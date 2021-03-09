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В месяц формируется 4 миллиарда незаконного НДС, - Мельник

В месяц формируется 4 миллиарда незаконного НДС, - Мельник

председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник отметил, что экономика страны теряет миллионы гривен ежемесячно из-за мошенников, использующих незаконные схемы по НДС.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

"Оперативные данные, которые мы собираем, позволяют утверждать, что в среднем формируется 4 миллиарда незаконного НДС в месяц. Это очень большие цифры. Поэтому мы определили для себя это одним из приоритетных направлений борьбы", - сказал глава ГФС.

Рассказывая о преодолении незаконных схем, председатель ГФС привел пример предложений, которые должны способствовать решению данной проблемы.

"Мы предлагаем другой вариант решения этого вопроса. Ввести ст. 191 с пометкой один и назвать ее "Хищение государственного имущества или бюджетных средств". Потому что, например, если проводятся тендерные процедуры и в итоге кто-то разворовывает средства, которые он получил в результате выигранных тендерных торгов, это ст. 191. Но кто идет к бизнесу? Опять Национальная полиция, а не тот орган, который должен быть единым, и который идет к бизнесу с претензией о совершении уголовного преступления в экономической сфере", - говорит Мельник.

Председатель ГФС пояснил, что на сегодняшний день противоправные действия, связанные с незаконным возмещением НДС из бюджета, относят к компетенции следственных органов Национальной полиции, а должны определять, как подследственность ГФС. Поэтому иногда орган лишен возможности противоборствовать определенным противозаконным схемам, поскольку эти случаи переходят под контроль другого госоргана.

Автор: 

НДС (420) Мельник Вадим (72)


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Топ комментарии
+2
ГДЕ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ЗА ЭТО ???
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09.03.2021 18:15
+2
Жалітися --це головний обов'язок топ -мененджерів? Чи може щось таки робити? За що гроші отримують?
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09.03.2021 18:30
+1
Уникальная у нас страна!
Руководитель фискальной службы, рассказывает про незаконное возмещение НДС, называя конкретную сумму
Руководитель таможенной службы, знает о схемах на таможне
И никто ничего не делает!
Такое впечатление, что государственная власть в Украине, это клуб по интересам: встречаются люди, выпить кофе, обменяться новостями, рассказать о последних слухах!
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09.03.2021 18:30
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Правила форума Совет форумчан
ГДЕ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ЗА ЭТО ???
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09.03.2021 18:15 Ответить
за такие деньги ....- страшно ему))
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09.03.2021 18:19 Ответить
Эндээсники сами кого хочешь посадят.
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09.03.2021 20:03 Ответить
А що цей Мельник ,яке борошно меле ??? Що він , та його конторка роблят ???)))
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09.03.2021 18:23 Ответить
Уникальная у нас страна!
Руководитель фискальной службы, рассказывает про незаконное возмещение НДС, называя конкретную сумму
Руководитель таможенной службы, знает о схемах на таможне
И никто ничего не делает!
Такое впечатление, что государственная власть в Украине, это клуб по интересам: встречаются люди, выпить кофе, обменяться новостями, рассказать о последних слухах!
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09.03.2021 18:30 Ответить
Це здіпець !!!)))
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09.03.2021 19:08 Ответить
Самый настоящий!
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09.03.2021 21:11 Ответить
З приводу незаконного відшкодування ПДВ-унікальна історія часів президента Кучми, коли головою його адміністрації правив відомий юрист, адвокат, раніше судимий, політик "державник" Медведчук Віктор, а головою податкової Львівської області був його рідний брат Сергій Медведчук. Так от, ці "спеціалісти" з податкової доктрини (Віктор навіть був радником президента Кучми з питань податкової політики) в період 2002-2004 років навіть умудрялись отримувати ПДВ з повітря, із неіснуючих експортних операцій, створюючи квоти по підрозділах ДПІ на відшкодування ПДВ. Це період первісного нагромадження злочинного капіталу мафією Медведчуків (далі було відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та легалізація злочинних капіталів). Фабула виглядала дуже смішна, коли б не такі сумні наслідки : в підвалі одного бару за квотою була створена фірма -одноденка "Папірус", яка скупила у 5-ти неіснуючих фірм мазуту, який завантажили у понад 2600 вагонів (по 60 тонн) , перевезли в порт Одеси, завантажили на судно (навіть акти завантаження -заливу оформили) і ніби-то відправили фіктивний мазут в США, за що аферисти отримали відкодування ПДВ в сумі 25 млн. Махінаціями займались місцеві керівники ДПІ (а валізи з відмитими баксами везли до столиці). Мафія навіть не дала можливості скерувати справу до суду, бо не встигли слідчі добитись скасування 3 із 5-ти траншів відшкодування ПДВ, як ці рішення були відмінені в апеляції, а саму кримінальну справу пустили під укіс. Ще сьогодні живі ті слідчі, які викривали злочинні угрупування, боролись, намагались дати рішучий спротив мафії своїми професійними знаннями, запалом і вірою у справедливість. За це УБОЗи і слідчі спецпідрозділи згодом були розформовані. Тепер колишні оперативники, слідчі-пенсіонери виборюють якщо не достойну, то хоча б справедливу пенсію, але теперішня державна олігархічна мафія не може простити "своїм" колишнім "кривдникам" за ті і подібні справи. А були вкрадені заводи, фабрики, металургійні гіганти, трубопрокатні стани, шахти... А Мельник "співає" про 4 млрд. відкатів ПДВ (все йде по ланцюжках, які не рвуться) і "доля" поступає на верх з кожного траншу, бо все це з дозволу чиновників ДПА і його підлеглих. Раз не знає що з тим робити - на вихід з чистою совістю, бо команда теперішнього гаранта "НЕ ВОРУЄ".
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09.03.2021 21:06 Ответить
Жалітися --це головний обов'язок топ -мененджерів? Чи може щось таки робити? За що гроші отримують?
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09.03.2021 18:30 Ответить
Всі держінспекціі та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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09.03.2021 19:07 Ответить
Эта не совсем обычная новость. Здесь актуализируется роль налоговой полиции которую собрались ликвидировать. В этом вопросе не специалист, но и без семи пядей во лбу совершенно ясно - отдавать Авакову еще и воровство НДС, ну точно не стоит., у него и так много рычагов влияния на бизнес.
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09.03.2021 19:14 Ответить
Порошенко никак не успокоится😁😁😁
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09.03.2021 19:24 Ответить
А гетьманович говорит,что во всем виноват малый бизнес,потому что у него нет кассовых аппаратов.
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09.03.2021 20:01 Ответить
І Порошенко !!))))
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09.03.2021 20:05 Ответить
 
 