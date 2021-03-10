Рожкова не спілкується з Шевченком, обмежуючись лише спільними нарадами в Zoom

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова продовжує ігнорувати свого безпосереднього начальника - главу Нацбанку Кирила Шевченка.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Новое Время" .

За її словами, їхні зустрічі обмежуються лише спільними засіданнями правління регулятора в Zoom.

"У нас правління відбувається регулярно в Zoom, два рази на тиждень, тому регулярно два рази на тиждень на правлінні в Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. В рамках колегіальних органів", - зазначила вона. Рожкова додала, що спілкування також відбувається тільки в рамках обговорення робочих питань. "Ми спілкуємося в рамках обговорення питань. Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в серпні минулого року стало відомо, що Катерина Рожкова перестала спілкуватися з главою НБУ, після своєї відпустки. В інтерв'ю "Лізі" вона розповіла, що вони не спілкуються більше місяця. Зазначимо, що напружені відносини між Рожкової і Шевченка виникли після того, як вона отримала догану від ради НБУ. Після цього вона подала в суд на Нацбанк, проте продовжує там працювати і отримувати зарплату.