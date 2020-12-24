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Новини
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Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ

Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ

Перша заступниця керівника Національного банку Катерина Рожкова та заступник голови НБУ Дмитро Сологуб подали до Окружного адміністративного суду Києва позови до Ради НБУ.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК просять визнати протиправними та скасувати рішення Ради Національного банку України, датовані жовтнем 2020 року, про надання оцінки діям першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової і заступника голови НБУ Дмитра Сологуба", - сказано в повідомленні.

Також Рожкова і Сологуб просять скасувати рішення Ради НБУ про порушення ними трудової дисципліни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Окружний адмінсуд зараз вирішує, чи відкривати провадження за позовами Рожкової і Сологуба.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було оголошено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку". Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді". Глава НБУ Шевченко пояснив догани Рожковій і Сологубу так: Порушили політику "єдиного голосу".

Читайте також: МВФ про догани Сологубу і Рожковій: Закликаємо НБУ дотримуватися принципів управління

Автор: 

позов (493) НБУ (10401) Рожкова Катерина (349) Сологуб Дмитро (52) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+14
Вообще-то банки разоряли(обворовывали) их владельцы ))) а НБУ только остановило этот процесс.
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25.12.2020 00:26
+8
зе-быдло и не является властью--их задача разрушить государство, при этом по-максиму украсть)))
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25.12.2020 00:28
+6
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8828
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25.12.2020 00:28
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А сколько Миллиардов им должна ещё доплатить Украина, за успешно разорённые банки, и успешный обвал курса гривни?
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24.12.2020 23:51 Відповісти
Вообще-то банки разоряли(обворовывали) их владельцы ))) а НБУ только остановило этот процесс.
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25.12.2020 00:26 Відповісти
Это то что тебе рассказали, а ты в это веришь? Вот так 90 банков вдруг все разворовали и решили Гонтаревой и Петрушке подарить своё имущество. А может банки начали прятать деньги от них? И тех кто с дубинками и смесями мог спалить. Как временная мера. Но им сказали нахрен с рынка, в Украине должно быть несколько банков и подконтрольных. А если украли, то где суды по возвращению средств? А то всё суды по попытке вернуть банк.
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25.12.2020 03:33 Відповісти
Все это делала Гонтарева она была смотрящей как от Путлера так и от барыги. И выполняла их приказ. Пророссийские банки постоянно укреплялись.
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25.12.2020 08:02 Відповісти
Да какое имущество у банка? Вклады? Тах их и скиздили путём выдачи невозвратных, ни чем не обеспеченных кредитов (за счёт этих вкладов) своим подконтрольным предприятиям. А эти кредиты и « подарили» вкладчикам вместо бабок.
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25.12.2020 08:48 Відповісти
А андрею сказал об этом вЯликий телеканал г+г. Верим бене бабломойскому, верим бубочке, они святые!!! Замахали кремледрочеры, специально обливающие грязью на НБУ, потому как им дана методичка брехать на реальные достижения страны. руцкое дерьмо у них во рту и на губах, не дает покоя этим мразям
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25.12.2020 11:24 Відповісти
пиарятся голубки
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25.12.2020 00:18 Відповісти
Зе власть никто и в куй не ставит - даже такое ворье как рожкова-сологуб !!! пздц
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25.12.2020 00:26 Відповісти
зе-быдло и не является властью--их задача разрушить государство, при этом по-максиму украсть)))
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25.12.2020 00:28 Відповісти
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8828
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25.12.2020 00:28 Відповісти
Правильно роблять. Коломойський хотів щоб вони опустили курс гривні, а вони навіть після показового звільнення Смолія не зробили цього.
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25.12.2020 07:59 Відповісти
народ форумний, знаєте, чого в Україні так от все хреново?
Тому що скркд нас існують ще от такі дятли, як Vladimir Soukhov, Игорь Монахов, Андрей В 5dd5d627,Елена Голицhttps://censor.net/ua/user/467300
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25.12.2020 08:12 Відповісти
И боты которые рассказывают что вас ограбили из чувства глубокой любви к стране а точнее к ее богатствам.Поэтому мордастую банкиршу в Лондоне никто и не тронет,так как все в доле.
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25.12.2020 09:12 Відповісти
Пусть ее подруга Гонтарева за нее выкуп заплатит,а то наворовала и смылась в Лондон.
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25.12.2020 09:08 Відповісти
Схоже, катьку ражкову перекроювали по тих же лекалах, що і лєнку бандарєнку.
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25.12.2020 09:27 Відповісти
"розборки" щурів у діжці ...
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25.12.2020 09:37 Відповісти
Интересно, а почему прокремлевские тролли и ублюдки не рассказывают, равно как и Цензор, что Украина получила международную награду в 2018 году за работу банковского сектора, за прозрачность работы, и за очистку банковской систесмы от банков-пылесосов? Значит международные специалисты- идиоты, а мани и вани с перепердивок и мухосрансков, рыгающие тут комменты, большие спецы в работе банковского сектора? Ржу, не могу))))) Такие вумные, правда всегда, почему то, живут хреново!))) И несут брехню- ну вот случайно , хи-хи, один в один как раша тудой и *********. Совпадение?........
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25.12.2020 11:34 Відповісти
У нас по дибильному построена система. Вон Трамп в Америке ламал-ламал, но на Конгрессе и Верховном суде зубы поломал, я уже молчу про ФРС. У нас зеленый недоносок хочет расставить своих людей везде в составе 100%, видно не понимает, что должен быть баланс влияния.
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25.12.2020 19:23 Відповісти
Рожкова і Сологуб подали позови до Ради НБУ - Цензор.НЕТ 8870
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25.12.2020 19:34 Відповісти
 
 