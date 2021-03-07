Україна зможе підготуватися до проведення юнацьких Олімпійських ігор 2028 року, - Гутцайт

Минулого року президент Володимир Зеленський дав уряду завдання готувати Україну до проведення Олімпійських ігор. Однак реалістичніше готуватися до проведення юнацької Олімпіади.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив упевненість, що юнацькі Олімпійські ігри Україна може провести. "Це може стати першим кроком продемонструвати світові, що ми здатні проводити такі великі змагання в Україні. А вже потім взятися за зимові Олімпійські ігри. Але будемо приймати це рішення разом з президентом", - зазначив міністр.

Водночас, кошторис поки не готовий.

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"Знаєте, це наша спільна мрія провести в Україні Олімпійські ігри або юнацькі Олімпійські ігри. Так, юнацькі Олімпійські ігри сьогодні легше провести в Україні. Президент нам доручив підвести кошторис, які об'єкти потрібно побудувати, де ці Олімпійські ігри можна провести. Зараз разом з Олімпійським комітетом ми підготували пропозицію, яку я хочу довести до президента, щодо літніх і зимових юнацьких Олімпійських ігрор, і зимових Олімпійських ігор. Тобто, є такі три пропозиції. Будемо вираховувати, зустрічатися з президентом і працювати в цьому напрямку", - зазначив Гутцайт.

За словами міністра, за десять років Україна цілком зможе підготуватися фінансово і провести зимову Олімпіаду.

"Нам треба ставити амбітні цілі, чому б до них не йти? Ми хочемо, щоб наша країна розвивалася. Зимові Олімпійські ігри 2030 року. Літні 2032-го - ні. Принаймні, ми з президентом говорили про 2028 рік - це юнацькі Олімпійські гри, або 2030-му - зимова Олімпіада. Про літні розмови не було. Але через десять років все можливо", - упевнений Гутцайт.

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