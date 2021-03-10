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Легкоатлетка Яремчук сменила гражданство на итальянское

Легкоатлетка Яремчук сменила гражданство на итальянское

София Яремчук много лет тренируется в Италии, где живет ее мама. Спортсменка просит не осуждать ее за этот выбор.

Об этом сообщило отделение Национального олимпийского комитета Украины во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

Яремчук - уроженка Львовской области. 6 марта она выиграла в Риме 10-километровый забег среди женщин, после чего местный сайт сообщил, что спортсменка недавно получила итальянское гражданство.

Яремчук подтвердила, что стала гражданкой другой страны.

"Да, это правда — недавно я получила итальянское гражданство. Еще до чемпионата мира в Гдыне я мечтала пробежать марафон по нормативу и попасть в национальную команду Украины. Но в конце января мне пришлось сделать выбор. Это был непростой шаг для меня и очень обдуманный. Хочу отметить, что я уже много лет тренируюсь в Италии, здесь живет моя мама", — рассказала спортсменка.

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Яремчук добавила, что не была членом основного состава национальной сборной Украины, а все тренировочные сборы за рубежом и подготовку к чемпионату мира по полумарафону проводила за собственные средства и благодаря помощи итальянского клуба Acsi Italia Atletica и тренера Фабио Мартелли.

"Надеюсь быть услышанной и не осужденной", - добавила Яремчук.

Автор: 

гражданство (1312) Италия (1640) спорт (2421)


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Топ комментарии
+49
Все правильно, молодец! Пока в стране в почете прокурорское, мусорское, судейское ворье и др. чиновничье дер#мо, ловить тут честным трудягам нечего.
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10.03.2021 01:07
+19
І який вихід, тікати з країни? Чи може змінювати її треба.
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10.03.2021 01:15
+18
Кандидат есть. Но его оболгали. А выборцы, вроде тебя, поверили.
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10.03.2021 07:20
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воу,воу,воу полехче ) какие заробитчане сраные? она принесла Украине кучу наград,а государство ей что в замен дало? Нормальные условия для подготовки к соревнованиям? Или может адекватный уровень жизни? ты хочешь чтобы для тебя по гроб жизни люди сидели и прославляли страну а в замен получали дулю с маком? Ага,щас,ты наверное за много фильмов и книг начиталась про всяких там альтруистов которые делают безвозмездно всем добро
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10.03.2021 09:45 Ответить
Добре що не стать! Молдодець дівчина ,добилася успіхів. Їй робити нема що в країні дурників!
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10.03.2021 08:58 Ответить
Молодец девчонка, всё правильно сделала. В 1991 году я надеялся через 10 лет увидеть Украину богатой и цивилизованной страной. Потом я надеялся ну может мои дети будут жить нормальной человеческой стране. Сколько ещё надо лет чтобы тут перестали воровать?
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10.03.2021 09:03 Ответить
надо было собирать чемоданы еще в 1991,а так момент упущен и до конца жизни прийдется жить в дерьме
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10.03.2021 09:38 Ответить
Да проблема вовсе не в воровстве. А в том ,что при помощи карманного правосудия в страну не пускают крупный капитал. Потому что, как только сюда зайдут международные компании, теперешние хозяева Украины потеряют власть над ней и станут никем. Ведь они мошенники и рекетиры из 90-х, а не бизнесмены. И при честной конкуренции с международными компаниями разорятся за пару лет. Потому и держат Украину в феодализме.
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10.03.2021 10:46 Ответить
Так єто и есть воровство на гос.уровне.
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10.03.2021 10:50 Ответить
Почули! Шкура продажна!
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10.03.2021 10:03 Ответить
Чудес на свете не бывает. Если страна насквозь пропитана коррупцией, то спорт - не может быть исключением. И вот результат ...
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10.03.2021 10:27 Ответить
Правильно сделала. Если не можешь развивать себя на родине, нужно уезжать, как уже сделали миллионы до нее. Олигархия продолжает выталкивать избыточную рабочую силу за границу, чтобы не было голодных бунтов. Это единственный способ удержания власти для них.
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10.03.2021 10:35 Ответить
По факту она свалила из Украины давно - "много лет" назад, выбрав для себя лучшую перспективу. Она "много лет" лет живет в Италии, зарабатывает там, тратит там, интегрировалась в итальянскую жизнь, итальянскую экономику, итальянский спорт. Сейчас она лишь оформила де-юре то, что и так было де-факто.
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10.03.2021 10:39 Ответить
З такими коментаторами, на їх думку ми повинні не шукати кращу роботу з більшою заробітною платою і кращими умовами а змінювати ту де працюємо, бути ідейними. Казкові ...
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10.03.2021 11:05 Ответить
Если страна не хочет поддерживать спорт и спортсменов, то она не заслужила что бы эти спортсмены ее представляли в мире!
Кажется 90% призеров тренируются за бугром....
Вон Усик вообще семью из рашки вывозить не собирается и постоянно ее навещает! (а я то думал, чего он такой ватан упоротый)....
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10.03.2021 11:38 Ответить
Дякуємо за ті нагороди, які принесла Україні. Риба вибирає де глибше, а людина, де краще. Головне, що не до кацапів. Ми всі прагнемо попасти в Європу. В Україні створились прокурорсько-судові мафії, розбадяжені бандами, то краще з дітьми жити де закон і правда. А в нас є свій чемпіон, правда по боротьбі з короновірусом, але є.
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10.03.2021 15:35 Ответить
Последний кто будет выезжать, вырубите свет
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10.03.2021 20:45 Ответить
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