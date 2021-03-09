Віталій Кличко відкрив пам'ятник Кобзарю у Флоренції

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського міста пам'ятник Тарасу Шевченку.

Бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції, повідомляє офіційний сайт Кличка.





"Сьогодні, в День народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія: у Флоренції (місті-побратимі Києва) ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті втілили цей проєкт, над яким разом працювали кілька років. І тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури", - зазначив Кличко під час церемонії відкриття пам‘ятника.

Монумент встановили в знаковому місці - в центрі, неподалік всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate. Автор пам‘ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, - відомий український скульптор Олег Пінчук.

Мер італійського міста зазначив, що сьогодні Київ та Флоренція стали ще ближчими у своїй співпраці і побратимстві.

"Як Київ є столицею культури і мови України, так само Флоренція - столиця культури та мови Італії. Сьогодні, коли ми спільно маємо протистояти пандемії, культура допомагає відчувати нам свою ідентичність, укріплює духовність і наше побратимство. Тому ми тут сьогодні, на цій події, - заради спільного блага", - наголосив під час церемонії Даріо Нарделла.

Нагадаємо, в 2015 році спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.