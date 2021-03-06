На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт

Міністри чинного Кабміну виберуть час і провакцинуються проти коронавірусу для популяризації цього процесу.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, така домовленість була досягнута під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри виберуть час і провакцинуються, покажуть приклад", - сказав він.

На уточнююче питання, чи буде вакцинуватися він сам, Гутцайт відповів: "Якщо всі будуть вакцинуватися, чому б і ні".

Раніше вже вакцинувалилися проти коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський.

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