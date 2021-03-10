Жмак закликав тимчасову слідчу комісію щодо Укрзалізниці ознайомитися з "секретними документами" і з'ясувати першопричину фінансової кризи компанії

Голова правління УЗ Володимир Жмак закликав тимчасову слідчу комісію з’ясувати першоджерело проблеми, яка призвела до критичного фінансового стану "Укрзалізниці" у середині 2020-го року.

Для цього, на його думку, ТСК має ознайомитися з протоколами засідань Наглядової ради компанії, які є засекреченими. Про це він заявив під час пресконференції.

"Наглядова рада працює в Укрзалізниці з 2018 року. Я – четвертий керівник УЗ, з яким працює ця рада. Нам всім цікаво вияснити причини, чому УЗ опинилася в такому стані. На жаль, у нас немає документів, Наглядова рада заборонила доступ до своїх протоколів за весь період їх діяльності. Ніхто із правління не може ознайомитися з протоколами засідань Наглядової ради, нам надають тільки витяги", - пояснив Жмак.

Він також нагадав, що ТСК не запросила членів правління на перше засідання – тільки Наглядову раду та міністра інфраструктури, а правління отримало лише один запит на надання інформації. Але на своїх сторінках у соцмережах голова ТСК та заступник заявили, що ініціюють звернення до Кабміну, міністра інфраструктури та Наглядової ради щодо оцінки компетентності команди, яка працює останні півроку і показує позитивний результат.

"Ми ж чекаємо від ТСК встановлення першопричини проблем. Тому я сподіваюся, що ТСК зможе добратися до цих "таємних документів", та допомогти нам з’ясувати першопричини критичного фінансового стану УЗ, який склався на середину 2020 року", - резюмував Володимир Жмак.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія була створена Верховною радою, щоб розслідувати зловживання в УЗ в 2017-2020 роках, зокрема – порушення на суму в 12 мільярдів, які виявила ревізійна комісія. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року.

Народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що Наглядова рада "Укрзалізниці" не має професійного рівня для управління компанією і "кришує" корупцію. Так, за його словами, комісія не отримала від членів Наглядової ради ніякої інформації по конкретному плану реформ, а єдине, що пропонують члени Наглядової ради - підвищувати тарифи на залізничні перевезення, які роблять неконкурентоспроможними українські товари.