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Экс-"регионал" Шипко назначен и.о.директора Национального института рака

Народный депутат от Партии регионов VII и VIII ("Відродження") созывов Андрей Шипко назначен и.о.директора Национального института рака (НИР).

Как сообщается на сайте клиники, с лета 2020 года Шипко занимал должность первого заместителя директора НИР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Регионал" Шипко выдает лицензии на медпрактику в Раде. ФОТОрепортаж

Экс-регионал Шипко назначен и.о.директора Национального института рака 01
Экс-регионал Шипко назначен и.о.директора Национального института рака 02

Автор: 

назначение (2167) Шипко (8) Национальный институт рака (17)


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Топ комментарии
+7
Мы предупреждали(с) говорить?
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10.03.2021 16:21
+3
Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку - Цензор.НЕТ 1861
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10.03.2021 16:41
+2
Новые зе-лица !?
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10.03.2021 16:39
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Мы предупреждали(с) говорить?
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10.03.2021 16:21 Ответить
Новые зе-лица !?
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10.03.2021 16:39 Ответить
Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку - Цензор.НЕТ 1861
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10.03.2021 16:41 Ответить
Каков Клован такие и кадры...тут и порохоботом не нужно быть.
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10.03.2021 16:58 Ответить
Да, этот еще тот херой "Кроме того, Шипко известен тем, что голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.Один из последних "подвигов" политика случился летом 2020 года - вечером 8 августа на реке Самара в Новомосковске Днепропетровской области https://plus.obozrevatel.com/dnipro/accident/na-dnepropetrovschine-eks-nardep-regional-sovershil-krovavuyu-avariyu-i-skryilsya.htm Шипко на своем катере протаранил плавсредство и скрылся с места, не оказав помощи травмированным пассажирам тонущего судна.По словам свидетелей, увидев, что есть пострадавшие, которые лежат без сознания и не подают признаков жизни, экс-нардеп и по совместительству доктор медицинских наук, не предоставив никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии"
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10.03.2021 17:10 Ответить
Осталось только Райку Богатыреву сделать министеркой
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10.03.2021 17:36 Ответить
Боготырева «працюэ»?
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10.03.2021 18:31 Ответить
Хлебное местечко. За какие заслуги, однако?
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10.03.2021 18:52 Ответить
А хіба він має якийсь стосунок до онкології? До речі, його мати ШИПКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА, яка була директоркою гімназії №57 у Дніпрі, померла саме від раку у віці 64-65 років.
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10.03.2021 20:14 Ответить
Мрази за взятки возвращаються !
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10.03.2021 21:54 Ответить
Креатура каломоя, бывший депутат и кандидат в мэры от Никополя
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11.03.2021 00:53 Ответить
 
 