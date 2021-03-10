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Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку

Народного депутата від Партії регіонів VII і VIII ("Відродження") скликань Андрія Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку (НІР).

Як повідомляється на сайті клініки, з літа 2020 року Шипко обіймав посаду першого заступника директора НІР.

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Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку 01
Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку 02

Автор: 

призначення (2272) Шипко (7) Національний інститут раку (17)


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Топ коментарі
+7
Мы предупреждали(с) говорить?
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10.03.2021 16:21
+3
Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку - Цензор.НЕТ 1861
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10.03.2021 16:41
+2
Новые зе-лица !?
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10.03.2021 16:39
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Мы предупреждали(с) говорить?
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10.03.2021 16:21 Відповісти
Новые зе-лица !?
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10.03.2021 16:39 Відповісти
Ексрегіонала Шипка призначено в.о. директора Національного інституту раку - Цензор.НЕТ 1861
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10.03.2021 16:41 Відповісти
Каков Клован такие и кадры...тут и порохоботом не нужно быть.
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10.03.2021 16:58 Відповісти
Да, этот еще тот херой "Кроме того, Шипко известен тем, что голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года.Один из последних "подвигов" политика случился летом 2020 года - вечером 8 августа на реке Самара в Новомосковске Днепропетровской области https://plus.obozrevatel.com/dnipro/accident/na-dnepropetrovschine-eks-nardep-regional-sovershil-krovavuyu-avariyu-i-skryilsya.htm Шипко на своем катере протаранил плавсредство и скрылся с места, не оказав помощи травмированным пассажирам тонущего судна.По словам свидетелей, увидев, что есть пострадавшие, которые лежат без сознания и не подают признаков жизни, экс-нардеп и по совместительству доктор медицинских наук, не предоставив никакой помощи пострадавшим, скрылся с места аварии"
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10.03.2021 17:10 Відповісти
Осталось только Райку Богатыреву сделать министеркой
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10.03.2021 17:36 Відповісти
Боготырева «працюэ»?
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10.03.2021 18:31 Відповісти
Хлебное местечко. За какие заслуги, однако?
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10.03.2021 18:52 Відповісти
А хіба він має якийсь стосунок до онкології? До речі, його мати ШИПКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА, яка була директоркою гімназії №57 у Дніпрі, померла саме від раку у віці 64-65 років.
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10.03.2021 20:14 Відповісти
Мрази за взятки возвращаються !
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10.03.2021 21:54 Відповісти
Креатура каломоя, бывший депутат и кандидат в мэры от Никополя
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11.03.2021 00:53 Відповісти
 
 