От COVID-19 в Украине уже вакцинировали почти 16 тыс. человек, - Минздрав
Украине за минувшие сутки вакцинировали 3277 человек, на утро субботы всего от коронавируса привито 15758 граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Минздрав (проект "Коронавирус_инфо").
За сутки больше всего вакцинировано в Донецкой области – сделано 360 прививок, за весь период прививочной кампании самое большое количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (284 прививки).
В Киеве за минувшие сутки сделано 100 прививок.
Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) была поставлена в Украину утром 23 февраля.
25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.
Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.
Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
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Вы падонки лет десят прививать будете такими темпами.
Тваринки нічим не завинили.
Україна тримається у світових лідерах за кількістю нових випадків COVID-19 https://pravda.com.ua/news/2021/03/6/7285732/
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Ежедневно в Украине от COVID-19 нужно вакцинировать 100 тыс. человек, иначе будет очень плохо, - академик НАН Комиссаренко
https://images.cnscdn.com/images/8/9/0/8/8908c788b79bc623dfa4c5f76ac6163b/original.jpg
В кацапии такая статистика вообще не ведется, не о числе умерших от ковида, не о числе вакцинированных "спутником", не об умерших от вакцинации "спутником".
Новини про мою рідну Україну, про мою батьківщину і до блювоти!!!
При Кравчуку та Кучмі був червоний звиздець.
При Ющенко - помаранчевий.
При Януковичу - синій.
При Зеленському - зенений мегазвиздець!
Ми взагалі хоть колись доживем до нормального життя?
У Польщі щодоби роблять більше ста тисяч щеплень і хоча б одну дозу вакцини отримали отримали майже 4 мільйони жителів. Однак, поляків такі темпи не влаштовують.