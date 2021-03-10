Легкоатлетка Яремчук змінила громадянство на італійське

Софія Яремчук багато років тренується в Італії, де живе її мама. Спортсменка просить не засуджувати її за цей вибір.

Про це повідомило відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

Яремчук - уродженка Львівщини. 6 березня вона виграла в Римі 10-кілометровий забіг серед жінок, а відтак місцевий сайт повідомив, що спортсменка недавно отримала італійське громадянство.

Яремчук підтвердила, що стала громадянкою іншої країни.

"Так, це правда - недавно я отримала італійське громадянство. Ще до чемпіонату світу в Гдині я мріяла пробігти марафон за нормативом і потрапити в національну команду України. Але в кінці січня мені довелося зробити вибір. Це був непростий крок для мене і дуже обдуманий. Хочу зазначити, що я вже багато років тренуюся в Італії, тут живе моя мама", - розповіла спортсменка.

Читайте також: Україна зможе підготуватися до проведення юнацьких Олімпійських ігор 2028 року, - Гутцайт

Яремчук додала, що не була членом основного складу національної збірної України, а всі тренувальні збори за кордоном і підготовку до чемпіонату світу з напівмарафону проводила за власні кошти і завдяки допомозі італійського клубу Acsi Italia Atletica і тренера Фабіо Мартеллі.

"Сподіваюся бути почутою і не засудженою", - додала Яремчук.