Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова продолжает игнорировать своего непосредственного начальника – главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

Об этом она сказала в интервью изданию "Новое Время" .

По ее словам, их встречи ограничиваются лишь совместными заседаниями правления регулятора в Zoom.

"У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов", - отметила она. Рожкова добавила, что общение также происходит только в рамках обсуждения рабочих вопросов. "Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - подчеркнула она.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Катерина Рожкова перестала общаться с главой НБУ, после своего отпуска. В интервью "Лиге" она рассказала, что они не общаются больше месяца. Отметим, что напряженные отношения между Рожковой и Шевченко возникли после того, как она получила выговор от совета НБУ. После этого она подала в суд на Нацбанк, однако продолжает там работать и получать зарплату.