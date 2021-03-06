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Новини Коронавірус і карантин
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На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт

На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт

Міністри чинного Кабміну виберуть час і провакцинуються проти коронавірусу для популяризації цього процесу.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, така домовленість була досягнута під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри виберуть час і провакцинуються, покажуть приклад", - сказав він.

На уточнююче питання, чи буде вакцинуватися він сам, Гутцайт відповів: "Якщо всі будуть вакцинуватися, чому б і ні".

Раніше вже вакцинувалилися проти коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський.

Також читайте: Проти COVID-19 в Україні вже вакцинували майже 16 тис. осіб, - МОЗ

вакцина (4419) Кабмін (14078) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Гутцайт Вадим (78)


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Топ коментарі
+7
чем ? пфайзером ?
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06.03.2021 13:32
+7
Апплодировать. И требовать на бис.
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06.03.2021 13:41
+5
На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 7683
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06.03.2021 13:35
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чем ? пфайзером ?
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06.03.2021 13:32 Відповісти
"Хороший понт-дороже денег!" Голимие понти для приезжих !!!
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06.03.2021 14:10 Відповісти
И вообще , они давно уже лучшей вакциной укололись , а это очковтирательство для лохтората слуг
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06.03.2021 14:42 Відповісти
Шмигаль розповідає...

-У дитинстві я був справжнім вундеркіндом: - В 3 роки у мене вже був такий рівень інтелекту, як і зараз...
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06.03.2021 19:20 Відповісти
На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 7683
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06.03.2021 13:35 Відповісти
А если он, для примера, долбанёт лбом об стену?
Что должны после этого сделать мы?
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06.03.2021 13:35 Відповісти
Апплодировать. И требовать на бис.
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06.03.2021 13:41 Відповісти
Тепер хоч об стіну головою бийтесь. Ви довіру вже втратили.На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3456
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06.03.2021 13:36 Відповісти
зебыдло не может без понтов.
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06.03.2021 13:37 Відповісти
тренеруйтесь лучше на кошках
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06.03.2021 13:38 Відповісти
На министрах можно - их не жаль.
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06.03.2021 13:42 Відповісти
и все обязательно голыми ))) ... как великий зЕ !!!
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06.03.2021 13:40 Відповісти
И раком. Шоб по приколу поржать.
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06.03.2021 13:51 Відповісти
А агитбригады по вакцинации будут ездить по Украине?
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06.03.2021 13:40 Відповісти
Когда до нас очередь дойдет шакалы
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06.03.2021 13:40 Відповісти
Гутцайт. Тарас Григорович у труні мов дзиґа.🥴
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06.03.2021 13:45 Відповісти
я против того чтобы вакцинировали общественных деятилей и правительство для примера так как они и так богатые люди и смогут позволить себе платную вакцинацию а влисте ожидания уже достаточно записалось простых украинцев надо вакцинировать тех кто хочет в первую очередь их достаточно среди простых людей. А так ПРИКРЫВАЮТ АГИТАЦИЕЙ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ПРИВИТИЕ СВОИХ БЛАТНЫХ И БОГАТЫХ. НЕ НАДО НАС ТАК АГИТИРОВАТЬ МЫ И ТАК ЗА ПРОСТО ПРЕВЕЙТЕ НАС В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ А НЕ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ
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06.03.2021 13:46 Відповісти
Снимай штаны.
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06.03.2021 13:50 Відповісти
Пусть для примера поживут месяц на минималке.
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06.03.2021 13:48 Відповісти
Дагаварились...
ПАЦТАЛОМ !!
🤣🤣
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06.03.2021 13:48 Відповісти
Им то понятно с каких херов рекламировать шмурдяк. За это получат деньги. А нарід за шо? Шоб легалізувать деребан?
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06.03.2021 13:48 Відповісти
Министры действующего Кабмина выберут время и провакцинируются от коронавируса для популяризации данного процесса.- и даже министры если непопулярные министры будут ежедневно вакцинироватся пфайзерами примером народу они не будут...Для популярызации - нужно быть популярными среди народа. Учитывая " зеленую заботу " основанную на лжи, министров об украинском народе- получится как обычно большой " зеленый пшык"
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06.03.2021 13:49 Відповісти
Ну так они завезли для себя любимых 100 тыс. доз Pfizer и 73% буратинам вешают лапшу на уши )))
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06.03.2021 13:50 Відповісти
ВЫ ЧТО НЕ ПОНИМАЕТЕ ЧТО ОНИ ПРОСТО ХОТЯТ ОБОЙТИ ОЧЕРЕДЬ, И ПРИВИТЬСЯ ПОД ПРИКРЫТИЕМ АГИТАЦИИ ПЕРВЫМИ ВНЕ ОЧЕРЕДИ ПРОСТЫХ ЖЕЛАЮЩИХ ДОСТАТОЧНО НЕЧЕГО ПРИВИВАТЬ ВЛАСТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ПОЗОР
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06.03.2021 13:50 Відповісти
caps выключи.
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06.03.2021 13:53 Відповісти
На совещании со Шмыгалем договорились, что министры провакцинируются для примера, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 618
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06.03.2021 13:56 Відповісти
На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 1331
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06.03.2021 14:11 Відповісти
И что мне от любви осталось ныне?
Только имя...
Лишь санкции
Лишь санкции, лишь санкции, лишь санкцииииии
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06.03.2021 14:11 Відповісти
"популяризатори"...
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06.03.2021 14:13 Відповісти
договорились- сами вакцинируются , остальным болт , и все под особыстым контролем
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06.03.2021 14:14 Відповісти
Ну что за совок...
Завезите нормальную вакцину и не надо будет никого агитировать...
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06.03.2021 14:31 Відповісти
Мало того, что купили Г в три дорого, так еще и тратят бюджетные бабки на раскрутку этой "Вакцины" , бо никто не хочет ей вакцинироваться)))
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06.03.2021 14:35 Відповісти
лайно курвяче ці міністри
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06.03.2021 14:41 Відповісти
https://twitter.com/OlgaVolkovich Ольга Волкович

мені вчора таксист сказав, шо нарід не хоче вакцинуватися вакциною яку бубочка купив,бо Порошенко сказав що вакцина говно.
Голосували за зеленського, а вірять Пороху..от така вона "Зереальність".
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06.03.2021 14:45 Відповісти
Для какого, блин, примера?! Они же для себя это всё и покупали.
А народу спутникv вкалывают....
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06.03.2021 14:54 Відповісти
Власти, как ментам - веры нету...
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06.03.2021 14:56 Відповісти
Просто йдіть нахер усім складом кму, люди вам не вірять!
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06.03.2021 15:00 Відповісти
МОЖЕТ хватит ХИТРОЖОПЫХ в первую очередь вакцинировать, Украинцы 60+ когда дождутся очереди - - 2022 году?. Есть национальній план, ему и следуйте. Ни в одной стране таких черепаших темпов с вакцинацией нету. ПОЧЕМУ не разрешено записиваться простым гражданам на вакцинацию у семейных врачей? Вы же прекрасно знаете, что через приложение дию могут записаться только молодые люди. Сейчас полно украинцев с повышенным риском умереть от кронвируса и хотят вакцинироваться. ЗАЧЕМ вакцины держите на складе и исскуственно создаете в стране видимость, что украинцы не хотят вакцинироваться. ОРГАНИЗУЙТЕ для стариков запись на вакцинацию через семейных врачей, дайте им команду на запись. ВСЕ чиновники должны вакцинироваться в порядке очереди, а не искать лазейки.Когда же украинское правительство перестанет простых людей считать за БЫДЛО ?
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06.03.2021 15:19 Відповісти
могли бы еще договориться для примера себе зарплату в десять раз увеличить. или там еще по паре особнячков порешать с премьером - как раз тот уровень.
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06.03.2021 15:24 Відповісти
Инетесно... а когда они будут говорить что ЛГБП - это "нормально" - они тоже личным примером на камеру будут это показывать !?
Когда покупать попкорн ?!
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06.03.2021 15:51 Відповісти
и кто может подтвердить,что это будут не полезные витаминчики и совсем не та сыворотка,какую предлагают народу?
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06.03.2021 16:32 Відповісти
Как уже задолбал этот бесконечный цирк.
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06.03.2021 18:13 Відповісти
 
 