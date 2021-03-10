Легкоатлетка Яремчук сменила гражданство на итальянское

София Яремчук много лет тренируется в Италии, где живет ее мама. Спортсменка просит не осуждать ее за этот выбор.

Об этом сообщило отделение Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Яремчук - уроженка Львовской области. 6 марта она выиграла в Риме 10-километровый забег среди женщин, после чего местный сайт сообщил, что спортсменка недавно получила итальянское гражданство.

Яремчук подтвердила, что стала гражданкой другой страны.

"Да, это правда — недавно я получила итальянское гражданство. Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама", — рассказала спортсменка.

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Яремчук добавила, что не была членом основного состава национальной сборной Украины, а все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону проводила за собственные средства и благодаря помощи итальянского клуба Acsi Italia Atletica и тренера Фабио Мартелли.

"Надеюсь быть услышанной и не осужденной", - добавила Яремчук.