В місяць формується 4 мільярди незаконного ПДВ, - Мельник
Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник зазначив, що економіка країни втрачає мільйони гривень щомісяця через шахраїв, що використовують незаконні схеми з ПДВ.
Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Оперативні дані, які ми збираємо, дозволяють стверджувати, що в середньому формується 4 мільярди незаконного ПДВ в місяць. Це дуже великі цифри. Тому ми визначили для себе це одним із пріоритетних напрямів боротьби", - сказав голова ДФС.
Розповідаючи про подолання незаконних схем, голова ДФС навів приклад пропозицій, що мають сприяти вирішенню даної проблеми.
"Ми пропонуємо інший варіант вирішення цього питання. Ввести ст. 191 з позначкою один і назвати її "Розкрадання державного майна чи бюджетних коштів". Тому що, наприклад, якщо проводяться тендерні процедури і у підсумку хтось розкрадає кошти, які він отримав в результаті виграних тендерних торгів, це ст. 191. Але хто йде до бізнесу? Знову Національна поліція, а не той орган, який має бути єдиним, і який іде до бізнесу з претензією щодо скоєння кримінального правопорушення в економічній сфері", - говорить Мельник.
Голова ДФС пояснив, що на сьогодні протиправні дії, пов’язані із незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету, відносять до компетенції слідчих органів Національної поліції, а мають визначати як підслідність за ДФС. Тому іноді орган позбавлений можливості протиборствувати певним протизаконним схемам, оскільки ці випадки переходять під контроль іншого держоргану.
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