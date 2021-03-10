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Дубинский выиграл суд против Рожковой

Дубинский выиграл суд против Рожковой

Заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова подтвердила, что проиграла суд народному депутату Александру Дубинскому.

В интервью изданию "Новое время" она призналась, что получила пока только резолютивную часть решения.

"Буквально на днях мы получили негативное решение по нашему иску. Суть иска была в том, что господин Дубинский обвинял руководство Национального банка в сговоре с собственниками банка "Радикал". И суть иска была в том, что мы в общем-то против этого сговора, естественно, там никакого сговора не было. Мы получили пока только резолютивную часть, нет еще полного решения суда об этом", - отметила Рожкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Дубинский опубликовал расследование, в котором, в частности рассказал о выведении в 2015 году с рынка "Радикал банка".

Нацбанк потребовал опровержения и якобы выплату компенсации в размере 128 млн грн бизнесмену Сергею Курченко. В расследовании также фигурировали фамилии Рожковой и экс-главы НБУ Якова Смолия. В свою очередь, Нацбанк требовал опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

Отметим, что доходы замглавы НБУ в 2019 году, согласно ее декларации составили более 4 млн грн, совокупные наличные сбережения — более 8 млн грн.

Автор: 

Рожкова Екатерина (89) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+38
В нормальной стране Дубинский уже бы сидел на бутылке за гос. измену. Но у него мама любит скорость
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10.03.2021 17:59
+28
Ну а шо, портновський суддя також любить скорость.)
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10.03.2021 17:55
+26
залишається ще виграти суд проти Байдена бажано розглядати в Печерському суді
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10.03.2021 17:53
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В нормальной стране она бы уже с подругой Гонтаревой на зоне парились бы а не с балаболом Дубинским судилась.
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10.03.2021 17:52 Ответить
Особливо за те, як ця парочка викупила борги у підсанційного кацапського "Промінвестбанку", чим покрила збитки кацапам та загнала в ще більше майже в два рази боргове ярмо "Укрзалізницю".
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10.03.2021 17:57 Ответить
В нормальной стране Дубинский уже бы сидел на бутылке за гос. измену. Но у него мама любит скорость
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10.03.2021 17:59 Ответить
С бешеной собакой, в нормальной стране, поступил бы иначе!
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10.03.2021 18:57 Ответить
залишається ще виграти суд проти Байдена бажано розглядати в Печерському суді
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10.03.2021 17:53 Ответить
Придется Гонтаревой куток подружке сдать
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10.03.2021 17:54 Ответить
Дідусь Фрейд захіхікав з твого коменту.
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10.03.2021 18:15 Ответить
А мені здаєцця, муссі воланті, шо саме каломойському доведецця куток в Гонтаревій хаті в Лондоні просити на колінах!))) Вона б навідь прихистила б із жалості, але ж - санкції, матьїх!)))
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10.03.2021 18:08 Ответить
Ну а шо, портновський суддя також любить скорость.)
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10.03.2021 17:55 Ответить
Ок, если суд признал что Дубинский говорил правду то где тогда уголовное дело против Рожковой и компании за преступную схему.
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10.03.2021 17:56 Ответить
Чисто технически - время не пришло. Но я ни за кого не стою - какие-то крысиные бега, тьху всех участников!
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10.03.2021 18:37 Ответить
а який суд розглядав позов?
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10.03.2021 17:56 Ответить
Суд имени Бени-Портнов
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10.03.2021 18:00 Ответить
Дубінскій і Шарій- кумири борцунів з Порошенком.
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10.03.2021 17:59 Ответить
Шаг №2 подавать жалобы в международные суды и мочить ЗЕ и Дубину в них.

В Украине правосудия нет.
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10.03.2021 18:00 Ответить
У межгалактичєскій...
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10.03.2021 20:04 Ответить
Ну токчно не в окружной мухододрищенский - надежду и опору ЗЕлени и Портнова.
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11.03.2021 01:33 Ответить
так папєрєднік ж зробив 144 рехформи - одна з них й правосуддя! Сбрехав?
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11.03.2021 10:18 Ответить
Так может вы, зеюилы, перестанете тупить и почитаете какие именно реформы судов были сделаны?

Или очередному долбо#бу надо рассказывать?
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11.03.2021 20:58 Ответить
А счёт по ущербу в ДТП ему не выставили?
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10.03.2021 18:09 Ответить
Якщо у тебе рило в пуху, що ж ти лізеш доводити, що хтось там злодій? Так, він злодій, але й ти злодійка!
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10.03.2021 18:11 Ответить
У мене одне питання:ЯК Дубіна може виграти суд,якщо не він подав позов ?Чи був зустрічний ?
Так,суд не задовільнив вимоги Рожкової,й про причини ми будемо говорити після ознайомлення з мотивувальною частиною рішення суду.
Знову майстри заголовку повернулись...
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10.03.2021 18:23 Ответить
Судилася жаба з гадюкою...
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10.03.2021 18:53 Ответить
жаба вые#ала гадюку руками украинского кривосудия.
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10.03.2021 20:52 Ответить
Дубінський виграв суд проти Рожкової - Цензор.НЕТ 8035
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10.03.2021 21:10 Ответить
Тут, как говориться, собака кусает себя за хвост! ))
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10.03.2021 21:49 Ответить
Рожкова еще за банк Платинум должна была сесть надолго. Не так легко выдрать Порошенковско-Гонтаревские кадры.
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11.03.2021 13:20 Ответить
 
 