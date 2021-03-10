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Жмак закликав тимчасову слідчу комісію щодо Укрзалізниці ознайомитися з "секретними документами" і з'ясувати першопричину фінансової кризи компанії

Голова правління УЗ Володимир Жмак закликав тимчасову слідчу комісію з’ясувати першоджерело проблеми, яка призвела до критичного фінансового стану "Укрзалізниці" у середині 2020-го року.

Для цього, на його думку, ТСК має ознайомитися з протоколами засідань Наглядової ради компанії, які є засекреченими. Про це він заявив під час пресконференції.

"Наглядова рада працює в Укрзалізниці з 2018 року. Я – четвертий керівник УЗ, з яким працює ця рада. Нам всім цікаво вияснити причини, чому УЗ опинилася в такому стані. На жаль, у нас немає документів, Наглядова рада заборонила доступ до своїх протоколів за весь період їх діяльності. Ніхто із правління не може ознайомитися з протоколами засідань Наглядової ради, нам надають тільки витяги", - пояснив Жмак.

Він також нагадав, що ТСК не запросила членів правління на перше засідання – тільки Наглядову раду та міністра інфраструктури, а правління отримало лише один запит на надання інформації. Але на своїх сторінках у соцмережах голова ТСК та заступник заявили, що ініціюють звернення до Кабміну, міністра інфраструктури та Наглядової ради щодо оцінки компетентності команди, яка працює останні півроку і показує позитивний результат.

"Ми ж чекаємо від ТСК встановлення першопричини проблем. Тому я сподіваюся, що ТСК зможе добратися до цих "таємних документів", та допомогти нам з’ясувати першопричини критичного фінансового стану УЗ, який склався на середину 2020 року", - резюмував Володимир Жмак.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія була створена Верховною радою, щоб розслідувати зловживання в УЗ в 2017-2020 роках, зокрема – порушення на суму в 12 мільярдів, які виявила ревізійна комісія. Однак після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише в кінці 2020 року.

Народний депутат, член ТСК Костянтин Бондарєв, коментуючи перше засідання комісії, заявив, що Наглядова рада "Укрзалізниці" не має професійного рівня для управління компанією і "кришує" корупцію. Так, за його словами, комісія не отримала від членів Наглядової ради ніякої інформації по конкретному плану реформ, а єдине, що пропонують члени Наглядової ради - підвищувати тарифи на залізничні перевезення, які роблять неконкурентоспроможними українські товари.

Автор: 

Укрзалізниця (6827) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+6
Не может быть коррупции на железке! Там же бородатая женщина типа "антикоррупционер" Сырожа Лещенко с огромной зарплатой и прочая импортная шелуха!
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10.03.2021 13:18
+2
Члены Наблюдательного Совета -это те иносранцы , которые непонятно за что получають по 25 кусков зелени в месяц?
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10.03.2021 13:11
+2
финансовые кризисы укрзализныци будут, пока юго-западная железная дорога находится на северо-востоке страны...
другими словами - железнодорожная сеть построена под другие задачи - тогда еще большие, союзные и СЭВ-вовские
и, похоже, до сих пор, кто-то упорно не желает определить:
- чего, для чего и сколько в каких направлениях нужно нынешней украине
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10.03.2021 13:17
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Члены Наблюдательного Совета -это те иносранцы , которые непонятно за что получають по 25 кусков зелени в месяц?
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10.03.2021 13:11 Відповісти
побольше.....
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10.03.2021 13:18 Відповісти
Хлопці, ми це самі чесно вибороли. Скиглити вже пізно. Вже багато напрямків не мають пасажирського руху, ткого як раніше. Особливо приміські. Я купив собі авто і вам раджу.
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10.03.2021 13:53 Відповісти
финансовые кризисы укрзализныци будут, пока юго-западная железная дорога находится на северо-востоке страны...
другими словами - железнодорожная сеть построена под другие задачи - тогда еще большие, союзные и СЭВ-вовские
и, похоже, до сих пор, кто-то упорно не желает определить:
- чего, для чего и сколько в каких направлениях нужно нынешней украине
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10.03.2021 13:17 Відповісти
Не может быть коррупции на железке! Там же бородатая женщина типа "антикоррупционер" Сырожа Лещенко с огромной зарплатой и прочая импортная шелуха!
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10.03.2021 13:18 Відповісти
та не одна Укразалізниця за два роки перетворилася на збиткову...
Центроенерго, Енергоатом, Припортовий,..., ой, та народу, готового продовжити цей список - вистачить
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10.03.2021 13:18 Відповісти
За 7 лет.
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10.03.2021 13:23 Відповісти
Жмак продолжает добивать Укрзализныцю. Добил КС, добью Укзализныцю
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10.03.2021 13:21 Відповісти
выяснить первопричину финансового кризиса компании/ Правящая Украиной мафия Коломойского назначает свои кадры. А кадры решают всё.
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10.03.2021 13:28 Відповісти
Из серии: Откуда у полковника СБУ с десяток квартир и элитный автопарк. Секретно. Это же СБУ.
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10.03.2021 13:30 Відповісти
первопричина: воруют все и все, даже больше чем есть...
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10.03.2021 13:32 Відповісти
А как же там "борцун" Сырожа, все борется?
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10.03.2021 13:44 Відповісти
Самый большой секрет УЗ - зарплата руководителя !!!
Последний получает более 600 тыс.грн/месяц !!!!
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10.03.2021 14:03 Відповісти
на авто у нього коштів хватає по 2 ляма, а УЗ у сраці, черговий керівнник млять докерувався!
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10.03.2021 16:39 Відповісти
 
 