільки бабла , що вистачить змотатися не тільки до Італіі , а і на край землі , тому ваша заздрість нікого не цікавить , краще помовчіть і не показуйте свою
тупість і невігластво !
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09.03.2021 16:27
+7
***
...........................
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
................
1839. (уривок)
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09.03.2021 15:56
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Правила форума Совет форумчан
почему бы и нет - дороги все отремонтировал, теплотрассы поменял, фонари не падают, мосты не устают, подольский мост сдан как трепался)... по теплу соскучился, любитель Кобзаря....
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09.03.2021 15:36 Ответить
чого не зробиш, щоб змотатись у Флоренцію
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09.03.2021 15:38 Ответить
Один в Верону уже доездился
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09.03.2021 15:42 Ответить
Все вірно:
в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
показать весь комментарий
09.03.2021 15:41 Ответить
***
...........................
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
................
1839. (уривок)
показать весь комментарий
09.03.2021 15:56 Ответить
У кацапні в верхніх коментах підгорає 😀
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09.03.2021 15:58 Ответить
Якщо у москаля за цілий день не підгоріло від України то треба перевірити пульс.
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09.03.2021 16:24 Ответить
мост подольский открыл как и обещал и ломанул к теплу..)
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09.03.2021 16:07 Ответить
Послухайте , кремлівські холуі , у Кличка завдяки його фізичній силі і твердих кулаках , стільки бабла , що вистачить змотатися не тільки до Італіі , а і на край землі , тому ваша заздрість нікого не цікавить , краще помовчіть і не показуйте свою
тупість і невігластво !
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09.03.2021 16:27 Ответить
по-перше, від холуя чую. по-друге, якби Віталик зробив те, що робить звичайний мер Флоренцїї для свого міста в плані доріг, мостів, каналізаціїї, лікарень, шкіл і таке інше я би йому сам би дав квиток до Флоренціїї на відпочинок) але ж все навпаки - сніг не чистили, доріг немає від слова ЗОВСІМ, мости аварійні, труби рвуться через раз.... ві мабуть не живете в Києві і не маєте уяви що тут робиться... і по-третє, він безперечно не бідна людина і може їхати куди завгодно за всої кошти, але не піариться за рахунок Кобзаря і Києва.
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09.03.2021 16:34 Ответить
Та стули вже свою ватну пельку! Віталік - кращий мер!
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09.03.2021 17:20 Ответить
уборку снега в Киеве провалил теперь можно памятник открыть
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09.03.2021 16:30 Ответить
Добра справа! Флоренція є одним з найулюбленіших місць відпочинку європейських туристів. Нехай бачать нашого Кобзаря!
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09.03.2021 17:19 Ответить
 
 