Притула покинет шоу на "Новом канале" Пинчука из-за российских бенефициаров

Украинский шоумен и член партии "Голос" Сергей Притула объявил о своем уходе из телепрограммы "Где логика?" на "Новом Канале" Виктора Пинчука, поскольку конечными бенефициарами формата данного шоу являются граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Притулы в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня (9 марта, – прим.) в эфире "Нового канала" будет показан первый из 15 выпусков программы "Где логика?", которую "Новый" снимал в ноябре прошлого года. 15 выпусков – это первый сезон этого шоу на "Новом". Первый и последний с моим участием в нем в качестве ведущего. Как и обещал, в случае, если информация о конечных бенефициарах формата с российскими паспортами подтвердится, ноги моей в этом шоу больше не будет. Так вот, не будет", – отметил Притула на своей странице в социальной сети Facebook.

В начале 2021 года Притула обратился к руководству "Нового канала" с требованием указать конечного бенефициара лицензионного продукта программы "Где Логика?". Тогда он заявил, что в случае, если за этим продуктом "реально торчат российские ушки, то ноги моей в следующих сезонах этого проекта больше не будет".

Напомним, ранее Нацсовет по телевиденью и радиовещанию обнародовал информацию о том, что часть медиа-активов Виктора Пинчука оформлены на гражданку России Елену Тимкину. Россиянка Тимкина оказалась держателем доли в "Русском Радио" и "Радио Rocks".