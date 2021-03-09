В місяць формується 4 мільярди незаконного ПДВ, - Мельник

Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник зазначив, що економіка країни втрачає мільйони гривень щомісяця через шахраїв, що використовують незаконні схеми з ПДВ.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Оперативні дані, які ми збираємо, дозволяють стверджувати, що в середньому формується 4 мільярди незаконного ПДВ в місяць. Це дуже великі цифри. Тому ми визначили для себе це одним із пріоритетних напрямів боротьби", - сказав голова ДФС.

Розповідаючи про подолання незаконних схем, голова ДФС навів приклад пропозицій, що мають сприяти вирішенню даної проблеми.

"Ми пропонуємо інший варіант вирішення цього питання. Ввести ст. 191 з позначкою один і назвати її "Розкрадання державного майна чи бюджетних коштів". Тому що, наприклад, якщо проводяться тендерні процедури і у підсумку хтось розкрадає кошти, які він отримав в результаті виграних тендерних торгів, це ст. 191. Але хто йде до бізнесу? Знову Національна поліція, а не той орган, який має бути єдиним, і який іде до бізнесу з претензією щодо скоєння кримінального правопорушення в економічній сфері", - говорить Мельник.

Голова ДФС пояснив, що на сьогодні протиправні дії, пов’язані із незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету, відносять до компетенції слідчих органів Національної поліції, а мають визначати як підслідність за ДФС. Тому іноді орган позбавлений можливості протиборствувати певним протизаконним схемам, оскільки ці випадки переходять під контроль іншого держоргану.