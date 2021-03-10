Дубінський виграв суд проти Рожкової

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова підтвердила, що програла суд народному депутату Олександру Дубінському.

В інтерв'ю виданню "Новий час" вона зізналася, що отримала поки лише резолютивну частину рішення.

"Буквально днями ми отримали негативне рішення за нашим позовом. Суть позову була в тому, що пан Дубінський звинувачував керівництво Національного банку у змові з власниками банку "Радикал". І суть позову була в тому, що ми взагалі-то проти цієї змови, звісно, там ніякої змови не було. Ми отримали поки тільки резолютивну частину, немає ще повного рішення суду про це", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олександр Дубінський опублікував розслідування, в якому, зокрема розповів про виведення в 2015 році з ринку "Радикал банку".

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Нацбанк зажадав спростування і нібито виплату компенсації в розмірі 128 млн грн бізнесменові Сергію Курченку. У розслідуванні також фігурували прізвища Рожкової й ексглави НБУ Якова Смолія. У свою чергу, Нацбанк вимагав спростування інформації про те, що глава НБУ Яків Смолій та його заступниця Катерина Рожкова організували "злочинну схему" з виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів.

Зазначимо, що доходи заступниці голови НБУ в 2019 році, згідно з її декларацією становили понад 4 млн грн, сукупні готівкові заощадження - понад 8 млн грн.