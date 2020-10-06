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Новини
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Рожкова про догану Ради НБУ: "Тривожний сигнал для незалежності Національного банку"

Рожкова про догану Ради НБУ:

Оголошення догани Радою НБУ першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику глави Дмитру Сологубу - це тривожний сигнал для незалежності Національного банку. Саму ж догану було винесено за спілкування із засобами масової інформації.

Про це заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, коментуючи оголошену Радою Національного банку України їй та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу догану, передає Цензор.НЕТ.

"Про останнє рішення Ради НБУ

На численні запити ЗМІ надаю особистий коментар.

Запитання: Чим саме ми з Дмитром Сологубом могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану та недовіру?

Варіанти відповідей:

A) Стабільний банківський сектор під час пандемії

B)Зниження інфляції до цільового рівня

С) Однознакові ставки за кредитами

D) Прозорі комунікації

Якщо серйозно, тут є правильна відповідь - це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, чи це причина, чи скоріше привід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри недовіру Рожковій і Сологубу, всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі, - пресслужба

Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Лінк на матеріал залишу нижче. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії", не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі.

Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

Залишимо юристам оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень. З огляду на позицію окремих членів Ради НБУ у соцмережах, це про "високі стандарти корпоративного управління". Дозволю собі процитувати пана Шапрана: "У лихих 90-х рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана)...".

Враховуючи кількість погроз, що я отримую, слова цього захисника кодексу етики, працівника НБУ можуть бути трактовані неоднозначно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу

У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду.

P.S Здавалося б, до чого тут портрет?" - заявила Рожкова.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу.

Рожкова про догану Ради НБУ: Тривожний сигнал для незалежності Національного банку 01
Рожкова про догану Ради НБУ: Тривожний сигнал для незалежності Національного банку 02

Автор: 

догана (31) НБУ (10475) Рожкова Катерина (349) Рада НБУ (165) Сологуб Дмитро (52)


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Топ коментарі
+12
просерит зелох безвиз как пить дать, его кремлёвским друзьям безвиз в глаза колет. дальше томос
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06.10.2020 10:13 Відповісти
+10
Прежде чем комментировать, почитайте про енту ражкову...
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06.10.2020 10:20 Відповісти
+9
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 661
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06.10.2020 10:17 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
просерит зелох безвиз как пить дать, его кремлёвским друзьям безвиз в глаза колет. дальше томос
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06.10.2020 10:13 Відповісти
Махровый коррупционер Богдан Данилишин служит тем, кто ему платит. Порох -- президент выполняем жедания Пороха, Зеленский президент выполняем все прихоти нового босса.
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06.10.2020 10:16 Відповісти
я не думаю,что это результат лоботомии допысувача.скорее выполнение платных заданий из ольгино
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06.10.2020 11:30 Відповісти
Стосовно https://censor.net/ru/user/444406 - ти, можливо, і маєш раціо. Але, скоріш за все йому потрібна лоботомія через наявність в його черепку довіри до олігархів-ворогів бені; таких, як Пінчук чи Ахметов...
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06.10.2020 12:10 Відповісти
Гыг ты еще живой. И все еще копейку как бот зарабатываешь. Прямо из Ольгино?
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06.10.2020 12:40 Відповісти
не,меня к вам не взяли .из идеологических соображений.кацапню не люблю.
к русским отношусь со сдержанным оптимизмом
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06.10.2020 13:06 Відповісти
А как вообще жизнь в орде? Сколько приходится комментариев в день клепнуть чтобы прокормиться?
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06.10.2020 13:13 Відповісти
см.https://censor.net/ru/comments/locate/3223106/019214b3-a5ff-72df-8cbe-f86b627fd251
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06.10.2020 13:21 Відповісти
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 661
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06.10.2020 10:17 Відповісти
Беларусь вон тоже неплохо живет под российским сапогом.
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06.10.2020 10:19 Відповісти
У меня там родычи, живут белорусы получше чем украинцы это точно.
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06.10.2020 10:26 Відповісти
Так езжай в Беларусь. Чего в Украине забыл?
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06.10.2020 10:27 Відповісти
а его в беларуси из засрашки не хотят .шоб х-оть какой то орднунг не испортил в подьездах
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06.10.2020 11:34 Відповісти
Был я в Минске. Для меня он выглядел точно также как разворованный Днепр.
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Бедные белорусы богаче бедных украинцев, так было бы точнее
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06.10.2020 12:51 Відповісти
Правильно, быдло должно сидеть возле плинтуса после паханины за копейки на кукловодов Зели Беню, Ахмета, Пинчука, а не шастать по Европе и смотреть как люди живут.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
Грунько, ты сам дурак, неспособный даже прочитать, понять с кем общаешься.
Просто заплатить за визу будет мало, нужно будет еще ездить в визовые центры, тратить время и деньги на дорогу.
Или бригадир рассказал Грунько, что визовые центры во всех городах Украины?
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Так Юрочке похрен на самом деле. Он будет посещать Европу в своей голове. Ему большего и не надо.
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06.10.2020 10:34 Відповісти
оформление визы занимало неделю с кучей бумаг. Грунько ни хрена не понимакт.
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06.10.2020 10:34 Відповісти
конечно ...свое болото привычнее
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06.10.2020 10:33 Відповісти
а вам никто и не предлагает,кацапня...ноборот,во всем мире в моде тренд "рашафри"
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06.10.2020 11:31 Відповісти
МВФ гроші більше не позичить,а ЄС в кілька етапів позбавить безвізу.
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06.10.2020 10:16 Відповісти
Любого тронь и тут же поднимается крик о политических нападках на честнейшего человека.
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06.10.2020 10:16 Відповісти
Це ти, https://censor.net/ru/user/467610про свого кумира?
Рожкова о выговоре Совета НБУ: "Тревожный сигнал для независимости Национального банка" - Цензор.НЕТ 2711
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06.10.2020 10:19 Відповісти
Если ты посмотришь за действиями этой власти, то они везде одинаковые. Я начальник - ты дурак. Такая схема общения. Это и есть то самое прошлое о котором говорит Рожкова.
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06.10.2020 10:26 Відповісти
слишком уж заинтересованно трогаешь .похож на свихнувшегося педо...
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06.10.2020 11:32 Відповісти
Прежде чем комментировать, почитайте про енту ражкову...
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06.10.2020 10:20 Відповісти
Типичная представительница прошлого поколения интеллектуалов, ставших на службу Золотому Тельцу. Умный подлец куда опаснее тупого...
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06.10.2020 10:30 Відповісти
А нынешнее поколение честных это кто? Арахамии с Корявченковыми?
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06.10.2020 10:34 Відповісти
Увы, все уже уехали. Но могут вернуться
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06.10.2020 10:47 Відповісти
Кто все? Вы где находитесь?
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06.10.2020 10:53 Відповісти
Сижу в офисе на заводе. Занимаюсь хернёй по команде ретроградов. Даже за большие деньги нормальных управленцев не нанять. Даже дети этих ретроградов не хотят возвращаться из Европы...
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06.10.2020 11:02 Відповісти
От детей и внучек ретроградов Фокиных толку не будет при любой зарплате.
Только почему-то бегут они в США и Европу в то время, когда их диды-совкодрочеры клянут Америку и тянут Украину в стойло россии.
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06.10.2020 11:14 Відповісти
Не, фсбэшная консерва, продсигающая иртересы рпши и замешанная в грязных делишках
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06.10.2020 10:35 Відповісти
*продвигающая интересы раши
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06.10.2020 10:36 Відповісти
У Раши есть один интерес - иметь в этой стране такую же беспросветную помойку как в других странах СНГ. Коррумпированную мафиозную элиту, которая ничего не умеет. И это не про Рожкову, а про Данилишина и вот этого нового главу Нацбанка. Россия это мафия, которая захватила страну. И главная вина прошлой власти - Порошенка, Рожковой или Гончаровой была в том, что они не мафия.
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06.10.2020 10:39 Відповісти
Вообще это общепризнанный факт. В России сейчас власть бандитов, мафиози. Вся страна построена по принципам сицилийской мафии. Когда у мафии бесконечная власть и она делится с простыми гражданами крохами.
У нас тоже есть мафиози, так как мы прошли через те же девяностые и у нас те же комсомольцы, которые потомки бандитов-коммунистов и имеют схожую ментальность. Путь в Европу для Украины это отказаться от бандитизма в управлении государством. Другого пути нет. Видишь Россию? Делай наоборот.
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06.10.2020 10:41 Відповісти
Ой ли! У любого гопника интересы куда более приземлённые - бабло и его сохранение (и своей шкуры, конечно).
Пока что и у наших и у тамошних дела идут не плохо...
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06.10.2020 10:56 Відповісти
Не тяните сову на глобус.
Зеленые рашенские консервы не преследуют, а поощряют.
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06.10.2020 10:40 Відповісти
Так они сами говорят. За коммуникации. Эта власть это власть мечтающая построить авторитарную вертикаль и нагло врать. Посмотрите на армию как Хомчак вчера соврал про обстрелы. Он сам запретил фиксировать обстрелы и сам гордо предоставил данные что обстрелов нет. Это власть, которая не терпит ничего основанного на фактах.
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06.10.2020 10:25 Відповісти
С...амка промосковская и проворовавшаяся
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Що?
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06.10.2020 10:39 Відповісти
Это уже серьёзно....
Устроить цирк из Национального банка - это вам не про космический концерн по телеку трындеть!
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06.10.2020 10:29 Відповісти
Они иначе не умеют. Это люди ментально из СССР, партсобраний и бесконечной власти над плебсом.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Для України- капець, який тривожний. Для коломойського з мертвечуком і дерьмаком- святкові передзвони.
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06.10.2020 10:38 Відповісти
Тревожный сигнал это виселица для Гонтаревой а это так -понты..
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06.10.2020 11:58 Відповісти
Я бы подал в суд и написал заявление в полицию, в комментарии присутствует угроза жизни!!!! И сразу же иск на главу НБУ в ЕСПЧ
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06.10.2020 12:48 Відповісти
 
 