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Притула покине шоу на "Новому каналі" Пінчука через російських бенефіціарів

Притула покине шоу на

Український шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула оголосив, що йде з телепрограми "Де логіка?" на "Новому Каналі" Віктора Пінчука, оскільки кінцевими бенефіціарами формату цього шоу є громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Притули в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (9 березня - ред.) в ефірі "Нового каналу" буде показано перший із 15 випусків програми "Де логіка?", яку "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків - це перший сезон цього шоу на "Новому". Перший і останній за моєї участі в ньому як ведучого. Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде", - зазначив Притула на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На початку 2021 року Притула звернувся до керівництва "Нового каналу" з вимогою зазначити кінцевого бенефіціара ліцензійного продукту програми "Де Логіка?". Тоді він заявив, що в разі, якщо за цим продуктом "реально стирчать російські вушка, то ноги моєї у наступних сезонах цього проекту більше не буде".

Нагадаємо, раніше Нацрада з телебачення і радіомовлення оприлюднила інформацію про те, що частина медіа-активів Віктора Пінчука оформлені на громадянку Росії Олену Тімкіну. Росіянка Тімкіна виявилася власницею частки в "Русском Радио" і "Радіо Rocks".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частина ЗМІ Пінчука оформлена на громадянку Росії, - Нацрада з телебачення і радіомовлення

Автор: 

Новий канал (4) Пінчук Віктор (377) Притула Сергій (88) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+51
Притула много волонтерил, поставляя нашим воинам харч и амуницию. А ты свою ЖОПУ от кресла отрывал???
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09.03.2021 18:50
+10
Господи, та ГОЛОС це продукт олігарха, пов"язаного й завязаного на рашистів. Такий же продукт він готує, підключаючи ЗНОВУ!!! Рябих Шапок та інших патріотів вимазаних в ЗЕлене гівно.
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09.03.2021 18:38
+10
Даже если ты это и делал,а не трандишь,то не открывай пасть на тех,кто реально помогал в тяжелое время
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09.03.2021 19:18
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этот подкаблучник разводится???
нашол нового жену продюсера на канале побагаче???
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09.03.2021 18:30 Відповісти
Притула много волонтерил, поставляя нашим воинам харч и амуницию. А ты свою ЖОПУ от кресла отрывал???
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09.03.2021 18:50 Відповісти
школьник
пока оно собиралось
я по 50 стволов со склада в день пристреливал в 14 году
да и это на диване
чужим банковать - не свое тратить
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09.03.2021 19:03 Відповісти
Даже если ты это и делал,а не трандишь,то не открывай пасть на тех,кто реально помогал в тяжелое время
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09.03.2021 19:18 Відповісти
Так это млять благодаря Серёже Петтингу (укр. "Притула") мы ***** остановили? "Шоколадные падлы" ему и тебе мешали, но вы собрали с народа бабло (половину скиздили само собою) - и победили?
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09.03.2021 19:39 Відповісти
Кто что у тебя собрал?Что-то я не понял-слишком уж у тебя бессвязная речь)
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09.03.2021 19:55 Відповісти
а шо, як барига допомогав, ніхто не знає? чи всі знають як він братуху в Молдові вбив і всьо?
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09.03.2021 19:48 Відповісти
А при чем это к Притуле?
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09.03.2021 19:53 Відповісти
До того, що вся країна загалом і мутрий наріт зокрема знає. Так, він гарно піарився на допомозі, але його гівновчинків це не виправдовує
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09.03.2021 20:02 Відповісти
ти також можеш попіаритися на допомозі, як він. Що тобі мішає ?
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09.03.2021 21:08 Відповісти
набажання піаритись
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09.03.2021 21:15 Відповісти
Але таки я бачу, шо вам чимсь шоклад не до вподоби ?
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09.03.2021 23:34 Відповісти
Не до вподоби.Ні шоколад,ні Зільонкін.Обидва брехуни,корупціонери,ворюги і розчарування для народу.А Питрунька ще й кацапський прихвостень.Сподіваюсь,Ви поважаєте Хмару?То послухайте,що він казав про цього мерзотника ще в 14-му.Доречі,можете ще й Лук"яненка послухати.Але краще послухайте здоровий глузд:людина,яка в свій час була правою рукою Медведчука ,не може буди патріотом апріорі
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10.03.2021 10:50 Відповісти
ты даже и не подозреваеш какие бывают времена
кодла блогеров и хипстеров
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09.03.2021 19:29 Відповісти
а жопку от матраца оторвать и прехаться на пристрелку кил до 500 ( если киев) - слабО...???
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10.03.2021 00:30 Відповісти
это да
уже свое отбегал, пока что
есть и тут чем поиграться
да сопливым нвп проводить
могу и тебя записать на кружок
как на матрасе лежать))
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10.03.2021 00:35 Відповісти
а потім взяв і обісрався з обожеславою
і притула, доречі, не все свої гроші купляв, я також йому кидав регулярно, але це не відміняє того, що в критичному 2019-му році воно, фактично, на руку кловану і слугам грало
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Так, мене теж Притула розчарував, грає на руку сатаністам у владі. Хоча його критика Нового каналу правильна і цей канал за беніфіціара з Кацапії треба закривати. Пінчук олігарх і як усі олігархи - непатріот і його канал ніколи не буде справді проукраїнським. Кацапів геть з України!
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Пшел нах, крыса тыловая. Я его ни разу не видел.
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10.03.2021 23:10 Відповісти
Ідеально було би викупити частину Олени Тимкіною, чи націоналізувати за номінальною вартістю
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09.03.2021 18:32 Відповісти
крефіскувати і нєфіг
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09.03.2021 19:44 Відповісти
Засудять. Закордонне майно відберуть
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09.03.2021 20:11 Відповісти
За що? Тімкіна - громадянка орди, яка вже багато років живе у Франції. Є якісь дані, що вона якимось чином причетна до ординської влади чи підтримувала сєпарню? Навіть до "Де логіка" поки що ніяких зв'язків цієї Тімкіної не виявлено.
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09.03.2021 21:40 Відповісти
Не знав. Це пом"якшує ситуацію. Якщо б вона іще не була громадянкою РФ.
P.S. Я хоч стараюся не слухати Русское радіо, але іноді зранку попадаю на нього, нервують як самі передачі, так і назва. Ну, не на часі у нас Русское радіо
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09.03.2021 21:58 Відповісти
Я собі уявити не можу, щоб, наприклад ізраїльський ТВ-канал, чи радіостанція мали у переліку власників громадян Ірану чи Сірії. Це неможливо.
А у нас, виходить, що можна
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09.03.2021 22:03 Відповісти
Господи, та ГОЛОС це продукт олігарха, пов"язаного й завязаного на рашистів. Такий же продукт він готує, підключаючи ЗНОВУ!!! Рябих Шапок та інших патріотів вимазаних в ЗЕлене гівно.
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09.03.2021 18:38 Відповісти
От що там Клімкін робить???!!!
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09.03.2021 18:39 Відповісти
Ну як шо - свої Курскіє корні відпрацьовує
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09.03.2021 18:44 Відповісти
Тепер дещо зрозуміло особисто для мене відносно Руського радіо. А війна "громадянська", ага
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09.03.2021 18:40 Відповісти
не, то святая подушка безопасности....
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09.03.2021 20:03 Відповісти
Шо - и с женой разведется из-за донецких бенефициаров и свояка Хомутынника?
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09.03.2021 18:43 Відповісти
Він хоч українську знає і не кричить - рускоговорящіх обіжают.
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09.03.2021 19:38 Відповісти
...при этом живет в семье русскоязычных донецких воров, которые десятилетиями грабят Украину! а теща еще джыпом давить женщин и детей! классный украиномовный патриот!
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09.03.2021 19:41 Відповісти
Я чомусь думав що він живе в свому будинку з жінкою і дитиною а виявляється в "семье русскоязычных донецких воров" чотирирічна донька мабуть ще та мафіозі. Я так розумію, з ваших слів, що якщо теща наїхала на людей ти перестаєшь бути патріотом?! Оце так новина.
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09.03.2021 20:09 Відповісти
Чувак то, того, принципиальный, на кривом зе к нему не подъедешь
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09.03.2021 18:45 Відповісти
Интересно, что поддерживать Вирастюка, когда он пошел в ватную партию СН, было ок.
Выступать в шоу, когда там тусовался украинофобский скот из прикацапского 95-го квартала, было тоже вполне ок.

Учитывая сколько раньше притула делал для армии, я от него не ожидал
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09.03.2021 18:46 Відповісти
"для армии" это очень похоже что был "пеар" показательно, что как только он пролетел с выборамимэра Киева - стал снова резко собирать пожертвования на беспилотники (поиздержался видимо, либо сняли с довольствия по результату кампании)
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09.03.2021 18:53 Відповісти
Тільки не кажіть Притуленому,що «Файна Юкрайна» і «Comedy Club Ukraine»-теж російський продукт,бо патріота кондратій вхопить.
Не розумію.Пінчук йому мало платить ?
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09.03.2021 18:48 Відповісти
Файна Юкрайна - це не російський продукт...
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09.03.2021 18:49 Відповісти
Ви трішки помиляєтесь
Сторінки по цьому скетч-шоу в українській і рос. Вікіпедіях не дуже відрізняються.Наприклад,в російській зазначено,що його виробництвом,крім Нового каналу,займалась Comedy Club Production... Брешуть ?
Але точно відомо,що продюсером шоу був Дмитро Царенко. Отже:"По его словам, название проекта обусловлена тем, что компания Comedy Club Production "объявила о векторе по утверждению национальных акцентов", и выпуск такого "праукраинского" продукта является одним из шагов на этом пути....
На вопрос, почему в Файна Юкрайна не будет других резидентов Comedy Club, продюсер ответил, что это авторский проект.
"Это проект Comedy Club Production, а не Comedy Club-Украина. Возможно, другие резиденты будут задействованы в этом шоу, но пока в сценарии этого нет"https://korrespondent.net/showbiz/560923-comedy-club-production-zapuskaet-proekt-fajna-yukrajna Comedy Club Production запускает проект Файна Юкрайна
Насправді шоу чудове.Але,шо є,-то є
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09.03.2021 19:21 Відповісти
Це було після початку війни?
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09.03.2021 19:41 Відповісти
В Порошенка ж не питали,до,чи після початку війни він відкривав Ліпєцьку фабрику ?
Мій коментар не про це,а про ЛИЦЕМІРСТВО. Ви справді вірите,що Сергій не знав,кому належать права ? Мені для цього достатньо було розгорнути Вікіпедію. Притула-не простий актор,а продюсер.Креативний і телепродюсер,не остання особа на телеканалі.
А по-друге,цікаво спостерігати,як корчить коміків,які пішли в політику,від критики.Чесної критики. Після висміювання ними "старих" політиків,часто несправедливого.
Так,мені в кайф спостерігати,як "нові лиця" товчуть в їхнє ж лайно. ЩОБ ІНШИМ НАУКА БУЛА
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09.03.2021 20:00 Відповісти
Про Порошенка я нічого такого не писав і не думаю але це ж ви перші написали, невже Притула десь говорив про фабрику і ви помстилися?
"Ви справді вірите,що Сергій не знав" - не вірю що не знав, але надіюсь що не подумав і розкаюється. До того ж ні в чому більш такому він не був помічен а його громадські і волонтерські роботи продовжуються.
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09.03.2021 20:23 Відповісти
Мужик. Уважаю!!!
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09.03.2021 18:49 Відповісти
...а вдруг він шнирь? або чорт?
(це без урахування більш образливих щаблів лагерної ієрархії )
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09.03.2021 18:56 Відповісти
По ходу,парніша -баклан.Обіцяв випитати в керівників,кому належить шоу,й через три місяці,дознімавши сезон,нарешті,випитав.
А цей пост ,де прикидається шлангом,видалив :
Притула покине шоу на "Новому каналі" Пінчука через російських бенефіціарів - Цензор.НЕТ 5790
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09.03.2021 19:33 Відповісти
Взагалі-то написано що в наступних сезонах його не буде що і виконав.
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Наївся притула гівна і якось невдобно вийшло. але, здається, пистить він трошки, він же ж катю варнаву захищав, про шось там мистецтво поза політикою казав, коли вона щось з кадаламордої пропаганди пістонула.
І так, все замрніло, і роки популяризації мови, і роки волонтерства, бо гівно це така субстанція, що навіть в кількості ложки перетворює бочку меду на бочку гівна. Правило "один раз не свістурас" не працює, то ж жодного разку не можна, щоб потім не обіжацця
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09.03.2021 21:22 Відповісти
мужики на раші
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09.03.2021 19:46 Відповісти
Потрібно мати уже Свій Продукт , таланти Маємо.
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09.03.2021 18:53 Відповісти
Весеннее обострение?
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09.03.2021 19:03 Відповісти
Молодец! Достойная позиция!
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09.03.2021 19:04 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%B2%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83-%D1%96-%D0%B7-%D1%80%D1%96%D1%88%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B9%D0%B4%D0%B5-%D0%B7-%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%94 Вуйко бере сокиру і з рішучим виглядом йде з хати. Жінка питає -"Ти куди, Миколо?"-"Та піду зрубаю березу коло хати"-"Ой лишечко, та навіщо ж?!"-"Та не дай Бог, знову прийдуть москалі, скажуть: Істінно русскій пєйзаж!.."
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09.03.2021 19:04 Відповісти
Уже два года смотрю и наблюдаю за "Голосом", никаких замечаний и претензий к словам и делам, к проукраинской позиции не имею, кто то когда то назвал их соросятами и это стало поводом для правополушарных, игнорировать самую единственную проукраинскую партию.
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09.03.2021 19:09 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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09.03.2021 19:21 Відповісти
лежить якось гівно у дворі, я за ним пильно дивлюся але воно поводить себе смірно, уважітєльно, відблискує, парує, але не рухається нікуди, своє місце знає. І соромно стало мені, що називай його гівно, адже зрозімів, що це - удабреніє!
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09.03.2021 21:25 Відповісти
лучше поздно чем никогда
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09.03.2021 19:23 Відповісти
Респект Притулі!
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09.03.2021 19:31 Відповісти
А до всяких скндалов с пророссийскими СМИ в голову не приходило покинуть российские каналы?
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09.03.2021 19:34 Відповісти
А когда Притула работал на российских каналах?
Или для вас все каналы, кроме 5го и Прямого - российские?
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09.03.2021 23:17 Відповісти
Всё что хоть как-то связано с русскими - русское.
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10.03.2021 23:13 Відповісти
Бред. Ты вот написал на русском языке - это ведь связано с русскими? Значит ты - русский?

А еще не подменяй понятия русский и российский - это разные вещи.
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10.03.2021 23:44 Відповісти
Нет. Русский и российский это одно и то же: ОККУПАНТЫ. На русском я пишу, что бы русскочелюстным было понятно.
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11.03.2021 10:23 Відповісти
"На русском я пишу, что бы русскочелюстным было понятно."
Ты не опрадывайся - на русском - знаит русский по твоей же логике. Никаких исключений быть не должно.

" Русский и российский это одно и то же"
Почти половина наших воинов, защищающих Украину и в тч твою задницу от российских оккупантов, говорит на русском языке. Причем говорит на нем куда лучше теж же российских бурятов.
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11.03.2021 11:13 Відповісти
У меня 2/3 говорят на русским и что? Русский язык - иностранный язык. Многие в ВСУ давно отказываются от иностранного языка.
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11.03.2021 11:18 Відповісти
"У меня 2/3 говорят на русским и что?"

Значит ли это, что у тебя 2/3 - русские и 2/3 оккупанты?
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11.03.2021 11:26 Відповісти
пошел на хер, чурка русская
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11.03.2021 14:06 Відповісти
Стоп - так это же ты чурка русская - по твоей же собственной логике - и 2/3 кого-то там у тебя тоже такие же - по твоим же словам.
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11.03.2021 19:04 Відповісти
повторяю для чурки второй раз, так как с первого раза ты, как лишнехромосомный так и не понял:
пошел на хер, чурка русская
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11.03.2021 19:43 Відповісти
Это ты себя так посылаешь, чурка русская? Ведь по твоей же собственной логике и по твоим же собственным словам - ты есть русский оккупант, как и 2/3 "твоих".
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11.03.2021 19:49 Відповісти
Похоже ты не чурка. Я чурку обидел сравнивая её с тобой. Ты имбецил.
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11.03.2021 21:41 Відповісти
Как раз наоборот - я тебя уделал твоей же "логикой" вчистую и ничего возразить на это ты не можешь, тк ума нет - потому ты и скатился на банальные оскорбления. Так что имбецил из нас двоих - именно ты.
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11.03.2021 22:16 Відповісти
Да не уделал ты меня, даун. Ты просто жЫвотное с синдромом Аспергера и симтомом эхолалии. Кури бамбук.
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11.03.2021 22:28 Відповісти
Конечно же уделал - именно по этой причине ты и исходишь тут на гавно и переходишь на личности - потому, что тебя уделали по полной, а признать, что твоя логика - ущербная - гонор мешает и врожденный быдлизм.
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11.03.2021 23:06 Відповісти
В будку! И там почитай, что такое синдром эхолалии.
Можешь еще раз повторить один из твоих спитчей, даже не можешь, а повтори обязательно для закрепления усвоения диагноза.
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12.03.2021 07:37 Відповісти
Ой, мы умное слово выискали, али подсказал кто?
Чувачек, твоя логика - ущебная, я тебе это доказал на твоем собственном примере - и все, на что тебя хватило - просто посылать и пытаться оскорбить в ответ - ибо по существу возразить тебе НЕЧЕГО.
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12.03.2021 14:38 Відповісти
Снялся. Получил бабки. Топнул ножкой . Ушел.
В Голос Пинчука других не берут.
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09.03.2021 19:39 Відповісти
лучше поздно чем никогда! всё верно тернопільский Сірий.....
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09.03.2021 19:45 Відповісти
просто Сорос сливает тупого клоуна, он больше не нужен
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09.03.2021 19:54 Відповісти
😠😠👹ну ти і шльопнутий на всю голову
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09.03.2021 20:12 Відповісти
Я таки немножко извиняюсь но имею спросить, а шо, Серьёжа раньше не знал за то? Или даже таки не догадывался?
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09.03.2021 20:23 Відповісти
Притула покине шоу на "Новому каналі" Пінчука через російських бенефіціарів - Цензор.НЕТ 1605
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09.03.2021 22:06 Відповісти
Дурачка включил... Изначально было известно что это российское шоу, на тнт выходит уже давно. А так отработал, денюжки получил и все, я типа не причем
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09.03.2021 20:56 Відповісти
притула, редкий случай говорящей фамилии. Брехливій прилипала.
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09.03.2021 22:00 Відповісти
Новина із розряду "в муку перднув". Співпраця з Молочним, Варнавою, іншими маловідомими ватняками не гидила. Подібне шоу роками йде на газпромівському ТНТ. Мабуть Сірожі газпромівський гонорар хотілось, а відмазка "росіянин бенефеціар" гарніша ніж Сірожине жлобство.
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09.03.2021 22:54 Відповісти
 
 