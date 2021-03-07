Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт

В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу готовить Украину к проведению Олимпийских игр. Однако реалистичнее готовиться к проведению юношеской Олимпиады.

Об этом рассказал в интервью ТСН министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил уверенность, что юношеские Олимпийские игры Украина может провести. "Это может стать первым шагом продемонстрировать миру, что мы способны проводить такие крупные соревнования в Украине. А уже потом взяться за зимние Олимпийские игры. Но будем принимать это решение вместе с президентом", - отметил министр.

В то же время, смета пока не готова.

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"Знаете, это наша общая мечта провести в Украине Олимпийские игры или юношеские Олимпийские игры. Так, юношеские Олимпийские игры сегодня легче провести в Украине. Президент нам поручил подвести смету, какие объекты нужно построить, где эти Олимпийские игры можно провести. Сейчас вместе с Олимпийским комитетом мы подготовили предложение, которое я хочу довести до президента, по летним и зимним юношеским Олимпийским играм, и зимним Олимпийским играм. То есть, есть такие три предложения. Будем вычислять, встречаться с президентом и работать в этом направлении", - отметил Гутцайт.

По словам министра, за десять лет Украина вполне сможет подготовиться финансово и провести зимнюю Олимпиаду.

"Нам надо ставить амбициозные цели, почему бы к ним не идти? Мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Зимние Олимпийские игры 2030 года. Летние 2032-го - нет. По крайней мере, мы с президентом говорили о 2028 годе - это юношеские Олимпийские игры, или 2030-м - зимняя Олимпиада. О летних разговора не было. Но через десять лет все возможно", - уверен Гутцайт.

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