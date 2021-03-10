УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11344 відвідувача онлайн
Новини
4 005 20

Держава має обмежити монополію міжнародних платіжних систем, - експерт

Держава має обмежити монополію міжнародних платіжних систем, - експерт

Монопольне становище міжнародних платіжних систем Mastercard та Visa настільки очевидне, що держава не може продовжувати ігнорувати його.

Про це заявив Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи, на своїй сторінці у Фейсбук.

Він оприлюднив дані, які підтверджують, що тарифікація карткових платіжних систем для українського бізнесу є необґрунтованою і потребує регуляції з боку законодавчої влади.

"В Україні склалась ситуація, коли приблизно 70% послуг еквайрингу надають державні банки, а в цілому їхня частка на ринку банківських послуг становить понад 50%. Водночас частка карткових платіжних систем Mastercard і Visa становить 67% та 32% операцій відповідно, вони самостійно встановлюють мінімальний розмір комісії інтерчейндж. Українські державні банки, разом із міжнародними платіжними системами (Visa та Mastercard) – фактично є монополістами на цьому ринку без будь-якої конкуренції", – зазначив Гетман.

Економіст наголосив на тому, що Антимонопольний комітет не звертає уваги на цю ситуацію, а спроби відрегулювати її адміністративним шляхом були не вдалими.

"Численні спроби регулятора фінансового сектору – також не призвели до успішного вирішення проблеми, зокрема останні заяви заступника Голови НБУ у березні 2020 року щодо необхідності "зниження тарифів на інтерчейндж, що має здійснюватися адміністративним шляхом" – не знайшли практичної реалізації. Постанова КМУ №534, яка передбачала необхідність зниження тарифів на еквайринг, також була проігнорована", – наголосив експерт.

Гетман закликав парламентарів внести зміни до низки законів, щоб надати Нацбанку повноваження, необхідні для встановлення справедливих тарифів на використання карткових платіжних систем.

"Тож у ситуації, що склалася, певне втручання регулятора (НБУ) або законодавця вбачається припустимим та економічно доцільним. Наприклад, можна надати НБУ, як мегарегулятору фінансового сектору, можливість регулювати тарифи на еквайринг та інтерчейндж - ухвалити законопроєкт №4364 у другому читанні, внести зміни до статті 47 ЗУ Про банки і банківську діяльність та законодавчо зобов'язати НБУ протягом трьох місяців проаналізувати ситуацію і ухвалити необхідні нормативно-правові акти, які закріплять обґрунтований рівень тарифів еквайрингу та комісії на інтерчейндж (з 2022 року), не вищий ніж певний рівень", - резюмував координатор Економічної експертної платформи.

Він висловив сподівання, що компроміс у цьому питанні буде знайдено.

Автор: 

монополія (133) платіжні системи (404)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Когда уже в Украине заработает PayPal?
показати весь коментар
10.03.2021 14:05
+5
Слава Богу, хоть туда еще доморощеные гетманы не добрались.
показати весь коментар
10.03.2021 14:06
+5
зеленые свои кривые руки ещё сюда не засунули?
показати весь коментар
10.03.2021 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скрытая реклама?

Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, – эксперт - Цензор.НЕТ 4855
показати весь коментар
10.03.2021 13:48 Відповісти
Правильно . Накласти на кожне користування карткою рядовими українцями 18% податок у зєліну казну.
показати весь коментар
10.03.2021 13:52 Відповісти
Когда уже в Украине заработает PayPal?
показати весь коментар
10.03.2021 14:05 Відповісти
Он работает в Украине уже 100 лет
Наверное ты хотел спросить когда можно будет не только отправлять но и принимать платежи по PayPal?
показати весь коментар
11.03.2021 21:40 Відповісти
Под словом заработает и имеется ввиду приём и отправка платежей.
показати весь коментар
12.03.2021 08:50 Відповісти
Государство должно ограничить монополию международных платежных систем, - эксперт , особенно на кредиты от МВФ и других кредиторов,которые и есть хозяевами этих платежных систем...
показати весь коментар
10.03.2021 13:57 Відповісти
Слава Богу, хоть туда еще доморощеные гетманы не добрались.
показати весь коментар
10.03.2021 14:06 Відповісти
Сейчас при власти шлимазлы а не гетманы
показати весь коментар
11.03.2021 21:41 Відповісти
зеленые свои кривые руки ещё сюда не засунули?
показати весь коментар
10.03.2021 14:09 Відповісти
если зеленое еще и в международные платежные системы свою крысиную мордень всунет, то скорее всего деньги придется почтовыми голубями пересылать ... все за что эти клоуны берутся, накрывается медным тазом...
показати весь коментар
10.03.2021 14:14 Відповісти
наши банки за одну операцию с картой берут % больше чем в германии за год кредита. так КТО ЖЕ У НАС МОНОПОЛИСТ???
показати весь коментар
10.03.2021 14:21 Відповісти
А монопольне положеніє міжнародних соцсєтєй не турбує експєрта?
показати весь коментар
10.03.2021 15:01 Відповісти
Обратитесь в Лигу сексуальных меньшинств.
показати весь коментар
10.03.2021 15:13 Відповісти
А свою систему створити слабо?
показати весь коментар
10.03.2021 15:15 Відповісти
Та делали както... лет 20ть назад... но издохло.
показати весь коментар
10.03.2021 16:08 Відповісти
Ага, вспомнил - НСМЭП называлося
показати весь коментар
10.03.2021 16:27 Відповісти
Можно и велосипед свой изобретать. У кого мозга нет, так и поступают.

Чебурнет вместо интернета.
Фигня вместо Виза (за кордоном можно будет твою систему только к собственной башке прикладывать).
Туалетная бумага вместо национальной валюты.

Железный занавес вместо безвиза.

Ложь вместо правды.
Капитуляция вместо борьбы.
Клоун вместо президента.
Ура!!!!

И почему украинцы неизменно в результате оказываются в жопе...
показати весь коментар
10.03.2021 18:24 Відповісти
Правильное решение - все в Приват банк. Если грохнется то все разом. А на миру и смерть красна. Слав Богу что я не пациент банков.
показати весь коментар
10.03.2021 16:09 Відповісти
он нам предлагает запустить раша кары мир?))
показати весь коментар
10.03.2021 16:22 Відповісти
для установления справедливых тарифов

Эта вот хрень расчитана на незамутненных пролетариев. Тарифы диктует спрос и рынок.

Если в Украине обслуживание Визы и Мастеркард дороже, чем в Польше, значит это надо кому-то в Украине.
А это значит, что украинским "искпердам" надо заняться уборкой сортиров - своей прямой обязанностью, а не лезть в международные платежные системы.
показати весь коментар
10.03.2021 18:20 Відповісти
 
 