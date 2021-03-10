Дубинский выиграл суд против Рожковой

Заместитель главы Нацбанка Катерина Рожкова подтвердила, что проиграла суд народному депутату Александру Дубинскому.

В интервью изданию "Новое время" она призналась, что получила пока только резолютивную часть решения.

"Буквально на днях мы получили негативное решение по нашему иску. Суть иска была в том, что господин Дубинский обвинял руководство Национального банка в сговоре с собственниками банка "Радикал". И суть иска была в том, что мы в общем-то против этого сговора, естественно, там никакого сговора не было. Мы получили пока только резолютивную часть, нет еще полного решения суда об этом", - отметила Рожкова.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Дубинский опубликовал расследование, в котором, в частности рассказал о выведении в 2015 году с рынка "Радикал банка".

Нацбанк потребовал опровержения и якобы выплату компенсации в размере 128 млн грн бизнесмену Сергею Курченко. В расследовании также фигурировали фамилии Рожковой и экс-главы НБУ Якова Смолия. В свою очередь, Нацбанк требовал опровержения информации о том, что глава НБУ Яков Смолий и его заместитель Екатерина Рожкова организовали "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров.

Отметим, что доходы замглавы НБУ в 2019 году, согласно ее декларации составили более 4 млн грн, совокупные наличные сбережения — более 8 млн грн.