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АМКУ перевірить монополію заводів Пінчука під час поставки труб "Нафтогазу"

АМКУ перевірить монополію заводів Пінчука під час поставки труб

Антимонопольний комітет України перевірить факти можливого завищення заводами групи "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука цін на трубну продукцію для державної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко, оприлюднивши відповідне звернення до Антимонопольного відомства.

"Закупівлі НАК "Нафтогаз України", ймовірно, здійснювалися за завищеними цінами, з порушенням антимонопольного законодавства, наслідком чого стало, серед іншого, зменшення дохідної частини державного бюджету", - йдеться у зверненні. Нардеп просить АМКУ перевірити факти завищення заводами "Інтерпайп Ніко Тьюб" та "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" цін для державного "Нафтогазу" порівняно з аналогічними контрактами "Інтерпайпу" з російськими нафтогазовими компаніями, зокрема "Башнефть".

Також АМКУ за зверненням нардепа має вивчити доцільність запровадження Україною в травні 2020 року ініціативи "Інтерпайпу" загороджувальних мит на імпорт труб із Китаю, які призвели до посилення монопольного становища заводів Віктора Пінчука на українському ринку. "Фактичне закриття ринку поставок труб з Китаю для нафтогазової промисловості призвело до втрати конкуренції на закупівлях держкомпанії. Також це, ймовірно, призвело до зростання збитків НАК "Нафтогаз України" і як наслідок - додаткового фінансового навантаження на споживачів газу", - йдеться у зверненні Олексія Кучеренка.

Нагадаємо, на початку березня видання "РБК-Україна" опублікувало розслідування про триразове завищення цін на труби компанією "Інтерпайп" олігарха Пінчука для державного "Нафтогазу". У розслідуванні порівнювалися контракти "Інтерпайпу" на поставку ідентичних видів труб із групою "Нафтогаз" і російською компанією "Башнефть". За оцінками видання, на завищенні цін для "Нафтогазу" компанія "Інтепрайп" Пінчука змогла додатково заробити щонайменше 290 млн доларів. У відповідь на публікацію в "Інтерпайпі" заявили, що різниця в ціні пояснюється "особливою конструкцією кріплень", які використовувалися в трубах для державного "Нафтогазу".

Автор: 

Кучеренко Олексій (79) Інтерпайп (203)


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Вот это правильно. И не только Нафтогазу. И Укрзализныцю поставка колесных пар под контролем бородатой женщины Сырожи Лещенко...уже склады забиты на десятки лет вперед в три раза дороже рынка.
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10.03.2021 09:52 Відповісти
Заголовок как-то по-дебильному написан. Монополия может быть на рынке, а не "при поставке".
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10.03.2021 09:59 Відповісти
да пофиг, она у нас визде
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10.03.2021 12:00 Відповісти
 
 