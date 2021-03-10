Легкоатлетка Яремчук змінила громадянство на італійське
Софія Яремчук багато років тренується в Італії, де живе її мама. Спортсменка просить не засуджувати її за цей вибір.
Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.
Яремчук - уродженка Львівщини. 6 березня вона виграла в Римі 10-кілометровий забіг серед жінок, а відтак місцевий сайт повідомив, що спортсменка недавно отримала італійське громадянство.
Яремчук підтвердила, що стала громадянкою іншої країни.
"Так, це правда - недавно я отримала італійське громадянство. Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама", - розповіла спортсменка.
Яремчук додала, що не була членом основного складу національної збірної України, а всі тренувальні збори за кордоном і підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону проводила за власні кошти і завдяки допомозі італійського клубу Acsi Italia Atletica і тренера Фабіо Мартеллі.
"Сподіваюся бути почутою і не засудженою", - додала Яремчук.
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