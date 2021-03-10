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Легкоатлетка Яремчук змінила громадянство на італійське

Легкоатлетка Яремчук змінила громадянство на італійське

Софія Яремчук багато років тренується в Італії, де живе її мама. Спортсменка просить не засуджувати її за цей вибір.

Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Яремчук - уродженка Львівщини. 6 березня вона виграла в Римі 10-кілометровий забіг серед жінок, а відтак місцевий сайт повідомив, що спортсменка недавно отримала італійське громадянство.

Яремчук підтвердила, що стала громадянкою іншої країни.

"Так, це правда - недавно я отримала італійське громадянство. Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама", - розповіла спортсменка.

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Яремчук додала, що не була членом основного складу національної збірної України, а всі тренувальні збори за кордоном і підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону проводила за власні кошти і завдяки допомозі італійського клубу Acsi Italia Atletica і тренера Фабіо Мартеллі.

"Сподіваюся бути почутою і не засудженою", - додала Яремчук.

Автор: 

громадянство (1071) Італія (1564) спорт (1612)


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Топ коментарі
+49
Все правильно, молодец! Пока в стране в почете прокурорское, мусорское, судейское ворье и др. чиновничье дер#мо, ловить тут честным трудягам нечего.
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10.03.2021 01:07
+19
І який вихід, тікати з країни? Чи може змінювати її треба.
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10.03.2021 01:15
+18
Кандидат есть. Но его оболгали. А выборцы, вроде тебя, поверили.
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10.03.2021 07:20
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воу,воу,воу полехче ) какие заробитчане сраные? она принесла Украине кучу наград,а государство ей что в замен дало? Нормальные условия для подготовки к соревнованиям? Или может адекватный уровень жизни? ты хочешь чтобы для тебя по гроб жизни люди сидели и прославляли страну а в замен получали дулю с маком? Ага,щас,ты наверное за много фильмов и книг начиталась про всяких там альтруистов которые делают безвозмездно всем добро
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10.03.2021 09:45 Відповісти
Добре що не стать! Молдодець дівчина ,добилася успіхів. Їй робити нема що в країні дурників!
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10.03.2021 08:58 Відповісти
Молодец девчонка, всё правильно сделала. В 1991 году я надеялся через 10 лет увидеть Украину богатой и цивилизованной страной. Потом я надеялся ну может мои дети будут жить нормальной человеческой стране. Сколько ещё надо лет чтобы тут перестали воровать?
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10.03.2021 09:03 Відповісти
надо было собирать чемоданы еще в 1991,а так момент упущен и до конца жизни прийдется жить в дерьме
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10.03.2021 09:38 Відповісти
Да проблема вовсе не в воровстве. А в том ,что при помощи карманного правосудия в страну не пускают крупный капитал. Потому что, как только сюда зайдут международные компании, теперешние хозяева Украины потеряют власть над ней и станут никем. Ведь они мошенники и рекетиры из 90-х, а не бизнесмены. И при честной конкуренции с международными компаниями разорятся за пару лет. Потому и держат Украину в феодализме.
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10.03.2021 10:46 Відповісти
Так єто и есть воровство на гос.уровне.
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10.03.2021 10:50 Відповісти
Почули! Шкура продажна!
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10.03.2021 10:03 Відповісти
Чудес на свете не бывает. Если страна насквозь пропитана коррупцией, то спорт - не может быть исключением. И вот результат ...
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10.03.2021 10:27 Відповісти
Правильно сделала. Если не можешь развивать себя на родине, нужно уезжать, как уже сделали миллионы до нее. Олигархия продолжает выталкивать избыточную рабочую силу за границу, чтобы не было голодных бунтов. Это единственный способ удержания власти для них.
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10.03.2021 10:35 Відповісти
По факту она свалила из Украины давно - "много лет" назад, выбрав для себя лучшую перспективу. Она "много лет" лет живет в Италии, зарабатывает там, тратит там, интегрировалась в итальянскую жизнь, итальянскую экономику, итальянский спорт. Сейчас она лишь оформила де-юре то, что и так было де-факто.
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10.03.2021 10:39 Відповісти
З такими коментаторами, на їх думку ми повинні не шукати кращу роботу з більшою заробітною платою і кращими умовами а змінювати ту де працюємо, бути ідейними. Казкові ...
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10.03.2021 11:05 Відповісти
Если страна не хочет поддерживать спорт и спортсменов, то она не заслужила что бы эти спортсмены ее представляли в мире!
Кажется 90% призеров тренируются за бугром....
Вон Усик вообще семью из рашки вывозить не собирается и постоянно ее навещает! (а я то думал, чего он такой ватан упоротый)....
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10.03.2021 11:38 Відповісти
Дякуємо за ті нагороди, які принесла Україні. Риба вибирає де глибше, а людина, де краще. Головне, що не до кацапів. Ми всі прагнемо попасти в Європу. В Україні створились прокурорсько-судові мафії, розбадяжені бандами, то краще з дітьми жити де закон і правда. А в нас є свій чемпіон, правда по боротьбі з короновірусом, але є.
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10.03.2021 15:35 Відповісти
Последний кто будет выезжать, вырубите свет
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10.03.2021 20:45 Відповісти
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