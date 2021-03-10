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Жмак призвал временную следственную комиссию по Укрзализныце ознакомиться с "секретными документами" и выяснить первопричину финансового кризиса компании

Председатель правления УЗ Владимир Жмак призвал временную следственную комиссию выяснить первоисточник проблемы, которая привела к критическому финансовому состоянию "Укрзализныци" в середине 2020 года.

Для этого, по его мнению, ВСК должна ознакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета компании, которые являются засекреченными. Об этом он заявил во время пресс-конференции.


"Наблюдательный совет работает в Укрзализныце с 2018 года. Я - четвертый руководитель УЗ, с которым работает этот совет. Нам всем интересно выяснить причины, почему УЗ оказалась в таком состоянии. К сожалению, у нас нет документов, Наблюдательный совет запретил доступ к своим протоколам за весь период их деятельности. Никто из правления не может ознакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, нам предоставляют только выдержки", - пояснил Жмак.


Он также напомнил, что ВСК не пригласила членов правления на первое заседание - только Наблюдательный совет и министра инфраструктуры, а правление получило только один запрос на предоставление информации. Но на своих страницах в соцсетях председатель ВСК и заместитель заявили, что инициируют обращение в Кабмин, к министру инфраструктуры и Наблюдательному совету по оценке компетентности команды, которая работает последние полгода и показывает положительный результат.


"Мы же ждем от ВСК установления первопричины проблем. Поэтому я надеюсь, что ВСК сможет добраться до этих "тайных документов", и помочь нам выяснить первопричины критического финансового состояния УЗ, сложившегося на середину 2020 года ", - резюмировал Владимир Жмак.


Напомним, Временная следственная комиссия была создана Верховной Радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах, в частности - нарушения на сумму в 12 млрд, которые обнаружила ревизионная комиссия. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Наблюдательный совет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность только в конце 2020 года.


Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.

Автор: 

Укрзализныця (2744) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+6
Не может быть коррупции на железке! Там же бородатая женщина типа "антикоррупционер" Сырожа Лещенко с огромной зарплатой и прочая импортная шелуха!
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10.03.2021 13:18
+2
Члены Наблюдательного Совета -это те иносранцы , которые непонятно за что получають по 25 кусков зелени в месяц?
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10.03.2021 13:11
+2
финансовые кризисы укрзализныци будут, пока юго-западная железная дорога находится на северо-востоке страны...
другими словами - железнодорожная сеть построена под другие задачи - тогда еще большие, союзные и СЭВ-вовские
и, похоже, до сих пор, кто-то упорно не желает определить:
- чего, для чего и сколько в каких направлениях нужно нынешней украине
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10.03.2021 13:17
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Члены Наблюдательного Совета -это те иносранцы , которые непонятно за что получають по 25 кусков зелени в месяц?
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10.03.2021 13:11 Ответить
побольше.....
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10.03.2021 13:18 Ответить
Хлопці, ми це самі чесно вибороли. Скиглити вже пізно. Вже багато напрямків не мають пасажирського руху, ткого як раніше. Особливо приміські. Я купив собі авто і вам раджу.
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10.03.2021 13:53 Ответить
финансовые кризисы укрзализныци будут, пока юго-западная железная дорога находится на северо-востоке страны...
другими словами - железнодорожная сеть построена под другие задачи - тогда еще большие, союзные и СЭВ-вовские
и, похоже, до сих пор, кто-то упорно не желает определить:
- чего, для чего и сколько в каких направлениях нужно нынешней украине
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10.03.2021 13:17 Ответить
Не может быть коррупции на железке! Там же бородатая женщина типа "антикоррупционер" Сырожа Лещенко с огромной зарплатой и прочая импортная шелуха!
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10.03.2021 13:18 Ответить
та не одна Укразалізниця за два роки перетворилася на збиткову...
Центроенерго, Енергоатом, Припортовий,..., ой, та народу, готового продовжити цей список - вистачить
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10.03.2021 13:18 Ответить
За 7 лет.
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10.03.2021 13:23 Ответить
Жмак продолжает добивать Укрзализныцю. Добил КС, добью Укзализныцю
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10.03.2021 13:21 Ответить
выяснить первопричину финансового кризиса компании/ Правящая Украиной мафия Коломойского назначает свои кадры. А кадры решают всё.
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10.03.2021 13:28 Ответить
Из серии: Откуда у полковника СБУ с десяток квартир и элитный автопарк. Секретно. Это же СБУ.
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10.03.2021 13:30 Ответить
первопричина: воруют все и все, даже больше чем есть...
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10.03.2021 13:32 Ответить
А как же там "борцун" Сырожа, все борется?
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10.03.2021 13:44 Ответить
Самый большой секрет УЗ - зарплата руководителя !!!
Последний получает более 600 тыс.грн/месяц !!!!
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10.03.2021 14:03 Ответить
на авто у нього коштів хватає по 2 ляма, а УЗ у сраці, черговий керівнник млять докерувався!
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10.03.2021 16:39 Ответить
 
 