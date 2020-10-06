Рожкова про догану Ради НБУ: "Тривожний сигнал для незалежності Національного банку"

Оголошення догани Радою НБУ першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику глави Дмитру Сологубу - це тривожний сигнал для незалежності Національного банку. Саму ж догану було винесено за спілкування із засобами масової інформації.

Про це заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова, коментуючи оголошену Радою Національного банку України їй та іншому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу догану, передає Цензор.НЕТ.

"Про останнє рішення Ради НБУ

На численні запити ЗМІ надаю особистий коментар.

Запитання: Чим саме ми з Дмитром Сологубом могли засмутити Раду Національного банку, за що отримали догану та недовіру?

Варіанти відповідей:

A) Стабільний банківський сектор під час пандемії

B)Зниження інфляції до цільового рівня

С) Однознакові ставки за кредитами

D) Прозорі комунікації

Якщо серйозно, тут є правильна відповідь - це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, чи це причина, чи скоріше привід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри недовіру Рожковій і Сологубу, всі члени правління НБУ працюють у звичайному режимі, - пресслужба

Справа у тому, що ми надали коментарі виданню KyivPost для публікації про Національний банк. Лінк на матеріал залишу нижче. Але повірте, нічого крамольного, що б йшло у розріз з "генеральною лінією партії", не озвучувалося. Ми казали, що незалежність НБУ - це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі.

Не вірите, що у 2020 році можуть оголошувати догану за спілкування з засобами масової інформації?! Я теж до кінця не вірила, що цензура дійшла до стін Національного банку. Але чому дивуватися, якщо рішення приймалося "вночі зухвало топором". Тобто за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

Залишимо юристам оцінку правових наслідків і наявність у Ради НБУ повноважень для ухвалення таких рішень. З огляду на позицію окремих членів Ради НБУ у соцмережах, це про "високі стандарти корпоративного управління". Дозволю собі процитувати пана Шапрана: "У лихих 90-х рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана)...".

Враховуючи кількість погроз, що я отримую, слова цього захисника кодексу етики, працівника НБУ можуть бути трактовані неоднозначно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу

У підсумку, вважаю, що це перемога минулого над майбутнім. Тривожний сигнал для незалежності Національного банку, та й загалом для здорового глузду.

P.S Здавалося б, до чого тут портрет?" - заявила Рожкова.

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу.



