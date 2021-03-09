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Віталій Кличко відкрив пам'ятник Кобзарю у Флоренції

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Флоренції Даріо Нарделлою відкрили в центрі італійського міста пам'ятник Тарасу Шевченку.

Бронзову скульптуру українська столиця передала в дар мерії Флоренції, повідомляє офіційний сайт Кличка.

Віталій Кличко відкрив памятник Кобзарю у Флоренції 01
Віталій Кличко відкрив памятник Кобзарю у Флоренції 02

"Сьогодні, в День народження великого Кобзаря, відбулася символічна подія: у Флоренції (місті-побратимі Києва) ми відкрили пам‘ятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Я вдячний нашим італійським друзям і особисто меру Флоренції Даріо Нарделлі за те, що ми нарешті втілили цей проєкт, над яким разом працювали кілька років. І тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури", - зазначив Кличко під час церемонії відкриття пам‘ятника.

Монумент встановили в знаковому місці - в центрі, неподалік всесвітньовідомого флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore. На площі перед однією з найбільших бібліотек міста Biblioteca delle Oblate. Автор пам‘ятника, що виготовлений за кошти українських меценатів, - відомий український скульптор Олег Пінчук.

Мер італійського міста зазначив, що сьогодні Київ та Флоренція стали ще ближчими у своїй співпраці і побратимстві.

"Як Київ є столицею культури і мови України, так само Флоренція - столиця культури та мови Італії. Сьогодні, коли ми спільно маємо протистояти пандемії, культура допомагає відчувати нам свою ідентичність, укріплює духовність і наше побратимство. Тому ми тут сьогодні, на цій події, - заради спільного блага", - наголосив під час церемонії Даріо Нарделла.

Нагадаємо, в 2015 році спільними зусиллями Київської міської влади, Посольства Італії в Україні та міжпарламентської групи дружби України та Італії в столиці України, на Володимирській гірці, відкрили пам’ятник італійському поету, що народився у Флоренції, Данте Аліг‘єрі.

Автор: 

Італія (1564) Кличко Віталій (3508) пам’ятник (927) Шевченко Тарас (103)


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Топ коментарі
+13
Все вірно:
в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
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09.03.2021 15:41
+8
Послухайте , кремлівські холуі , у Кличка завдяки його фізичній силі і твердих кулаках , стільки бабла , що вистачить змотатися не тільки до Італіі , а і на край землі , тому ваша заздрість нікого не цікавить , краще помовчіть і не показуйте свою
тупість і невігластво !
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09.03.2021 16:27
+7
***
...........................
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
................
1839. (уривок)
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09.03.2021 15:56
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почему бы и нет - дороги все отремонтировал, теплотрассы поменял, фонари не падают, мосты не устают, подольский мост сдан как трепался)... по теплу соскучился, любитель Кобзаря....
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09.03.2021 15:36 Відповісти
чого не зробиш, щоб змотатись у Флоренцію
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09.03.2021 15:38 Відповісти
Один в Верону уже доездился
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09.03.2021 15:42 Відповісти
Все вірно:
в Києві є пам'ятник народному поету Італії флорентійцю Данте Аліг'єрі, тепер у Флоренції є пам'ятник народному поету України Тарасу Шевченку
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09.03.2021 15:41 Відповісти
***
...........................
Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко Україні,
А ніхто не бачить…
Тілько ворог, що сміється…
Смійся, лютий враже!
Та не дуже, бо все гине,-
Слава не поляже !!!
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
От де, люде, наша слава,
Слава України!
Без золота, без каменю,
Без хитрої мови,
А голосна та правдива,
Як господа слово.
................
1839. (уривок)
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09.03.2021 15:56 Відповісти
У кацапні в верхніх коментах підгорає 😀
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09.03.2021 15:58 Відповісти
Якщо у москаля за цілий день не підгоріло від України то треба перевірити пульс.
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09.03.2021 16:24 Відповісти
мост подольский открыл как и обещал и ломанул к теплу..)
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09.03.2021 16:07 Відповісти
Послухайте , кремлівські холуі , у Кличка завдяки його фізичній силі і твердих кулаках , стільки бабла , що вистачить змотатися не тільки до Італіі , а і на край землі , тому ваша заздрість нікого не цікавить , краще помовчіть і не показуйте свою
тупість і невігластво !
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09.03.2021 16:27 Відповісти
по-перше, від холуя чую. по-друге, якби Віталик зробив те, що робить звичайний мер Флоренцїї для свого міста в плані доріг, мостів, каналізаціїї, лікарень, шкіл і таке інше я би йому сам би дав квиток до Флоренціїї на відпочинок) але ж все навпаки - сніг не чистили, доріг немає від слова ЗОВСІМ, мости аварійні, труби рвуться через раз.... ві мабуть не живете в Києві і не маєте уяви що тут робиться... і по-третє, він безперечно не бідна людина і може їхати куди завгодно за всої кошти, але не піариться за рахунок Кобзаря і Києва.
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09.03.2021 16:34 Відповісти
Та стули вже свою ватну пельку! Віталік - кращий мер!
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09.03.2021 17:20 Відповісти
уборку снега в Киеве провалил теперь можно памятник открыть
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09.03.2021 16:30 Відповісти
Добра справа! Флоренція є одним з найулюбленіших місць відпочинку європейських туристів. Нехай бачать нашого Кобзаря!
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09.03.2021 17:19 Відповісти
 
 