Проти COVID-19 в Україні вже вакцинували майже 16 тис. осіб, - МОЗ

Україна за минулу добу вакцинувала 3277 осіб, на ранок всього суботи проти коронавірусу щеплено 15 758 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (проєкт "Коронавірус_інфо").

За добу найбільше вакциновано в Донецькій області - зроблено 360 щеплень, за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (1470 щеплень), найменше - у Закарпатській області (284 щеплення).

У Києві за минулу добу зроблено 100 щеплень.

Як повідомлялося, перша партія в 500 тис. вакцин Oxford / AstraZeneca (Covishield) була поставлена ​​в Україну вранці 23 лютого.

25 лютого в Україні почалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський.

Препарат Oxford / AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували в понеділок, 22 лютого.

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Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн ​​доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на поставку вакцини проти COVID-19, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).