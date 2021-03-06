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На нараді зі Шмигалем домовилися, що міністри провакцинуються для прикладу, - Гутцайт
Міністри чинного Кабміну виберуть час і провакцинуються проти коронавірусу для популяризації цього процесу.
Про це в інтерв'ю ТСН заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, така домовленість була досягнута під час наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
"У нас була нарада з прем'єром. Домовилися, що міністри виберуть час і провакцинуються, покажуть приклад", - сказав він.
На уточнююче питання, чи буде вакцинуватися він сам, Гутцайт відповів: "Якщо всі будуть вакцинуватися, чому б і ні".
Раніше вже вакцинувалилися проти коронавірусу міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський.
Топ коментарі
+7 Arkady Korshun
показати весь коментар06.03.2021 13:32
+7 NonCFist
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+5 саша паламарчук
показати весь коментар06.03.2021 13:35
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-У дитинстві я був справжнім вундеркіндом: - В 3 роки у мене вже був такий рівень інтелекту, як і зараз...
Что должны после этого сделать мы?
ПАЦТАЛОМ !!
🤣🤣
Только имя...
Лишь санкции
Лишь санкции, лишь санкции, лишь санкцииииии
Завезите нормальную вакцину и не надо будет никого агитировать...
мені вчора таксист сказав, шо нарід не хоче вакцинуватися вакциною яку бубочка купив,бо Порошенко сказав що вакцина говно.
Голосували за зеленського, а вірять Пороху..от така вона "Зереальність".
А народу спутникv вкалывают....
Когда покупать попкорн ?!