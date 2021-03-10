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Рожкова не спілкується з Шевченком, обмежуючись лише спільними нарадами в Zoom

Рожкова не спілкується з Шевченком, обмежуючись лише спільними нарадами в Zoom

Заступниця глави НБУ Катерина Рожкова продовжує ігнорувати свого безпосереднього начальника - главу Нацбанку Кирила Шевченка.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню "Новое Время" .

За її словами, їхні зустрічі обмежуються лише спільними засіданнями правління регулятора в Zoom.

"У нас правління відбувається регулярно в Zoom, два рази на тиждень, тому регулярно два рази на тиждень на правлінні в Zoom ми бачимося. Крім того, є комітети фінансової стабільності, монетарні комітети, вони теж дистанційні. В рамках колегіальних органів", - зазначила вона. Рожкова додала, що спілкування також відбувається тільки в рамках обговорення робочих питань. "Ми спілкуємося в рамках обговорення питань. Якщо виникають якісь питання і я щось коментую, він щось коментує, це не означає, що ми комунікуємо з ним", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в серпні минулого року стало відомо, що Катерина Рожкова перестала спілкуватися з главою НБУ, після своєї відпустки. В інтерв'ю "Лізі" вона розповіла, що вони не спілкуються більше місяця. Зазначимо, що напружені відносини між Рожкової і Шевченка виникли після того, як вона отримала догану від ради НБУ. Після цього вона подала в суд на Нацбанк, проте продовжує там працювати і отримувати зарплату.

Автор: 

НБУ (10341) Рожкова Катерина (349)


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Рожкову можно заменить приложением "Заместитель в смартфоне".
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10.03.2021 15:02 Відповісти
Краще замінити того "Шевченка".
В міжнародних партнерів України претензії до нього, а не до Рожкової.
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10.03.2021 15:05 Відповісти
Рожкова не общается с Шевченко, ограничиваясь лишь общими совещаниями в Zoom - Цензор.НЕТ 331
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10.03.2021 15:09 Відповісти
Може мені ще Подоляка слухати та читати?
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10.03.2021 15:10 Відповісти
эта шмара еще с Гонтаревой при сывочолом крутили-вертели НБУ ну и денежными потоками как хотели. Пора и ее на почетный отдых в Лондон отпустить.
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10.03.2021 15:05 Відповісти
Зв чайно, у тебе є докази, без сумніву ти їх подав у НАБК, СБУ, ДБР, Енпрокуратуру. Нє? На всякий випадок:висери помойки Коломойського Г+Г це не докази, а пропаганда.
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10.03.2021 16:28 Відповісти
Шевченко це той, що був зловлений на корупції? І правильно робить.
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10.03.2021 15:17 Відповісти
У не начальница Сатановская-Гонтарева , руководит из Лондона. По ней давно СИЗО скучает.
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10.03.2021 15:39 Відповісти
 
 