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Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom

Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom

Заместитель главы НБУ Катерина Рожкова продолжает игнорировать своего непосредственного начальника – главу Нацбанка Кирилла Шевченко.

  Об этом она сказала в интервью изданию "Новое Время" .

 По ее словам, их встречи ограничиваются лишь совместными заседаниями правления регулятора в Zoom.

"У нас правление происходит регулярно в Zoom, два раза в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов", - отметила она. Рожкова добавила, что общение также происходит только в рамках обсуждения рабочих вопросов. "Мы общаемся в рамках обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - подчеркнула она.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Катерина Рожкова перестала общаться с главой НБУ, после своего отпуска. В интервью "Лиге" она рассказала, что они не общаются больше месяца. Отметим, что напряженные отношения между Рожковой и Шевченко возникли после того, как она получила выговор от совета НБУ. После этого она подала в суд на Нацбанк, однако продолжает там работать и получать зарплату.

Автор: 

НБУ (4833) Рожкова Екатерина (89)


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Рожкову можно заменить приложением "Заместитель в смартфоне".
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10.03.2021 15:02 Ответить
Краще замінити того "Шевченка".
В міжнародних партнерів України претензії до нього, а не до Рожкової.
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10.03.2021 15:05 Ответить
Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom - Цензор.НЕТ 331
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10.03.2021 15:09 Ответить
Може мені ще Подоляка слухати та читати?
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10.03.2021 15:10 Ответить
эта шмара еще с Гонтаревой при сывочолом крутили-вертели НБУ ну и денежными потоками как хотели. Пора и ее на почетный отдых в Лондон отпустить.
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10.03.2021 15:05 Ответить
Зв чайно, у тебе є докази, без сумніву ти їх подав у НАБК, СБУ, ДБР, Енпрокуратуру. Нє? На всякий випадок:висери помойки Коломойського Г+Г це не докази, а пропаганда.
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10.03.2021 16:28 Ответить
Шевченко це той, що був зловлений на корупції? І правильно робить.
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10.03.2021 15:17 Ответить
У не начальница Сатановская-Гонтарева , руководит из Лондона. По ней давно СИЗО скучает.
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10.03.2021 15:39 Ответить
 
 