Проти COVID-19 в Україні вже вакцинували майже 16 тис. осіб, - МОЗ
Україна за минулу добу вакцинувала 3277 осіб, на ранок всього суботи проти коронавірусу щеплено 15 758 громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (проєкт "Коронавірус_інфо").
За добу найбільше вакциновано в Донецькій області - зроблено 360 щеплень, за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (1470 щеплень), найменше - у Закарпатській області (284 щеплення).
У Києві за минулу добу зроблено 100 щеплень.
Як повідомлялося, перша партія в 500 тис. вакцин Oxford / AstraZeneca (Covishield) була поставлена в Україну вранці 23 лютого.
25 лютого в Україні почалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський.
Препарат Oxford / AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували в понеділок, 22 лютого.
Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.
Україна також уклала додаткові прямі контракти на поставку вакцини проти COVID-19, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).
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Вы падонки лет десят прививать будете такими темпами.
Тваринки нічим не завинили.
Україна тримається у світових лідерах за кількістю нових випадків COVID-19 https://pravda.com.ua/news/2021/03/6/7285732/
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Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко
https://images.cnscdn.com/images/8/9/0/8/8908c788b79bc623dfa4c5f76ac6163b/original.jpg
В кацапии такая статистика вообще не ведется, не о числе умерших от ковида, не о числе вакцинированных "спутником", не об умерших от вакцинации "спутником".
Новини про мою рідну Україну, про мою батьківщину і до блювоти!!!
При Кравчуку та Кучмі був червоний звиздець.
При Ющенко - помаранчевий.
При Януковичу - синій.
При Зеленському - зенений мегазвиздець!
Ми взагалі хоть колись доживем до нормального життя?
У Польщі щодоби роблять більше ста тисяч щеплень і хоча б одну дозу вакцини отримали отримали майже 4 мільйони жителів. Однак, поляків такі темпи не влаштовують.