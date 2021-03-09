Притула покине шоу на "Новому каналі" Пінчука через російських бенефіціарів
Український шоумен, волонтер і член партії "Голос" Сергій Притула оголосив, що йде з телепрограми "Де логіка?" на "Новому Каналі" Віктора Пінчука, оскільки кінцевими бенефіціарами формату цього шоу є громадяни Російської Федерації.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Притули в соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (9 березня - ред.) в ефірі "Нового каналу" буде показано перший із 15 випусків програми "Де логіка?", яку "Новий" знімав у листопаді минулого року. 15 випусків - це перший сезон цього шоу на "Новому". Перший і останній за моєї участі в ньому як ведучого. Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде", - зазначив Притула на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
На початку 2021 року Притула звернувся до керівництва "Нового каналу" з вимогою зазначити кінцевого бенефіціара ліцензійного продукту програми "Де Логіка?". Тоді він заявив, що в разі, якщо за цим продуктом "реально стирчать російські вушка, то ноги моєї у наступних сезонах цього проекту більше не буде".
Нагадаємо, раніше Нацрада з телебачення і радіомовлення оприлюднила інформацію про те, що частина медіа-активів Віктора Пінчука оформлені на громадянку Росії Олену Тімкіну. Росіянка Тімкіна виявилася власницею частки в "Русском Радио" і "Радіо Rocks".
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нашол нового жену продюсера на канале побагаче???
пока оно собиралось
я по 50 стволов со склада в день пристреливал в 14 году
да и это на диване
чужим банковать - не свое тратить
кодла блогеров и хипстеров
уже свое отбегал, пока что
есть и тут чем поиграться
да сопливым нвп проводить
могу и тебя записать на кружок
как на матрасе лежать))
і притула, доречі, не все свої гроші купляв, я також йому кидав регулярно, але це не відміняє того, що в критичному 2019-му році воно, фактично, на руку кловану і слугам грало
P.S. Я хоч стараюся не слухати Русское радіо, але іноді зранку попадаю на нього, нервують як самі передачі, так і назва. Ну, не на часі у нас Русское радіо
А у нас, виходить, що можна
Выступать в шоу, когда там тусовался украинофобский скот из прикацапского 95-го квартала, было тоже вполне ок.
Учитывая сколько раньше притула делал для армии, я от него не ожидал
Не розумію.Пінчук йому мало платить ?
Сторінки по цьому скетч-шоу в українській і рос. Вікіпедіях не дуже відрізняються.Наприклад,в російській зазначено,що його виробництвом,крім Нового каналу,займалась Comedy Club Production... Брешуть ?
Але точно відомо,що продюсером шоу був Дмитро Царенко. Отже:"По его словам, название проекта обусловлена тем, что компания Comedy Club Production "объявила о векторе по утверждению национальных акцентов", и выпуск такого "праукраинского" продукта является одним из шагов на этом пути....
На вопрос, почему в Файна Юкрайна не будет других резидентов Comedy Club, продюсер ответил, что это авторский проект.
"Это проект Comedy Club Production, а не Comedy Club-Украина. Возможно, другие резиденты будут задействованы в этом шоу, но пока в сценарии этого нет"https://korrespondent.net/showbiz/560923-comedy-club-production-zapuskaet-proekt-fajna-yukrajna Comedy Club Production запускает проект Файна Юкрайна
Насправді шоу чудове.Але,шо є,-то є
Мій коментар не про це,а про ЛИЦЕМІРСТВО. Ви справді вірите,що Сергій не знав,кому належать права ? Мені для цього достатньо було розгорнути Вікіпедію. Притула-не простий актор,а продюсер.Креативний і телепродюсер,не остання особа на телеканалі.
А по-друге,цікаво спостерігати,як корчить коміків,які пішли в політику,від критики.Чесної критики. Після висміювання ними "старих" політиків,часто несправедливого.
Так,мені в кайф спостерігати,як "нові лиця" товчуть в їхнє ж лайно. ЩОБ ІНШИМ НАУКА БУЛА
"Ви справді вірите,що Сергій не знав" - не вірю що не знав, але надіюсь що не подумав і розкаюється. До того ж ні в чому більш такому він не був помічен а його громадські і волонтерські роботи продовжуються.
(це без урахування більш образливих щаблів лагерної ієрархії )
А цей пост ,де прикидається шлангом,видалив :
І так, все замрніло, і роки популяризації мови, і роки волонтерства, бо гівно це така субстанція, що навіть в кількості ложки перетворює бочку меду на бочку гівна. Правило "один раз не свістурас" не працює, то ж жодного разку не можна, щоб потім не обіжацця
Или для вас все каналы, кроме 5го и Прямого - российские?
А еще не подменяй понятия русский и российский - это разные вещи.
Ты не опрадывайся - на русском - знаит русский по твоей же логике. Никаких исключений быть не должно.
" Русский и российский это одно и то же"
Почти половина наших воинов, защищающих Украину и в тч твою задницу от российских оккупантов, говорит на русском языке. Причем говорит на нем куда лучше теж же российских бурятов.
Значит ли это, что у тебя 2/3 - русские и 2/3 оккупанты?
пошел на хер, чурка русская
Можешь еще раз повторить один из твоих спитчей, даже не можешь, а повтори обязательно для закрепления усвоения диагноза.
Чувачек, твоя логика - ущебная, я тебе это доказал на твоем собственном примере - и все, на что тебя хватило - просто посылать и пытаться оскорбить в ответ - ибо по существу возразить тебе НЕЧЕГО.
В Голос Пинчука других не берут.