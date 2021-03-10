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АМКУ проверит монополию заводов Пинчука при поставке труб "Нафтогазу"

АМКУ проверит монополию заводов Пинчука при поставке труб

Антимонопольный комитет Украины проверит факты возможного завышения заводами группы "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука цен на трубную продукцию для государственной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, обнародовав соответствующее обращение в Антимонопольное ведомство.

"Закупки НАК "Нафтогаз Украины" вероятно осуществлялись по завышенным ценам, с нарушением антимонопольного законодательства, следствием чего стало, среди прочего, уменьшение доходной части государственного бюджета", - говорится в обращении. Нардеп просит АМКУ проверить факты завышения заводами "Интерпайп Нико Тьюб" и "Интерпайп Новомосковский трубный завод" цен для государственного "Нафтогаза" по сравнению с аналогичными контрактами "Интерпайпа" с российскими нефтегазовыми компаниями, в частности "Башнефтью".

Также АМКУ по обращению нардепа должен изучить целесообразность введения Украиной в мае 2020 года по инициативе "Интерпайпа" заградительных пошлин на импорт труб из Китая, которые привели к усилению монопольного положения заводов Виктора Пинчука на украинском рынке. "Фактическое закрытие рынка поставок труб из Китая для нефтегазовой промышленности привело к потере конкуренции на закупках госкомпании. Также это вероятно привело к росту убытков НАК "Нафтогаз Украины" и как следствие дополнительной финансовой нагрузки на потребителей газа", - говорится в обращении Алексея Кучеренко.

Напомним, в начале марта издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о трехкратном завышении цен на трубы компанией "Интерпайп" олигарха Пинчука для государственного "Нафтогаза". В расследование сравнивались контракты "Интерпайпа" на поставку идентичных видов труб с группой "Нафтогаз" и российской компанией "Башнефть". По оценкам издания, на завышении цен для "Нафтогаза" компания "Интепрайп" Пинчука смогла дополнительно заработать минимум 290 млн долларов. В ответ на публикацию в "Интерпайпе" заявили, что разница в цене объясняется "особой конструкцией креплений", которые использовались в трубах для государственного "Нафтогаза".

Автор: 

Кучеренко (112) Интерпайп (30)


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Вот это правильно. И не только Нафтогазу. И Укрзализныцю поставка колесных пар под контролем бородатой женщины Сырожи Лещенко...уже склады забиты на десятки лет вперед в три раза дороже рынка.
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10.03.2021 09:52 Ответить
Заголовок как-то по-дебильному написан. Монополия может быть на рынке, а не "при поставке".
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10.03.2021 09:59 Ответить
да пофиг, она у нас визде
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10.03.2021 12:00 Ответить
 
 