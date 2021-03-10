Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку

Народного депутата від Партії регіонів VII і VIII ("Відродження") скликань Андрія Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку (НІР).

Як повідомляється на сайті клініки, з літа 2020 року Шипко обіймав посаду першого заступника директора НІР.

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