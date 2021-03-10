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Дубінський виграв суд проти Рожкової

Дубінський виграв суд проти Рожкової

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова підтвердила, що програла суд народному депутату Олександру Дубінському.

В інтерв'ю виданню "Новий час" вона зізналася, що отримала поки лише резолютивну частину рішення.

"Буквально днями ми отримали негативне рішення за нашим позовом. Суть позову була в тому, що пан Дубінський звинувачував керівництво Національного банку у змові з власниками банку "Радикал". І суть позову була в тому, що ми взагалі-то проти цієї змови, звісно, там ніякої змови не було. Ми отримали поки тільки резолютивну частину, немає ще повного рішення суду про це", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Дубінський опублікував розслідування, в якому, зокрема розповів про виведення в 2015 році з ринку "Радикал банку".

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Нацбанк зажадав спростування і нібито виплату компенсації в розмірі 128 млн грн бізнесменові Сергію Курченку. У розслідуванні також фігурували прізвища Рожкової й ексглави НБУ Якова Смолія. У свою чергу, Нацбанк вимагав спростування інформації про те, що глава НБУ Яків Смолій та його заступниця Катерина Рожкова організували "злочинну схему" з виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів.

Зазначимо, що доходи заступниці голови НБУ в 2019 році, згідно з її декларацією становили понад 4 млн грн, сукупні готівкові заощадження - понад 8 млн грн.

Автор: 

Рожкова Катерина (349) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+38
В нормальной стране Дубинский уже бы сидел на бутылке за гос. измену. Но у него мама любит скорость
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10.03.2021 17:59
+28
Ну а шо, портновський суддя також любить скорость.)
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10.03.2021 17:55
+26
залишається ще виграти суд проти Байдена бажано розглядати в Печерському суді
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10.03.2021 17:53
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В нормальной стране она бы уже с подругой Гонтаревой на зоне парились бы а не с балаболом Дубинским судилась.
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10.03.2021 17:52 Відповісти
Особливо за те, як ця парочка викупила борги у підсанційного кацапського "Промінвестбанку", чим покрила збитки кацапам та загнала в ще більше майже в два рази боргове ярмо "Укрзалізницю".
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10.03.2021 17:57 Відповісти
В нормальной стране Дубинский уже бы сидел на бутылке за гос. измену. Но у него мама любит скорость
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10.03.2021 17:59 Відповісти
С бешеной собакой, в нормальной стране, поступил бы иначе!
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10.03.2021 18:57 Відповісти
залишається ще виграти суд проти Байдена бажано розглядати в Печерському суді
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10.03.2021 17:53 Відповісти
Придется Гонтаревой куток подружке сдать
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Дідусь Фрейд захіхікав з твого коменту.
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10.03.2021 18:15 Відповісти
А мені здаєцця, муссі воланті, шо саме каломойському доведецця куток в Гонтаревій хаті в Лондоні просити на колінах!))) Вона б навідь прихистила б із жалості, але ж - санкції, матьїх!)))
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10.03.2021 18:08 Відповісти
Ну а шо, портновський суддя також любить скорость.)
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10.03.2021 17:55 Відповісти
Ок, если суд признал что Дубинский говорил правду то где тогда уголовное дело против Рожковой и компании за преступную схему.
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10.03.2021 17:56 Відповісти
Чисто технически - время не пришло. Но я ни за кого не стою - какие-то крысиные бега, тьху всех участников!
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10.03.2021 18:37 Відповісти
а який суд розглядав позов?
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10.03.2021 17:56 Відповісти
Суд имени Бени-Портнов
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10.03.2021 18:00 Відповісти
Дубінскій і Шарій- кумири борцунів з Порошенком.
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10.03.2021 17:59 Відповісти
Шаг №2 подавать жалобы в международные суды и мочить ЗЕ и Дубину в них.

В Украине правосудия нет.
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10.03.2021 18:00 Відповісти
У межгалактичєскій...
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10.03.2021 20:04 Відповісти
Ну токчно не в окружной мухододрищенский - надежду и опору ЗЕлени и Портнова.
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11.03.2021 01:33 Відповісти
так папєрєднік ж зробив 144 рехформи - одна з них й правосуддя! Сбрехав?
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11.03.2021 10:18 Відповісти
Так может вы, зеюилы, перестанете тупить и почитаете какие именно реформы судов были сделаны?

Или очередному долбо#бу надо рассказывать?
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11.03.2021 20:58 Відповісти
А счёт по ущербу в ДТП ему не выставили?
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10.03.2021 18:09 Відповісти
Якщо у тебе рило в пуху, що ж ти лізеш доводити, що хтось там злодій? Так, він злодій, але й ти злодійка!
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10.03.2021 18:11 Відповісти
У мене одне питання:ЯК Дубіна може виграти суд,якщо не він подав позов ?Чи був зустрічний ?
Так,суд не задовільнив вимоги Рожкової,й про причини ми будемо говорити після ознайомлення з мотивувальною частиною рішення суду.
Знову майстри заголовку повернулись...
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10.03.2021 18:23 Відповісти
Судилася жаба з гадюкою...
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10.03.2021 18:53 Відповісти
жаба вые#ала гадюку руками украинского кривосудия.
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10.03.2021 20:52 Відповісти
Дубінський виграв суд проти Рожкової - Цензор.НЕТ 8035
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10.03.2021 21:10 Відповісти
Тут, как говориться, собака кусает себя за хвост! ))
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10.03.2021 21:49 Відповісти
Рожкова еще за банк Платинум должна была сесть надолго. Не так легко выдрать Порошенковско-Гонтаревские кадры.
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11.03.2021 13:20 Відповісти
 
 