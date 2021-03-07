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Новини
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Україна зможе підготуватися до проведення юнацьких Олімпійських ігор 2028 року, - Гутцайт

Україна зможе підготуватися до проведення юнацьких Олімпійських ігор 2028 року, - Гутцайт

Минулого року президент Володимир Зеленський дав уряду завдання готувати Україну до проведення Олімпійських ігор. Однак реалістичніше готуватися до проведення юнацької Олімпіади.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН міністр спорту Вадим Гутцайт, передає Цензор.НЕТ.

Він висловив упевненість, що юнацькі Олімпійські ігри Україна може провести. "Це може стати першим кроком продемонструвати світові, що ми здатні проводити такі великі змагання в Україні. А вже потім взятися за зимові Олімпійські ігри. Але будемо приймати це рішення разом з президентом", - зазначив міністр.

Водночас, кошторис поки не готовий.

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"Знаєте, це наша спільна мрія провести в Україні Олімпійські ігри або юнацькі Олімпійські ігри. Так, юнацькі Олімпійські ігри сьогодні легше провести в Україні. Президент нам доручив підвести кошторис, які об'єкти потрібно побудувати, де ці Олімпійські ігри можна провести. Зараз разом з Олімпійським комітетом ми підготували пропозицію, яку я хочу довести до президента, щодо літніх і зимових юнацьких Олімпійських  ігрор, і зимових Олімпійських ігор. Тобто, є такі три пропозиції. Будемо вираховувати, зустрічатися з президентом і працювати в цьому напрямку", - зазначив Гутцайт.

За словами міністра, за десять років Україна цілком зможе підготуватися фінансово і провести зимову Олімпіаду.

"Нам треба ставити амбітні цілі, чому б до них не йти? Ми хочемо, щоб наша країна розвивалася. Зимові Олімпійські ігри 2030 року. Літні 2032-го - ні. Принаймні, ми з президентом говорили про 2028 рік - це юнацькі Олімпійські гри, або 2030-му - зимова Олімпіада. Про літні розмови не було. Але через десять років все можливо", - упевнений Гутцайт.

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Олімпіада (687) спорт (1611) Юнацька Олімпіада (2) Гутцайт (78)


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Топ коментарі
+8
Что они курят там все?

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2544
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07.03.2021 00:57
+6
Набить карманы на подготовке, как Овощ на Евро 2012. До сих пор долги тянутся

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3584
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07.03.2021 01:02
+4
Чудова новина.Поряд ця почвара розказує,що ще не розрахувались перед держпідприємствами за ЄВРО-2012....
Так дивлюсь,програма Каломойского з дефолту ,справно виконується.
Грошей валом:державна авіакомпанія,націоналізація Мотр Січі,реставрація замків,реанімація села
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07.03.2021 06:55
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Что они курят там все?

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2544
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07.03.2021 00:57 Відповісти
ЗЕ сподівається що сидітиме на табуретці дві каденції?
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07.03.2021 00:59 Відповісти
Набить карманы на подготовке, как Овощ на Евро 2012. До сих пор долги тянутся

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3584
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07.03.2021 01:02 Відповісти
Дурень бумкою багатіє. Але не забуває набити кишені(
Ну, а ЗЕбілятка, роблять усе, щоб воно не залишилося без грошей)

Тому ньйу васюки йдуть до вас!

Ви чекали на ньйу Васюки? Ні? А вони до вас прийшли!
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07.03.2021 01:15 Відповісти
Та нє, може ж буть ковід-28.
Сидіть уже тихо і спокійно.
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07.03.2021 03:43 Відповісти
какая Олимпиада... народ нищий...
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07.03.2021 06:23 Відповісти
Цель этих гутцайтов только одна - грабить Украину. А прикрытие для них, это бурная имитация деятельности.
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07.03.2021 06:54 Відповісти
Чудова новина.Поряд ця почвара розказує,що ще не розрахувались перед держпідприємствами за ЄВРО-2012....
Так дивлюсь,програма Каломойского з дефолту ,справно виконується.
Грошей валом:державна авіакомпанія,націоналізація Мотр Січі,реставрація замків,реанімація села
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07.03.2021 06:55 Відповісти
ещё один гиперлуп. Проведите олимпиаду для ясельного возраста. Там совсем недорого получится
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07.03.2021 07:21 Відповісти
****, когда уже этот епаный зебанариум закончится!! Почему вместо решения насущных проблем украинцев, зеленая свора занимается тупоголовым популизмом?!!! Ну накуя нам олимпиада за $50 млрд, если у нас у пенсионеров пенсия $100?! Накуя сколько денег вы брасывать на недельный понт если у нас ежедневно умирают или становятся калеками тысячи детей от тяжелых заболеваний из-за отсутствия должного финансирования?! А еще есть катастрофическое недофинансирование культуры, образования, детского спорта... Ну накуя нам олимпиада за десятки миллиардов, если в бюджете нет денег на элементарное?!
Кстати, свидетелям успешного бизнес проекта - олимпиада, рекомендую поехать в афины и посмотреть на успешность использования олимпийской инфраструктуры. Там 90% обьектов за 10 лет после Игр поросло сорняками и стало убежищем бомжей и бродячих собак. Поэтому олимпиада в ближайшие 20 лет нам точно не нужна!
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07.03.2021 08:21 Відповісти
какие игры. остолопы... Расчитайтесь сначала со строителями за рыгоанальные игры 2012 года
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07.03.2021 08:37 Відповісти
Цікавить 2 питання:
який бюджет буде цих ігор і яку частину з нього планують розікрасти?
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07.03.2021 09:04 Відповісти
Коли зеленим котам немає що робити вони вилизують різні Олімпіади. В країні 90 млрд. доларів державного боргу! Яка олімпіада схаменіться! Крім мату немає слів.
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07.03.2021 09:18 Відповісти
Гутцайт!! ты досити хотя-бы эти два-три года на своей должности, при зеленском!! А то как -бы вам не вылетить со своих кресел раньше срока??!!!! Олимпийцы вы хреновы и чемпионы по вранью!!
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07.03.2021 14:33 Відповісти
С голой жопой , а туда же!!
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08.03.2021 18:10 Відповісти
 
 