Притула покинет шоу на "Новом канале" Пинчука из-за российских бенефициаров
Украинский шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула объявил о своем уходе из телепрограммы "Где логика?" на "Новом Канале" Виктора Пинчука, поскольку конечными бенефициарами формата данного шоу являются граждане Российской Федерации.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Притулы в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня (9 марта, – прим.) в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", которую "Новый" снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на "Новом". Первый и последний с моим участием в нем в качестве ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", – отметил Притула на своей странице в социальной сети Facebook.
В начале 2021 года Притула обратился к руководству "Нового канала" с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта программы "Где Логика?". Тогда он заявил, что в случае, если за этим продуктом "реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет".
Напомним, ранее Нацсовет по телевиденью и радиовещанию обнародовал информацию о том, что часть медиа-активов Виктора Пинчука оформлены на гражданку России Елену Тимкину. Россиянка Тимкина оказалась держателем доли в "Русском Радио" и "Радио Rocks".
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нашол нового жену продюсера на канале побагаче???
пока оно собиралось
я по 50 стволов со склада в день пристреливал в 14 году
да и это на диване
чужим банковать - не свое тратить
кодла блогеров и хипстеров
уже свое отбегал, пока что
есть и тут чем поиграться
да сопливым нвп проводить
могу и тебя записать на кружок
как на матрасе лежать))
і притула, доречі, не все свої гроші купляв, я також йому кидав регулярно, але це не відміняє того, що в критичному 2019-му році воно, фактично, на руку кловану і слугам грало
P.S. Я хоч стараюся не слухати Русское радіо, але іноді зранку попадаю на нього, нервують як самі передачі, так і назва. Ну, не на часі у нас Русское радіо
А у нас, виходить, що можна
Выступать в шоу, когда там тусовался украинофобский скот из прикацапского 95-го квартала, было тоже вполне ок.
Учитывая сколько раньше притула делал для армии, я от него не ожидал
Не розумію.Пінчук йому мало платить ?
Сторінки по цьому скетч-шоу в українській і рос. Вікіпедіях не дуже відрізняються.Наприклад,в російській зазначено,що його виробництвом,крім Нового каналу,займалась Comedy Club Production... Брешуть ?
Але точно відомо,що продюсером шоу був Дмитро Царенко. Отже:"По его словам, название проекта обусловлена тем, что компания Comedy Club Production "объявила о векторе по утверждению национальных акцентов", и выпуск такого "праукраинского" продукта является одним из шагов на этом пути....
На вопрос, почему в Файна Юкрайна не будет других резидентов Comedy Club, продюсер ответил, что это авторский проект.
"Это проект Comedy Club Production, а не Comedy Club-Украина. Возможно, другие резиденты будут задействованы в этом шоу, но пока в сценарии этого нет"https://korrespondent.net/showbiz/560923-comedy-club-production-zapuskaet-proekt-fajna-yukrajna Comedy Club Production запускает проект Файна Юкрайна
Насправді шоу чудове.Але,шо є,-то є
Мій коментар не про це,а про ЛИЦЕМІРСТВО. Ви справді вірите,що Сергій не знав,кому належать права ? Мені для цього достатньо було розгорнути Вікіпедію. Притула-не простий актор,а продюсер.Креативний і телепродюсер,не остання особа на телеканалі.
А по-друге,цікаво спостерігати,як корчить коміків,які пішли в політику,від критики.Чесної критики. Після висміювання ними "старих" політиків,часто несправедливого.
Так,мені в кайф спостерігати,як "нові лиця" товчуть в їхнє ж лайно. ЩОБ ІНШИМ НАУКА БУЛА
"Ви справді вірите,що Сергій не знав" - не вірю що не знав, але надіюсь що не подумав і розкаюється. До того ж ні в чому більш такому він не був помічен а його громадські і волонтерські роботи продовжуються.
(це без урахування більш образливих щаблів лагерної ієрархії )
А цей пост ,де прикидається шлангом,видалив :
І так, все замрніло, і роки популяризації мови, і роки волонтерства, бо гівно це така субстанція, що навіть в кількості ложки перетворює бочку меду на бочку гівна. Правило "один раз не свістурас" не працює, то ж жодного разку не можна, щоб потім не обіжацця
Или для вас все каналы, кроме 5го и Прямого - российские?
А еще не подменяй понятия русский и российский - это разные вещи.
Ты не опрадывайся - на русском - знаит русский по твоей же логике. Никаких исключений быть не должно.
" Русский и российский это одно и то же"
Почти половина наших воинов, защищающих Украину и в тч твою задницу от российских оккупантов, говорит на русском языке. Причем говорит на нем куда лучше теж же российских бурятов.
Значит ли это, что у тебя 2/3 - русские и 2/3 оккупанты?
пошел на хер, чурка русская
Можешь еще раз повторить один из твоих спитчей, даже не можешь, а повтори обязательно для закрепления усвоения диагноза.
Чувачек, твоя логика - ущебная, я тебе это доказал на твоем собственном примере - и все, на что тебя хватило - просто посылать и пытаться оскорбить в ответ - ибо по существу возразить тебе НЕЧЕГО.
В Голос Пинчука других не берут.