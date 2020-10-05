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Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу

Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу

Рада Національного банку України (НБУ) оголосила догану і висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику глави Дмитру Сологубу.

Таке рішення було ухвалено на зборах Ради НБУ в п'ятницю, 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Рада також розглянула низку організаційних і кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, (...) вирішив: оголосити догану Рожковій (...) і Сологубу. (...) Висловити недовіру (...) Рожковій і (...) Сологубу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два транші МВФ до кінця року Україна вже не отримає, треба намагатися одержати хоча б один, - заступник голови НБУ Сологуб

Автор: 

НБУ (10474) Рожкова Катерина (349) Рада НБУ (165) Сологуб Дмитро (52)


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Топ коментарі
+25
Каломойского надо назначить главой НБУ! Ему доверяют все 73%!
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05.10.2020 17:35 Відповісти
+23
По-моему, пришло время бежать в обменник. Они - последние, кого назначили при Порохе.
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05.10.2020 17:39 Відповісти
+20
Ясный пень гнать. Поставьте туда уборщицу из квартала 95. Она вам, типиллам, накерует. Как и Бубочка. По приколу. А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:44 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Каломойского надо назначить главой НБУ! Ему доверяют все 73%!
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05.10.2020 17:35 Відповісти
Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу - Цензор.НЕТ 5830
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05.10.2020 17:44 Відповісти
В смысле как Юга Луценко при Порошенко?
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05.10.2020 17:52 Відповісти
Нет в смысле как Венедиктова при Клуне -наркомане!
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05.10.2020 17:56 Відповісти
Вкекдиктова, Рябошапка, Баканов, Гончарук, Ермак, Шевченко, Вовк, Бабиков, Татаров и т.д. и т.п. Список дальше продолжишь сам.
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05.10.2020 18:10 Відповісти
Надо было не хламидии о потере безвиза писать ( оно шавка ) , а брехунцу голобородько🤢🤡🐲 с арестом всех разграбленной помощи от Евросоюза
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05.10.2020 18:18 Відповісти
Портнов теж не пальцем дєланий. В список його.
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05.10.2020 19:24 Відповісти
Таки да.
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05.10.2020 19:34 Відповісти
Рафинированный патриот страны - правда страна пока уточняется ... Но то такое - верно зебилы ...
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05.10.2020 18:08 Відповісти
Давно треба було це зробити.
Діти гонтарєвой засиділися на посадах.
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05.10.2020 17:37 Відповісти
Ясный пень гнать. Поставьте туда уборщицу из квартала 95. Она вам, типиллам, накерует. Как и Бубочка. По приколу. А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:44 Відповісти
Рожкова это та, что стояла горой за "кращу банкіршу Всесвіту"?
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05.10.2020 17:37 Відповісти
Это не самый большой ее грех. Эта коррумпированная гадина принесла вреда Украине не меньше, чем калло Мойша. Вообще, сложилась в Украине странная каста неприкасаемых негодяев, мнящих о себе, что они "менеджеры", "грамотные управленцы", а на самом деле эти сволочи не подпускают рядом с собой и близко настоящих профессионалов. Как и всюду в Украине.
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05.10.2020 17:52 Відповісти
Це ти самокатчика имеешь ввиду? А-ха-ха!!
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05.10.2020 17:58 Відповісти
Да, её подельница.
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05.10.2020 18:02 Відповісти
Хоть что-то.
Эту рожкову вместе с леркой погорелицой разорвать мало будет.
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05.10.2020 17:37 Відповісти
Подєльнікі попіредника...
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05.10.2020 17:39 Відповісти
шо за нарушение правил внутреннего распорядка?курили в неустановленном месте шоле?
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05.10.2020 17:39 Відповісти
А по роботі і виконанню посадових обов'язків закинути було нічого!
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05.10.2020 18:42 Відповісти
По-моему, пришло время бежать в обменник. Они - последние, кого назначили при Порохе.
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05.10.2020 17:39 Відповісти
Ты опоздал. Уже год как доллар по 100. Свидетели соевой зрады таки не обманули.
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05.10.2020 17:50 Відповісти
Рожкова помагала кацапским фирмам и банкам выводить деньги из Украины . То есть работала с оккупантом
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05.10.2020 17:41 Відповісти
Тебе из словакии виднее
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05.10.2020 17:45 Відповісти
София бОльший патриот, чем многие, даже если не кричит, как не которые, и не рвет на себе вышиванку. К тому же успешный человек, и в Украине, и в Европе. И знает всю эту камарилью не по интернетовским статейкам.
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05.10.2020 20:06 Відповісти
Поэтому она дает тупые советы, находясь в сытой и благополучной загранице. Пусть приезжает и лично поучаствует в строительстве успешной Украины.
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06.10.2020 08:13 Відповісти
Не имеет смысла. В любом обществе только 10 процентов активной, мыслящей части населения. Но там хотя бы хотят жить лучше, у нас же ждут, пока кто-то начнет делать за них. А самые активные понимают: все впустую и едут туда, где могут применить свои силы.
Поверьте, даже адаптироваться в другой стране это труд, а достичь успеха могут только цельные, проактивные личности. Сама система в Украине и ее общество прогнили настолько, что, мне кажется, изменения невозможны. Появись (ну, вдруг), в стране разумный, порядочный, мыслящий человек это же общество не даст ему ничего реализовать, всем привычнее уже сложившиеся отношения, "зона комфорта". Да и не появится в Украине такой лидер нации, вся элита сгнила, превратилась в быдлоэлиту. Вы почитайте репортажи с высшего законодательного органа страны, какие там могут быть законы? Там же полоумные, жадные, голодные на деньги, продажные скоты! Посмотрите на генпрокурора Украины, "совесть нации". Нация полностью морально разложилась.
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07.10.2020 08:36 Відповісти
Свої ж міцно заспамили комент - я не зміг розспамити.
Очевидно, не вписався у темники пєтєпутєнської команди.
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06.10.2020 10:18 Відповісти
от не терпится ватной зелени поскорее в полной мере дефолт ощутить...аж ножками *****-так вызверились на рожкову...
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05.10.2020 17:41 Відповісти
Совет НБУ объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и Сологубу - Цензор.НЕТ 3481
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05.10.2020 17:42 Відповісти
Прикинь, Гыга. Вот таки соснули все получается. Но стогин и вселенский зрадный вой идёт именно от соевых всепропальцев с ихних зрадных болот. Совпадение? Не думаю.
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05.10.2020 17:54 Відповісти
это и была ваша цель?шоб всей страной соснули?
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05.10.2020 17:57 Відповісти
Остальные просто пока думают что клоун их сгущенкой покормил!
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05.10.2020 18:00 Відповісти
Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу - Цензор.НЕТ 9335

Хотя это так оптимистичненько!
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05.10.2020 17:59 Відповісти
Голову Ощадбанку поміняли... На черзі Приватбанк, з відмовою претензій жо бені.
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05.10.2020 18:08 Відповісти
Які притензії - мальчік за державу потерпів (яка держава - поки достеменно не відомо, но зебілам то і не важливо)! Терміново треба видати йому десять лярдів компенсації!
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05.10.2020 18:10 Відповісти
https://tyzhden.ua/News/248405 ЄС погрожує скасувати безвіз українським олігархам і політикам
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05.10.2020 18:11 Відповісти
Это же выбранные вами калоЗебарыги докерувались ! Порошенко дал безвиз ,зельцман специально угробил , чтобы.🐏🐑 73% , за гроши на Каломойшу вкалывали , а шмыгаль ваш уже заявил - пенсий скоро не будет
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05.10.2020 18:27 Відповісти
Порошенковских ставленников изгоняют.
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05.10.2020 18:15 Відповісти
Точно!
Умных меняют на послушных.
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05.10.2020 18:23 Відповісти
Ага,.на фото интеллект так и прет.
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05.10.2020 18:28 Відповісти
Ты, ламброзионист сраный, интилект по фотографии читаешь?
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05.10.2020 18:43 Відповісти
Это от бооольшого ума- нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины....Источник: https://censor.net/ru/n3222997
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05.10.2020 18:30 Відповісти
Витёк, если бы ты имел опыт госслужбы, ты бы знал, как гавнянка лепится!
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05.10.2020 18:44 Відповісти
Эти "большие люди" в НБУ и на работу приезжали, когда хотели, рабочий день у них начинался и заканчивался по желанию. Почти небожители (как они думали). А если и появлялись, то только, чтобы обтяпать свои делишки или "порешать вопросы" для крутых.
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05.10.2020 20:08 Відповісти
Ставлєнікі Зєлєнскаго ?
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05.10.2020 21:58 Відповісти
О чём говорить с дураками, исходящими на гавно от реструктуризации госдолга Украины или национализации Привата?
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05.10.2020 18:48 Відповісти
мабуть поверненться "горіла хата " на голови виконавців, і їх режисерів
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05.10.2020 20:14 Відповісти
 
 