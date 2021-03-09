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В місяць формується 4 мільярди незаконного ПДВ, - Мельник

В місяць формується 4 мільярди незаконного ПДВ, - Мельник

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник зазначив, що економіка країни втрачає мільйони гривень щомісяця через шахраїв, що використовують незаконні схеми з ПДВ.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

 "Оперативні дані, які ми збираємо, дозволяють стверджувати, що в середньому формується 4 мільярди незаконного ПДВ в місяць. Це дуже великі цифри. Тому ми визначили для себе це одним із пріоритетних напрямів боротьби", - сказав голова ДФС.

Розповідаючи про подолання незаконних схем, голова ДФС навів приклад пропозицій, що мають сприяти вирішенню даної проблеми.

"Ми пропонуємо інший варіант вирішення цього питання. Ввести ст. 191 з позначкою один і назвати її "Розкрадання державного майна чи бюджетних коштів". Тому що, наприклад, якщо проводяться тендерні процедури і у підсумку хтось розкрадає кошти, які він отримав в результаті виграних тендерних торгів, це ст. 191. Але хто йде до бізнесу? Знову Національна поліція, а не той орган, який має бути єдиним, і який іде до бізнесу з претензією щодо скоєння кримінального правопорушення в економічній сфері", - говорить Мельник.

Голова ДФС пояснив, що на сьогодні протиправні дії, пов’язані із незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету, відносять до компетенції слідчих органів Національної поліції, а мають визначати як підслідність за ДФС. Тому іноді орган позбавлений можливості протиборствувати певним протизаконним схемам, оскільки ці випадки переходять під контроль іншого держоргану.

Автор: 

ПДВ (623) Мельник Вадим (86)


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Топ коментарі
+2
ГДЕ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ЗА ЭТО ???
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09.03.2021 18:15
+2
Жалітися --це головний обов'язок топ -мененджерів? Чи може щось таки робити? За що гроші отримують?
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09.03.2021 18:30
+1
Уникальная у нас страна!
Руководитель фискальной службы, рассказывает про незаконное возмещение НДС, называя конкретную сумму
Руководитель таможенной службы, знает о схемах на таможне
И никто ничего не делает!
Такое впечатление, что государственная власть в Украине, это клуб по интересам: встречаются люди, выпить кофе, обменяться новостями, рассказать о последних слухах!
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09.03.2021 18:30
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ГДЕ ПОСАДКИ НА БОЛЬШИЕ СРОКИ ЗА ЭТО ???
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09.03.2021 18:15 Відповісти
за такие деньги ....- страшно ему))
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09.03.2021 18:19 Відповісти
Эндээсники сами кого хочешь посадят.
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09.03.2021 20:03 Відповісти
А що цей Мельник ,яке борошно меле ??? Що він , та його конторка роблят ???)))
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09.03.2021 18:23 Відповісти
Уникальная у нас страна!
Руководитель фискальной службы, рассказывает про незаконное возмещение НДС, называя конкретную сумму
Руководитель таможенной службы, знает о схемах на таможне
И никто ничего не делает!
Такое впечатление, что государственная власть в Украине, это клуб по интересам: встречаются люди, выпить кофе, обменяться новостями, рассказать о последних слухах!
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09.03.2021 18:30 Відповісти
Це здіпець !!!)))
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09.03.2021 19:08 Відповісти
Самый настоящий!
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09.03.2021 21:11 Відповісти
З приводу незаконного відшкодування ПДВ-унікальна історія часів президента Кучми, коли головою його адміністрації правив відомий юрист, адвокат, раніше судимий, політик "державник" Медведчук Віктор, а головою податкової Львівської області був його рідний брат Сергій Медведчук. Так от, ці "спеціалісти" з податкової доктрини (Віктор навіть був радником президента Кучми з питань податкової політики) в період 2002-2004 років навіть умудрялись отримувати ПДВ з повітря, із неіснуючих експортних операцій, створюючи квоти по підрозділах ДПІ на відшкодування ПДВ. Це період первісного нагромадження злочинного капіталу мафією Медведчуків (далі було відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом та легалізація злочинних капіталів). Фабула виглядала дуже смішна, коли б не такі сумні наслідки : в підвалі одного бару за квотою була створена фірма -одноденка "Папірус", яка скупила у 5-ти неіснуючих фірм мазуту, який завантажили у понад 2600 вагонів (по 60 тонн) , перевезли в порт Одеси, завантажили на судно (навіть акти завантаження -заливу оформили) і ніби-то відправили фіктивний мазут в США, за що аферисти отримали відкодування ПДВ в сумі 25 млн. Махінаціями займались місцеві керівники ДПІ (а валізи з відмитими баксами везли до столиці). Мафія навіть не дала можливості скерувати справу до суду, бо не встигли слідчі добитись скасування 3 із 5-ти траншів відшкодування ПДВ, як ці рішення були відмінені в апеляції, а саму кримінальну справу пустили під укіс. Ще сьогодні живі ті слідчі, які викривали злочинні угрупування, боролись, намагались дати рішучий спротив мафії своїми професійними знаннями, запалом і вірою у справедливість. За це УБОЗи і слідчі спецпідрозділи згодом були розформовані. Тепер колишні оперативники, слідчі-пенсіонери виборюють якщо не достойну, то хоча б справедливу пенсію, але теперішня державна олігархічна мафія не може простити "своїм" колишнім "кривдникам" за ті і подібні справи. А були вкрадені заводи, фабрики, металургійні гіганти, трубопрокатні стани, шахти... А Мельник "співає" про 4 млрд. відкатів ПДВ (все йде по ланцюжках, які не рвуться) і "доля" поступає на верх з кожного траншу, бо все це з дозволу чиновників ДПА і його підлеглих. Раз не знає що з тим робити - на вихід з чистою совістю, бо команда теперішнього гаранта "НЕ ВОРУЄ".
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09.03.2021 21:06 Відповісти
Жалітися --це головний обов'язок топ -мененджерів? Чи може щось таки робити? За що гроші отримують?
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09.03.2021 18:30 Відповісти
Всі держінспекціі та конторки ,це розплідники корупціі !!!)))
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09.03.2021 19:07 Відповісти
Эта не совсем обычная новость. Здесь актуализируется роль налоговой полиции которую собрались ликвидировать. В этом вопросе не специалист, но и без семи пядей во лбу совершенно ясно - отдавать Авакову еще и воровство НДС, ну точно не стоит., у него и так много рычагов влияния на бизнес.
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09.03.2021 19:14 Відповісти
Порошенко никак не успокоится😁😁😁
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09.03.2021 19:24 Відповісти
А гетьманович говорит,что во всем виноват малый бизнес,потому что у него нет кассовых аппаратов.
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09.03.2021 20:01 Відповісти
І Порошенко !!))))
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09.03.2021 20:05 Відповісти
 
 