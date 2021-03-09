Виталий Кличко открыл памятник Кобзарю во Флоренции
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Флоренции Дарио Нарделли открыли в центре итальянского города памятник Тарасу Шевченко.
Бронзовую скульптуру украинская столица передала в дар мэрии Флоренции, сообщает официальный сайт Кличко.
"Сегодня, в день рождения великого Кобзаря произошло символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры", – отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.
Монумент установили в знаковом месте – в центре, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автор памятника, созданного на средства украинских меценатов, – известный украинский скульптор Олег Пинчук.
Мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.
"Как Киев является столицей культуры и языка Украины, так же Флоренция – столица культуры и языка Италии. Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, – ради общего блага", – отметил во время церемонии Дарио Нарделли.
Напомним, в 2015 году совместными усилиями Киевской городской власти, Посольства Италии в Украине и межпарламентской группы дружбы Украины и Италии в столице Украины, на Владимирской горке, открыли памятник итальянскому поэту, родившемуся во Флоренции, Данте Алигьери.
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в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
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Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
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1839. (уривок)
тупість і невігластво !