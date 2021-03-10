Жмак призвал временную следственную комиссию по Укрзализныце ознакомиться с "секретными документами" и выяснить первопричину финансового кризиса компании

Председатель правления УЗ Владимир Жмак призвал временную следственную комиссию выяснить первоисточник проблемы, которая привела к критическому финансовому состоянию "Укрзализныци" в середине 2020 года.

Для этого, по его мнению, ВСК должна ознакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета компании, которые являются засекреченными. Об этом он заявил во время пресс-конференции.



"Наблюдательный совет работает в Укрзализныце с 2018 года. Я - четвертый руководитель УЗ, с которым работает этот совет. Нам всем интересно выяснить причины, почему УЗ оказалась в таком состоянии. К сожалению, у нас нет документов, Наблюдательный совет запретил доступ к своим протоколам за весь период их деятельности. Никто из правления не может ознакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета, нам предоставляют только выдержки", - пояснил Жмак.



Он также напомнил, что ВСК не пригласила членов правления на первое заседание - только Наблюдательный совет и министра инфраструктуры, а правление получило только один запрос на предоставление информации. Но на своих страницах в соцсетях председатель ВСК и заместитель заявили, что инициируют обращение в Кабмин, к министру инфраструктуры и Наблюдательному совету по оценке компетентности команды, которая работает последние полгода и показывает положительный результат.



"Мы же ждем от ВСК установления первопричины проблем. Поэтому я надеюсь, что ВСК сможет добраться до этих "тайных документов", и помочь нам выяснить первопричины критического финансового состояния УЗ, сложившегося на середину 2020 года ", - резюмировал Владимир Жмак.



Напомним, Временная следственная комиссия была создана Верховной Радой, чтобы расследовать злоупотребления в УЗ в 2017-2020 годах, в частности - нарушения на сумму в 12 млрд, которые обнаружила ревизионная комиссия. Однако после первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и Наблюдательный совет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность только в конце 2020 года.



Народный депутат, член ВСК Константин Бондарев, комментируя первое заседание комиссии, заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" не имеет профессионального уровня для управления компанией и "крышует" коррупцию. Так, по его словам, комиссия не получила от членов Наблюдательного совета никакой информации по конкретному плану реформ, а единственное, что предлагают члены Наблюдательного совета - повышать тарифы на железнодорожные перевозки, которые делают неконкурентоспособными украинские товары.