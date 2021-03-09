В месяц формируется 4 миллиарда незаконного НДС, - Мельник

председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник отметил, что экономика страны теряет миллионы гривен ежемесячно из-за мошенников, использующих незаконные схемы по НДС.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

"Оперативные данные, которые мы собираем, позволяют утверждать, что в среднем формируется 4 миллиарда незаконного НДС в месяц. Это очень большие цифры. Поэтому мы определили для себя это одним из приоритетных направлений борьбы", - сказал глава ГФС.

Рассказывая о преодолении незаконных схем, председатель ГФС привел пример предложений, которые должны способствовать решению данной проблемы.

"Мы предлагаем другой вариант решения этого вопроса. Ввести ст. 191 с пометкой один и назвать ее "Хищение государственного имущества или бюджетных средств". Потому что, например, если проводятся тендерные процедуры и в итоге кто-то разворовывает средства, которые он получил в результате выигранных тендерных торгов, это ст. 191. Но кто идет к бизнесу? Опять Национальная полиция, а не тот орган, который должен быть единым, и который идет к бизнесу с претензией о совершении уголовного преступления в экономической сфере", - говорит Мельник.

Председатель ГФС пояснил, что на сегодняшний день противоправные действия, связанные с незаконным возмещением НДС из бюджета, относят к компетенции следственных органов Национальной полиции, а должны определять, как подследственность ГФС. Поэтому иногда орган лишен возможности противоборствовать определенным противозаконным схемам, поскольку эти случаи переходят под контроль другого госоргана.