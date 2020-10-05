Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу

Рада Національного банку України (НБУ) оголосила догану і висловила недовіру першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику глави Дмитру Сологубу.

Таке рішення було ухвалено на зборах Ради НБУ в п'ятницю, 2 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Рада також розглянула низку організаційних і кадрових питань, зокрема, за порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України, (...) вирішив: оголосити догану Рожковій (...) і Сологубу. (...) Висловити недовіру (...) Рожковій і (...) Сологубу", - йдеться в повідомленні.

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