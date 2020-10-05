Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу
Рада Національного банку України (НБУ) оголосила догану і висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику глави Дмитру Сологубу.
Таке рішення було ухвалено на зборах Ради НБУ в п'ятницю, 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.
"Рада також розглянула низку організаційних і кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, (...) вирішив: оголосити догану Рожковій (...) і Сологубу. (...) Висловити недовіру (...) Рожковій і (...) Сологубу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Eugeniusz 1
показати весь коментар05.10.2020 17:35 Відповісти Посилання
+23 serh
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+20 aleks kyb
показати весь коментар05.10.2020 17:44 Відповісти Посилання
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Діти гонтарєвой засиділися на посадах.
Эту рожкову вместе с леркой погорелицой разорвать мало будет.
Поверьте, даже адаптироваться в другой стране это труд, а достичь успеха могут только цельные, проактивные личности. Сама система в Украине и ее общество прогнили настолько, что, мне кажется, изменения невозможны. Появись (ну, вдруг), в стране разумный, порядочный, мыслящий человек это же общество не даст ему ничего реализовать, всем привычнее уже сложившиеся отношения, "зона комфорта". Да и не появится в Украине такой лидер нации, вся элита сгнила, превратилась в быдлоэлиту. Вы почитайте репортажи с высшего законодательного органа страны, какие там могут быть законы? Там же полоумные, жадные, голодные на деньги, продажные скоты! Посмотрите на генпрокурора Украины, "совесть нации". Нация полностью морально разложилась.
Очевидно, не вписався у темники пєтєпутєнської команди.
Хотя это так оптимистичненько!
Умных меняют на послушных.