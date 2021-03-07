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Новости
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Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт

В прошлом году президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу готовить Украину к проведению Олимпийских игр. Однако реалистичнее готовиться к проведению юношеской Олимпиады.

Об этом рассказал в интервью ТСН министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил уверенность, что юношеские Олимпийские игры Украина может провести. "Это может стать первым шагом продемонстрировать миру, что мы способны проводить такие крупные соревнования в Украине. А уже потом взяться за зимние Олимпийские игры. Но будем принимать это решение вместе с президентом", - отметил министр.

В то же время, смета пока не готова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Долги Евро-2012" за строительство "Олимпийского" и "Арена Львов" планируют списать, - министр спорта Гутцайт

"Знаете, это наша общая мечта провести в Украине Олимпийские игры или юношеские Олимпийские игры. Так, юношеские Олимпийские игры сегодня легче провести в Украине. Президент нам поручил подвести смету, какие объекты нужно построить, где эти Олимпийские игры можно провести. Сейчас вместе с Олимпийским комитетом мы подготовили предложение, которое я хочу довести до президента, по летним и зимним юношеским Олимпийским играм, и зимним Олимпийским играм. То есть, есть такие три предложения. Будем вычислять, встречаться с президентом и работать в этом направлении", - отметил Гутцайт.

По словам министра, за десять лет Украина вполне сможет подготовиться финансово и провести зимнюю Олимпиаду.

"Нам надо ставить амбициозные цели, почему бы к ним не идти? Мы хотим, чтобы наша страна развивалась. Зимние Олимпийские игры 2030 года. Летние 2032-го - нет. По крайней мере, мы с президентом говорили о 2028 годе - это юношеские Олимпийские игры, или 2030-м - зимняя Олимпиада. О летних разговора не было. Но через десять лет все возможно", - уверен Гутцайт.

Также читайте: Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2419) Юношеская Олимипиада (1) Гутцайт (60)


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Топ комментарии
+8
Что они курят там все?

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2544
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07.03.2021 00:57
+6
Набить карманы на подготовке, как Овощ на Евро 2012. До сих пор долги тянутся

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3584
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07.03.2021 01:02
+4
Чудова новина.Поряд ця почвара розказує,що ще не розрахувались перед держпідприємствами за ЄВРО-2012....
Так дивлюсь,програма Каломойского з дефолту ,справно виконується.
Грошей валом:державна авіакомпанія,націоналізація Мотр Січі,реставрація замків,реанімація села
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07.03.2021 06:55
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Что они курят там все?

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 2544
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07.03.2021 00:57 Ответить
ЗЕ сподівається що сидітиме на табуретці дві каденції?
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07.03.2021 00:59 Ответить
Набить карманы на подготовке, как Овощ на Евро 2012. До сих пор долги тянутся

Украина сможет подготовиться к проведению юношеских Олимпийских игр 2028 года, - Гутцайт - Цензор.НЕТ 3584
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07.03.2021 01:02 Ответить
Дурень бумкою багатіє. Але не забуває набити кишені(
Ну, а ЗЕбілятка, роблять усе, щоб воно не залишилося без грошей)

Тому ньйу васюки йдуть до вас!

Ви чекали на ньйу Васюки? Ні? А вони до вас прийшли!
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07.03.2021 01:15 Ответить
Та нє, може ж буть ковід-28.
Сидіть уже тихо і спокійно.
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07.03.2021 03:43 Ответить
какая Олимпиада... народ нищий...
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07.03.2021 06:23 Ответить
Цель этих гутцайтов только одна - грабить Украину. А прикрытие для них, это бурная имитация деятельности.
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07.03.2021 06:54 Ответить
Чудова новина.Поряд ця почвара розказує,що ще не розрахувались перед держпідприємствами за ЄВРО-2012....
Так дивлюсь,програма Каломойского з дефолту ,справно виконується.
Грошей валом:державна авіакомпанія,націоналізація Мотр Січі,реставрація замків,реанімація села
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07.03.2021 06:55 Ответить
ещё один гиперлуп. Проведите олимпиаду для ясельного возраста. Там совсем недорого получится
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07.03.2021 07:21 Ответить
****, когда уже этот епаный зебанариум закончится!! Почему вместо решения насущных проблем украинцев, зеленая свора занимается тупоголовым популизмом?!!! Ну накуя нам олимпиада за $50 млрд, если у нас у пенсионеров пенсия $100?! Накуя сколько денег вы брасывать на недельный понт если у нас ежедневно умирают или становятся калеками тысячи детей от тяжелых заболеваний из-за отсутствия должного финансирования?! А еще есть катастрофическое недофинансирование культуры, образования, детского спорта... Ну накуя нам олимпиада за десятки миллиардов, если в бюджете нет денег на элементарное?!
Кстати, свидетелям успешного бизнес проекта - олимпиада, рекомендую поехать в афины и посмотреть на успешность использования олимпийской инфраструктуры. Там 90% обьектов за 10 лет после Игр поросло сорняками и стало убежищем бомжей и бродячих собак. Поэтому олимпиада в ближайшие 20 лет нам точно не нужна!
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07.03.2021 08:21 Ответить
какие игры. остолопы... Расчитайтесь сначала со строителями за рыгоанальные игры 2012 года
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07.03.2021 08:37 Ответить
Цікавить 2 питання:
який бюджет буде цих ігор і яку частину з нього планують розікрасти?
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07.03.2021 09:04 Ответить
Коли зеленим котам немає що робити вони вилизують різні Олімпіади. В країні 90 млрд. доларів державного боргу! Яка олімпіада схаменіться! Крім мату немає слів.
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07.03.2021 09:18 Ответить
Гутцайт!! ты досити хотя-бы эти два-три года на своей должности, при зеленском!! А то как -бы вам не вылетить со своих кресел раньше срока??!!!! Олимпийцы вы хреновы и чемпионы по вранью!!
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07.03.2021 14:33 Ответить
С голой жопой , а туда же!!
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08.03.2021 18:10 Ответить
 
 