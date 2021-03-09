Притула покине шоу на "Новому каналі" Пінчука через російських бенефіціарів

Український шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула оголосив, що йде з телепрограми "Де логіка?" на "Новому Каналі" Віктора Пінчука, оскільки кінцевими бенефіціарами формату цього шоу є громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Притули в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 березня - ред.) в ефірі "Нового каналу" буде показано перший із 15 випусків програми "Де логіка?", яку "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків - це перший сезон цього шоу на "Новому". Перший і останній за моєї участі в ньому як ведучого. Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде", - зазначив Притула на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На початку 2021 року Притула звернувся до керівництва "Нового каналу" з вимогою зазначити кінцевого бенефіціара ліцензійного продукту програми "Де Логіка?". Тоді він заявив, що в разі, якщо за цим продуктом "реально стирчать російські вушка, то ноги моєї у наступних сезонах цього проекту більше не буде".

Нагадаємо, раніше Нацрада з телебачення і радіомовлення оприлюднила інформацію про те, що частина медіа-активів Віктора Пінчука оформлені на громадянку Росії Олену Тімкіну. Росіянка Тімкіна виявилася власницею частки в "Русском Радио" і "Радіо Rocks".

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