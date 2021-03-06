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Проти COVID-19 в Україні вже вакцинували майже 16 тис. осіб, - МОЗ

Проти COVID-19 в Україні вже вакцинували майже 16 тис. осіб, - МОЗ

Україна за минулу добу вакцинувала 3277 осіб, на ранок всього суботи проти коронавірусу щеплено 15 758 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я (проєкт "Коронавірус_інфо").

За добу найбільше вакциновано в Донецькій області - зроблено 360 щеплень, за весь період прищеплювальної кампанії найбільша кількість щеплених в Донецькій області (1470 щеплень), найменше - у Закарпатській області (284 щеплення).

У Києві за минулу добу зроблено 100 щеплень.

Як повідомлялося, перша партія в 500 тис. вакцин Oxford / AstraZeneca (Covishield) була поставлена ​​в Україну вранці 23 лютого.

25 лютого в Україні почалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський.

Препарат Oxford / AstraZeneca  виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торгову) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували в понеділок, 22 лютого.

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Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн ​​доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на поставку вакцини проти COVID-19, розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
Зєлєнскій вивів країну у світові лідери! Шах і мат порохоботи.

Україна тримається у світових лідерах за кількістю нових випадків COVID-19 https://pravda.com.ua/news/2021/03/6/7285732/

От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8290
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06.03.2021 10:35
+4
От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3587
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06.03.2021 10:35
+3
Мы уже впереди планеты? Или стремительно приближаемся?
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06.03.2021 10:20
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Дикие темпы!)
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06.03.2021 10:19 Відповісти
От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4386
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06.03.2021 10:27 Відповісти
Мы уже впереди планеты? Или стремительно приближаемся?
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06.03.2021 10:20 Відповісти
к 2030 вакцинируем целый мильйон.
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06.03.2021 10:52 Відповісти
Быстро вакцинировать нельзя, а то вакцина закончится...
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06.03.2021 13:55 Відповісти
ЗЕимпатенты,все через жопу.
Вы падонки лет десят прививать будете такими темпами.
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06.03.2021 10:21 Відповісти
А ти сам будеш робити прививку !?
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06.03.2021 10:22 Відповісти
Обязательно.
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06.03.2021 10:28 Відповісти
То *їжте грушку і...* запишись в чергу через *Дію *
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06.03.2021 10:38 Відповісти
Ого, аж 16 тищ.
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06.03.2021 10:24 Відповісти
сколько зеленский с радуцким уже в карман положили ?
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06.03.2021 10:24 Відповісти
Ну, правильно. Бригады ж мобильные. Желающие граждане их хер догонят.
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06.03.2021 10:25 Відповісти
На кошках эксперементируйте, собаки дикі!
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06.03.2021 10:27 Відповісти
Прошу котиків не чіпать !!!
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06.03.2021 10:30 Відповісти
Вообще я согласный, котейки мне нравятся. Ну пусть на собаках.
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06.03.2021 10:33 Відповісти
Собачок теж жаль. Не треба.
Тваринки нічим не завинили.
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06.03.2021 10:34 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3251824/ejednevno_v_ukraine_ot_covid19_nujno_vaktsinirovat_100_tys_chelovek_inache_budet_ochen_ploho_akademik
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06.03.2021 10:31 Відповісти
Ура! Осталось вакцинировать всего 42 миллиона!
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06.03.2021 10:33 Відповісти
Зєлєнскій вивів країну у світові лідери! Шах і мат порохоботи.

Україна тримається у світових лідерах за кількістю нових випадків COVID-19 https://pravda.com.ua/news/2021/03/6/7285732/

От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8290
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06.03.2021 10:35 Відповісти
От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3587
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06.03.2021 10:35 Відповісти
Ого, аж 16 тыс, это победа.
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06.03.2021 10:37 Відповісти
_Сколько поймали, столько и накололи - если о5 не брешут. Идём на вы со шприцами наперевес, кто не спрятался - мы не виноваты.
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06.03.2021 11:03 Відповісти
Ублюдки позорные сколько такими темпами будет вакцинация 200 лет поучитесь у зимбабве
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06.03.2021 10:54 Відповісти
Ублюдки позорные сколько такими темпами будет вакцинация 200 лет поучитесь у зимбабве
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06.03.2021 10:55 Відповісти
Вот это скорость, вот это ребята смалят. Да такими темпами мы за каких-то там сто лет вакцинируем всех и избавимся о ковида полностью.
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06.03.2021 10:58 Відповісти
100 человек на весь Киев- вообще ни о чем
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06.03.2021 10:59 Відповісти
.За 9 днів - майже 16 тис ,, польот нормальний . Років за 20 управитесь . .
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Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко
https://images.cnscdn.com/images/8/9/0/8/8908c788b79bc623dfa4c5f76ac6163b/original.jpg
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06.03.2021 11:04 Відповісти
Альо кацапы на Цензоре. Интересно, а сколько в Кацапии кацапов вакцинировано на данный момент? Не могу такую инфу найти в инете. Кто знает подскажите.

В кацапии такая статистика вообще не ведется, не о числе умерших от ковида, не о числе вакцинированных "спутником", не об умерших от вакцинации "спутником".
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06.03.2021 11:05 Відповісти
https://www.rbc.ru/society/20/02/2021/602fb2019a7947f5acf0a70a Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России).
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06.03.2021 11:17 Відповісти
2,2%. Спасибо. И мы в Украине верной кацапской дорогой идем, товарищи.
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06.03.2021 11:35 Відповісти
Это на 20 февраля. На 6 марта 3,22% или 4,72 млн человек.
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06.03.2021 17:44 Відповісти
Вполне возможно.
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06.03.2021 18:49 Відповісти
🤣🤣
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06.03.2021 11:20 Відповісти
По мнению ученых общую вакцинацию нужно проводить за 6 месяцев, это порядка 250000 в сутки, по крайней мере если растянуть это на год то 125000 человек в сутки. Понимая что в наших условиях это фантастика. Нужно выводить ежедневное вакцинирование хотя бы на цифру в 20000 чел в сутки, 600000 в месяц, ( это мало, всего то 7,2 миллиона 17,2 % населения, за год, но хоть что то )иначе все вакцинирование это будет просто пиар акция и отмазка власти о принятых мерах.. А нынешние 3277 человек в сутки это по сути разговор не о чем.
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06.03.2021 11:22 Відповісти
Без замены ответственного, министра, не будет замены темпов. Казалось бы очевидная штука. Столько в день нужно.
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06.03.2021 11:26 Відповісти
Зачем зеленский вакцинировался с голым торсом? Цырк, да и только. Как в проекте рассмеши смешного. Еле сдерживался
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06.03.2021 11:37 Відповісти
Чому мене нудить до блювоти коли я читаю новини про Україну???
Новини про мою рідну Україну, про мою батьківщину і до блювоти!!!

При Кравчуку та Кучмі був червоний звиздець.
При Ющенко - помаранчевий.
При Януковичу - синій.
При Зеленському - зенений мегазвиздець!

Ми взагалі хоть колись доживем до нормального життя?
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06.03.2021 11:53 Відповісти
"Украине за минувшие сутки вакцинировали 3277 человек, на утро субботы всего от коронавируса привито 15758 граждан." - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
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06.03.2021 12:13 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
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06.03.2021 12:18 Відповісти
Ах...вігєть! Китайців досі вже 160+ мільйонів защепили - і нічьо.
У Польщі щодоби роблять більше ста тисяч щеплень і хоча б одну дозу вакцини отримали отримали майже 4 мільйони жителів. Однак, поляків такі темпи не влаштовують.
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06.03.2021 12:21 Відповісти
Вроде у нас миллионы доз, шо нашли, то и наше, вот и розтягиваем, а шо за день привить, а потом? Не спешите стать обезьянками.
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06.03.2021 13:03 Відповісти
 
 