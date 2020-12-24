Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ

Перша заступниця керівника Національного банку Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб подали до Окружного адміністративного суду Києва позови до Ради НБУ.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК просять визнати протиправними та скасувати рішення Ради Національного банку України, датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової і заступника голови НБУ Дмитра Сологуба", - сказано в повідомленні.

Також Рожкова і Сологуб просять скасувати рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Окружний адмінсуд зараз вирішує, чи відкривати провадження за позовами Рожкової і Сологуба.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

Читайте також: МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління