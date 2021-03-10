Экс-"регионал" Шипко назначен и.о.директора Национального института рака
Народный депутат от Партии регионов VII и VIII ("Відродження") созывов Андрей Шипко назначен и.о.директора Национального института рака (НИР).
Как сообщается на сайте клиники, с лета 2020 года Шипко занимал должность первого заместителя директора НИР.
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