Віталій Кличко відкрив пам'ятник Кобзарю у Флоренції
Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського міста пам'ятник Тарасу Шевченку.
Бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції, повідомляє офіційний сайт Кличка.
"Сьогодні, в День народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія: у Флоренції (місті-побратимі Києва) ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті втілили цей проєкт, над яким разом працювали кілька років. І тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури", - зазначив Кличко під час церемонії відкриття пам‘ятника.
Монумент встановили в знаковому місці - в центрі, неподалік всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate. Автор пам‘ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, - відомий український скульптор Олег Пінчук.
Мер італійського міста зазначив, що сьогодні Київ та Флоренція стали ще ближчими у своїй співпраці і побратимстві.
"Як Київ є столицею культури і мови України, так само Флоренція - столиця культури та мови Італії. Сьогодні, коли ми спільно маємо протистояти пандемії, культура допомагає відчувати нам свою ідентичність, укріплює духовність і наше побратимство. Тому ми тут сьогодні, на цій події, - заради спільного блага", - наголосив під час церемонії Даріо Нарделла.
Нагадаємо, в 2015 році спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.
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в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
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Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
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1839. (уривок)
тупість і невігластво !