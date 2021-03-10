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Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, – эксперт

Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, – эксперт

Монопольное положение международных платежных систем Mastercard и Visa настолько очевидно, что государство не может продолжать игнорировать его.

Об этом заявил Олег Гетман, координатор экспертных групп Экспертной экономической платформы, на своей странице в Фейсбук.

Он обнародовал данные, которые подтверждают, что тарификация карточных платежных систем для украинского бизнеса не обоснована и нуждается в регуляции со стороны законодательной власти.

"В Украине сложилась ситуация, когда около 70% услуг эквайринга оказывают государственные банки, а в целом их доля на рынке банковских услуг составляет более 50%. В тоже время доля карточных платежных систем Mastercard и Visa составляет 67% и 32% от операций соответственно, они самостоятельно определяют минимальный размер комиссии интерчейндж. Государственные украинские банки вместе с международными платежными системами (Visa и Mastercard) – по сути являются монополистами на этом рынке без какой-либо конкуренции", – отметил Гетман.

Экономист подчеркнул, что Антимонопольный комитет не обращает внимания на ситуацию, а попытки урегулировать ее административным путем не увенчались успехом.

"Многочисленные попытки регулятора финансового сектора не привели к успешному решению проблемы. В частности, последние заявления заместителя главы НБУ в марте 2020 года о "снижении тарифов на интерчейндж, которое должно быть реализовано административным путем" – не нашли практической реализации. Постановление Кабмина №534, которое предписывало необходимость снижения тарифов на эквайринг также было проигнорировано", – подчеркнул эксперт.

Гетман призвал парламентариев внести изменения в ряд законов, чтобы дать Нацбанку полномочия, необходимые для установления справедливых тарифов на использование карточных платежных систем.

"В сложившейся ситуации, вмешательство регулятора (НБУ) или законодательного органа является уместным и экономически обоснованным. Например, можно дать НБУ, как мегарегулятору финансового сектора, возможность регулировать тарифы на эквайринг и интерчейндж – принять законопроект №4364 во втором чтении, внести изменения в статью 47 ЗУ Про банки и банковскую деятельность и законодательно обязать НБУ в течении трех месяцев проанализировать ситуацию и принять необходимые нормативно-правовые акты, которые закрепят обоснованный уровень тарифов эквайринга и комиссии на интерчейндж (с 2022 года) не выше определенного уровня", – резюмировал координатор Экономической экспертной платформы.

Он выразил надежду, что компромисс в этом вопросе будет найден.

Автор: 

монополия (105) платежные системы (47)


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Топ комментарии
+8
Когда уже в Украине заработает PayPal?
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10.03.2021 14:05
+5
Слава Богу, хоть туда еще доморощеные гетманы не добрались.
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10.03.2021 14:06
+5
зеленые свои кривые руки ещё сюда не засунули?
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10.03.2021 14:09
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Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, – эксперт - Цензор.НЕТ 4855
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10.03.2021 13:48 Ответить
Правильно . Накласти на кожне користування карткою рядовими українцями 18% податок у зєліну казну.
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10.03.2021 13:52 Ответить
Когда уже в Украине заработает PayPal?
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10.03.2021 14:05 Ответить
Он работает в Украине уже 100 лет
Наверное ты хотел спросить когда можно будет не только отправлять но и принимать платежи по PayPal?
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11.03.2021 21:40 Ответить
Под словом заработает и имеется ввиду приём и отправка платежей.
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12.03.2021 08:50 Ответить
Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, - эксперт , особенно на кредиты от МВФ и других кредиторов,которые и есть хозяевами этих платежных систем...
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10.03.2021 13:57 Ответить
Слава Богу, хоть туда еще доморощеные гетманы не добрались.
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10.03.2021 14:06 Ответить
Сейчас при власти шлимазлы а не гетманы
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11.03.2021 21:41 Ответить
зеленые свои кривые руки ещё сюда не засунули?
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10.03.2021 14:09 Ответить
если зеленое еще и в международные платежные системы свою крысиную мордень всунет, то скорее всего деньги придется почтовыми голубями пересылать ... все за что эти клоуны берутся, накрывается медным тазом...
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10.03.2021 14:14 Ответить
наши банки за одну операцию с картой берут % больше чем в германии за год кредита. так КТО ЖЕ У НАС МОНОПОЛИСТ???
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10.03.2021 14:21 Ответить
А монопольне положеніє міжнародних соцсєтєй не турбує експєрта?
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10.03.2021 15:01 Ответить
Обратитесь в Лигу сексуальных меньшинств.
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10.03.2021 15:13 Ответить
А свою систему створити слабо?
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10.03.2021 15:15 Ответить
Та делали както... лет 20ть назад... но издохло.
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10.03.2021 16:08 Ответить
Ага, вспомнил - НСМЭП называлося
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10.03.2021 16:27 Ответить
Можно и велосипед свой изобретать. У кого мозга нет, так и поступают.

Чебурнет вместо интернета.
Фигня вместо Виза (за кордоном можно будет твою систему только к собственной башке прикладывать).
Туалетная бумага вместо национальной валюты.

Железный занавес вместо безвиза.

Ложь вместо правды.
Капитуляция вместо борьбы.
Клоун вместо президента.
Ура!!!!

И почему украинцы неизменно в результате оказываются в жопе...
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10.03.2021 18:24 Ответить
Правильное решение - все в Приват банк. Если грохнется то все разом. А на миру и смерть красна. Слав Богу что я не пациент банков.
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10.03.2021 16:09 Ответить
он нам предлагает запустить раша кары мир?))
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10.03.2021 16:22 Ответить
для установления справедливых тарифов

Эта вот хрень расчитана на незамутненных пролетариев. Тарифы диктует спрос и рынок.

Если в Украине обслуживание Визы и Мастеркард дороже, чем в Польше, значит это надо кому-то в Украине.
А это значит, что украинским "искпердам" надо заняться уборкой сортиров - своей прямой обязанностью, а не лезть в международные платежные системы.
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10.03.2021 18:20 Ответить
 
 